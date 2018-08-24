История наших побед. Самбо: самозащита и спорт

24 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: из архива Томского областного регионального отделения ОФ-ССО «ВФС»

Этот вид спорта интересует многих — самбо занимаются актеры, политики, космонавты. Всего в России сегодня более 300 тысяч людей, увлеченных единоборством, правила и принципы которого разработаны в нашей стране.

Спортсмены из Томской области — среди лидеров. Особенно сильная школа самбо сложилась в Северске. В новом выпуске «Истории наших побед» — о том, как тренировались самбисты в 50-е годы и почему в этом виде спорта упорство и целеустремленность важнее физических данных.

История борьбы

Вадим Королев —победитель первенства России среди юношей, 1980 г. Фото из архива Томского областного регионального отделения ОФ-СОО «ВФС»

История самбо началась в 1923 году в Москве, когда энтузиасты из общества «Динамо» взялись за изучение национальных видов борьбы и самозащиты разных стран. К середине 30-х годов в СССР появилась своя система, она стала новым видом самозащиты без оружия. Тогда самбо использовалось для подготовки сотрудников органов внутренних дел. Московский институт физической культуры заинтересовался единоборством в 1932 году. А как вид спорта самбо признали в СССР шесть лет спустя.

Прошло 18 лет — и первая секция борьбы самбо появилась в Томской области. Дело было в июле 1956 года в Томске-7 (ныне Северск). Ее основателем и первым тренером стал перворазрядник Валентин Павлюченко. Как писал в своей книге «История развития борьбы самбо в Томской области» другой тренер-самбист, Григорий Кумпан, Павлюченко «прибыл в Северск из Москвы по путевке ЦК ВЛКСМ на стройки Сибири и Дальнего Востока. В Москве он был студентом Московского энергетического института и занимался в секции у основателя борьбы самбо Анатолия Аркадьевича Харлампиева. Занималось в секции около 30 человек. Павлюченко проводил занятия всего два месяца, а осенью 1956 года был призван в ряды Советской Армии».

Максим Соколов (слева) — ныне Президент Томской областной федерации самбо, 80-е годы. Фото из архива Томского областного регионального отделения ОФ-СОО «ВФС»

Дело Павлюченко продолжил Григорий Микитько, выпускник минского института физкультуры. А в 1957 году его сменил тренер-общественник Григорий Кумпан. Он прошел стажировку в Москве у Анатолия Харлампиева, работал на Сибирском химическом комбинате и тренировал около 50 человек в двух группах.

Первые серьезные соревнования — личное первенство по борьбе самбо — в Северске провели 29–30 ноября 1958 года, на борцовский ковер вышло более 30 человек.

К новому виду спорта северские самбисты стремились привлечь внимание: проводили показательные выступления борцов на стадионах, в клубе «Родина», в доме культуры им. Н. Островского, в доме отдыха «Синий Утес», в воинских частях.

Показательные выступления самбистов на стадионе «Янтарь» в Северске​​ Фото из архива Томского областного регионального отделения ОФ-СОО «ВФС»

На заре северского самбо спортсменам приходилось непросто — были проблемы с формой для занятий, с условиями для тренировок. По воспоминаниям Григория Кумпана, куртки и борцовки были редкостью.

Занимались в старых «ненужных» пиджаках и гимнастерках, подпоясанных разными поясами и кушаками. Вместо «самбовок» на ноги одевали гимнастические тапочки «чешки». Только в 1957 году по заказу в ателье нам пошили партию курток. В секции самбо г. Северска первые годы был всего один ковер размером 6 на 6 метров, состоявший из 16 матов, каждый из них размером 1,5 на 1,5 м. и толщиной 10 см. Каждый мат весил по 80 кг. Ковер покрывался полосами войлока и матерчатой покрышкой. Каждый раз, перед началом тренировок и после их окончания, приходилось стелить ковер и убирать. Кроме того, часто приходилось ремонтировать борцовский ковер и матерчатые «байковые» покрышки. И только через много лет вместо старых ковров и ковров из гимнастических матов в секции самбо Томской области стали централизованно поставляться современные синтетические ковры и покрышки, а также куртки, трусы и борцовки. Григорий Кумпан «История развития борьбы самбо в Томской области»

