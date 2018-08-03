Афиша Томска. Выходные: 4 и 5 августа 2018 года

3 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Анна Потехина

Куда пойти и чем заняться в Томске в эти выходные — в нашей традиционной афише.

Арбузный пленэр в нескучном саду

В программе — йога, арбузная вечеринка, конкурсы, археологические раскопки, квесты, концерт и многое другое.

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Когда и где: 4 августа в музее краеведческого сада

Время и стоимость билетов: 10.00 — 21.00, 450 — 650 рулей

Аудитория: 0+

Спектакль «История одной куклы»

Спектакль создавался для всех, но, как оказалось, взрослых трогает больше. Место действия — кафе, где за бокалом вина погружённый в свои мысли кукольник начинает мечтать. Прекрасная музыка и вся атмосфера кафе делает мечты реальностью…

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Когда и где: 4 августа в театре «2+ку»

Время и стоимость билетов: 18.00, от 200 рублей

Аудитория: 12+

X Сибирский фестиваль чая

Гостей ждут беседы и дискуссии с чайными экспертами, множество мастер-классов и лекций. Участники также смогут продегустировать десятки сортов чая, включая эксклюзивные.

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Когда и где: 3 — 5 августа на базе отдыха «Зорька»

Время и стоимость билетов: 500 — 1000 рублей

Аудитория: 6+

«Выставка факсимиле. Чюрленис Микалоюс Константинас»

Выставка факсимильных копий произведений известного литовского художника Микалоюса Константинаса Чюрлёниса знакомит с творчеством одного из самых загадочных художников модерна. На выставке будет представлено 40 работ.

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Когда и где: до 2 сентября в художественном музее

Время и стоимость билетов: 11.00 — 19.00, 50 — 100 рублей

Аудитория: 6+

День рождения Городского сада

Гостей праздника ждут выступление цирковой студии, шоу мыльных пузырей, мастер-класс по созданию барабанов, концерт и многое другое.

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Когда и где: 4 августа в Городском саду

Время и стоимость билетов: 12.00, вход свободный

Аудитория: 0+

Открытый мастер-класс по парному танцу Хастл

На мастер-классе будут даны: основной шаг, несколько базовых элементов и несложная поддержка. А закрепить выученные элементы можно будет на дискотеке, которая начнется сразу после мастер-класса.

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Когда и где: 4 августа на площади Ново-Соборной

Время и стоимость билетов: 19.00 — 21.00, вход свободный

Аудитория: 16+

Фэнтези «Кристофер Робин»

В жизни повзрослевшего Кристофера Робина царит повседневная рутина. Однажды он встречает друга детства — медвежонка Винни. Вместе им предстоит вернуться в Стоакровый лес, чтобы не только отыскать потерявшихся друзей, но и вновь обрести счастье.

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В главных ролях: Юэн МакГрегор, Джим Каммингс, Хейли Этвелл, Тоби Джонс, Брэд Гэррет, Питер Капальди, Марк Гейтисс, Софи Оконедо, Тристан Старрок, Эдриан Скарборо

Когда и где: со 2 августа в «Киномаксе», Kinopolis, Fакел и Goodwin Cinema

Аудитория: 6+

#простоигротека

На игротеке вам помогут вам разобраться с правилами любой игры или составят компанию в партии в любимую настолку. Весёлые и интересные игры на любой вкус из коллекции магазина настольных игр, но вы также можете принести с собой любимую игру.

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Когда и где: 4 августа в кофейне-библиотеке Starbooks

Время и стоимость билетов: 13.00 — 17.00, вход свободный

Аудитория: 16+

Шляпная вечеринка

В программе вечера: краткий экскурс в историю, мини-викторина, шуточный аукцион, конкурс и многое другое. Специально для Вас модельер Евгений Работкин даст несколько советов о том, как правильно подобрать шляпу или другой головной убор. Музыкальное сопровождение вечера - Александр Петров (фортепиано). Главное условие - наличие шляпы или другого головного убора.

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Когда и где: 4 августа в ресторане "Карл у Клары"

Время и стоимость билетов: 20.00, 100 рублей

Аудитория: 16+

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