Хозяева турниров

Спортсмены ДЮСШ «Юпитер» г. Северска. 90-е годы. Фото из архива Томского областного регионального отделения ОФ-СОО «ВФС»

В 60-е самбо добралось и до областного центра. В конце 1960 года в Томске в ДСО «Динамо» открыли первую в городе секцию, занятия в ней проводил тренер-общественник, студент Томского университета, второразрядник по самбо Виктор Богатырев. В ноябре 1961 года в спортзале «Динамо» провели матчевую встречу между сборными командами Северска и Томска. Опытные самбисты Северска разгромили соперников со счетом 7:1.

В 1963 организовали первый чемпионат области. С 1968 года в Томске стали проводить турнир городов РСФСР и Казахстана по борьбе самбо, посвященный памяти студента ТИРиЭТа Сергея Вицмана, погибшего при задержании вооруженного преступника.

Соревнования стали проходить ежегодно. 8 раз в Томске состоялся Всесоюзный турнир с правом присвоения званий мастеров спорта СССР, на котором собирались самбисты из десятков городов Советского Союза. Кроме того, Томск не раз принимал чемпионаты и первенства Сибири по самбо. А в 1980 году в местном Дворце Спорта проходило Первенство Советского Союза по борьбе самбо среди юношей.

Первенство Томской области по борьбе самбо. Команда спортклуба «Юпитер». г. Томск — 1980 Фото из личного архива Б. Липина

С 1964 в области создали федерацию борьбы самбо. Ее возглавил Григорий Иванович Кумпан — в тот момент не только тренер, но и отличник производства СХК, а в будущем — кавалер ордена В.И. Ленина и Трудового Красного Знамени и судья Международной категории по борьбе самбо. Он был бессменным председателем областной федерации борьбы самбо до 1992 года, с 1972 возглавлял объединенную федерации борьбы самбо и борьбы дзюдо. При нем эти виды единоборств успешно развивались.

— Если бы не трудолюбие Григория Ивановича, его аналитический склад ума, то самбо в Томской области не поднялось бы на такой высокий уровень, — уверен Борис Липин, мастер спорта СССР, тренер ДЮСШ «Русь», с 1992 по 2000 год председатель Томской областной федерации борьбы самбо и борьбы дзюдо. — Для того, чтобы в маленьком городке развить вид спорта, нужно много упорства и сил, а также хорошую материальную базу.

1) Григорий Иванович Кумпан-судья Международной категории, основатель борьбы самбо в Томской области. 2,3) Ветераны самбо Фото из архива Томского областного регионального отделения ОФ-СОО «ВФС»

Мастера и ученики

Основатель первой в Томской области ДЮСШ самбо и дзюдо «Юпитер» Шпагин С.А. (слева) и его ученик Липин Б.В. 1994г. Фото из архива Томского областного регионального отделения ОФ-СОО «ВФС»

Ученик Кумпана, мастер спорта СССР по самбо Степан Андреевич Шпагин вывел борьбу на следующую ступень развития, а в 1985 году организовал первую в Томской области специализированную спортивную школу по борьбе самбо и дзюдо. В северской школе «Юпитер» при ОПК-148 «Химстроя» подготовка борцов была поставлена на профессиональную основу.

В Томской области стали появляться победители и призеры первенств Сибири и России. Вскоре выигрывать стали и самбисты, занимающиеся у ученика Шпагина Бориса Липина. Его личный путь к самбо был довольно долгим:

Борис Липин тренер высшей категории по самбо ДЮСШ «Русь» г.Северск Однажды, лет в 14, в лесу недалеко от своей школы столкнулся с мальчиком. Началась драка, мне показалось, я его мощнее и выйду победителем, но не получилось. Меня это задело, обидело, и я решил пойти в спортивную секцию. Начал с легкой атлетики. Год ею занимался неплохо, потом мой тренер уехал. Перешел в секцию по велоспорту, но и там наставник перебрался в другой город. Увлекся боксом — вновь та же история, опять нет тренера. А потом мы с товарищем увидели, как занимаются самбисты. Подошли к Степану Андреевичу Шпагину, попросились к нему в секцию. Это было в октябре 1967 года. Мне понравилось самбо, хотя мне было 15 лет, а парням 19-20. Они меня в бараний рог закручивали, я два года не мог победить даже на тренировке: не хватало подготовки. До слез было обидно, но я перетерпел, вырос, набрался мастерства и начал раздавать долги. «Рассчитался» со всеми! Победил их и на занятиях, и на соревнованиях.

Борис Липин (слева) на чемпионате Сибири, 1974 год Фото из личного архива Б. Липина

А в 1974 году Шпагин предложил своему ученику попробовать силы в тренерской работе. И Борис Липин без сожалений ушел с Сибирского химического комбината.

— Терял в зарплате, лишался льгот. Но радости мне работа на комбинате не приносила, чуть ли не убегал оттуда, — признается Борис Липин. — Другое дело тренер. Он же творец, скульптор! Создает из ребят, сначала ничего не умеющих, борцов, чемпионов. Помогает раскрыться пацанам. Нужно уметь придумывать различные упражнения, быть психологом, подбирать слова, чтобы убедить человека пахать через «не хочу». У меня самая ударная группа каждый день по два раза тренировалась в течение пяти лет. Через «не могу, не хочу». Зато из них вышли победители и призеры первенств России, СССР, всесоюзных турниров, входили в состав сборных команд России и СССР. Когда мои воспитанники стали показывать результаты, то меня приглашали работать в разные города, предлагали квартиры. Не поехал. Жалко было ребят терять, чтобы дальше их растить, надо было работать с ними. Меня уже захватил процесс достижения спортивного результата.

Уникальное упорство

Спортсмены ДЮСШ «Юпитер» г. Северска с тренером. 90-е годы. Фото из архива Томского областного регионального отделения ОФ-СОО «ВФС»

Кто из северских спортсменов побеждал на самом высоком уровне? Павел Столбов на первенстве СССР по борьбе самбо среди юниоров в 1991 году занял 1 место в тяжелой весовой категории. Победил в шести поединках, не проиграв никому ни одного балла. Был включен в состав сборной команды СССР. Это уникальное достижение: никто из наших спортсменов никогда не был даже призером СССР! А через три года Павел за одну неделю завоевал бронзовую медаль на Кубке России по самбо и серебряную медаль на чемпионате России по дзюдо, был включен в состав сборной команды России. Благодаря подготовке в борьбе самбо, 4 раза побеждал на Кубке европейских чемпионов среди клубных команд по дзюдо среди мужчин. Причем успехов уникальный спортсмен добился не только в борьбе:

— Павел поступил в ТПУ, хорошо учился на физико-техническом факультете, — рассказывает Борис Липин. — Потом его позвали в Красноярск, на очень хорошие условия — там были нужны не просто спортсмены, а те, кто совмещает спорт с учебой. Там он изучал социальную психологию. Учился отлично, после окончания университета его позвал в аспирантуру декан. Паша совмещал спорт с преподаванием — читал лекции по феминологии, геронтологии, написал главу в учебник по социальной психологии… Удивительный человек! Я думаю, он олицетворяет идеальное сочетание ума и физической силы.

1) Павел Столбов -победитель первенства России. 1990 г., 2) Павел Столбов- победитель первенства СССР среди юниоров, 1991 г. Фото из личного архива Б. Липина

Другой ученик Бориса Липина — мастер спорта России Сергей Кривошеин.

— Он пришел ко мне от другого тренера. Невысокий, крепенький мальчик, двигательные возможности средние. У меня занимались и в два раза более одаренные ребята, — вспоминает Борис Липин. — Но уникальное упорство, упрямство, целеустремленность позволили ему стать чемпионом. Потом его переманили в Свердловскую область, уже там он стал победителем первенства мира среди юниоров, победителем первенства Европы по борьбе самбо среди юношей, серебряным призером первенства Мира по борьбе самбо среди юниоров. И Столбов, и Кривошеин — люди с упертыми характерами. Кстати, и я, и они — Козероги по знаку зодиака. Скорее всего, возле меня оставались те люди, кто со мной совпадал по психотипу. Другие просто уходили. Я был жестким, требовательным тренером. Сам пахал и других заставлял. Мог за воротник из зала за лишние слова выгнать. Всех ставил на место. Сам надевал куртку, выходил на ковер и в бараний рог скручивал. Бить учеников нельзя, а показать прием можно!

Сергей Кривошеин — победитель первенства Европы среди юношей, 1999 г., серебряный призер первенства мира среди юниоров, 2001 г. Фото из личного архива Б. Липина

Еще одна ученица тренера — Наталья Вахмистрова, первая в Томской области мастер спорта России по самбо (1997 г.), и первая мастер спорта России по дзюдо (2001 г.). Сейчас она ведет активную тренерскую работу, сама растит чемпионов.

Денис Вышегородцев, (слева), Наталья Вахмистрова, (справа) Фото из архива Томского областного регионального отделения ОФ-СОО «ВФС»

Среди самбистов не только чемпионы. Многие находят себя в других сферах. Самбо — расшифровывается как «самооборона без оружия», и неудивительно, что среди тех, кто занимался в секции, много военных. Полковник Юрий Сайфумулюков — первый командир томского СОБРа, полковник Андрей Трубин — командир томского ОМОНА, Сергей Дорохин, Владимир Ли, Александр Бородин (погиб в Афганистане), Владимир Чичев, Андрей Беляев, подполковник Александр Малыгин, полковник Владимир Соколов, Дмитрий Данько (погиб в Чечне), и многие другие серьезно занимались самбо.

Всероссийский турнир по самбо им. А. Бородина, Северск Фото из архива Томского областного регионального отделения ОФ-СОО «ВФС»

Генеральный прокурор РФ Ю. Чайка награждает орденом командира спецназа Михаила Минина.90-е годы. Фото из личного архива Б. Липина

Есть среди бывших спортсменов — доктора и кандидаты различных наук: медицинских, химических, физико-математических, геологических.

— Не каждый станет профессиональным спортсменом, для этого нужны физические данные и боевой характер, и терпение, — объясняет Борис Липин. — Но в жизни многие состоялись. Сегодня уже не работаю на спортивный результат — вижу своей задачей создавать сильных, здоровых, психологически крепких людей. Не все будут чемпионами мира. А подготовить тех, кто готов стать лидером в своей сфере, возможно.

Новые чемпионы

Валерия Анисимова (вторая слева) — победительница первенства мира среди юниорок 2017 года Фото из архива Томского областного регионального отделения ОФ-СОО «ВФС»

Впрочем, чемпионы по самбо в Томской области продолжают рождаться и вырастать.

— Победы не на пустом месте возникают — предыдущие поколения создали базу для тех, кто выигрывает сегодня, — говорит Борис Липин. — Расцвет в самбо случился, когда президентом областной федерации стал Максим Соколов. Сегодня ведущие тренеры Томской области — это Денис Вышегородцев и Наталья Вахмистрова. Важна поддержка — и со стороны руководства нашей школы «Русь», ее сегодня возглавляет Алексей Горбатых, и со стороны Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области, и со стороны томской областной спортивной школы олимпийского резерва. Там понимают, что наши тренеры умеют работать, могут достичь результатов, поэтому их нужно поддерживать.

Среди лидеров по самбо в Томской области сегодня северские спортсмены, воспитанники детско-юношеской спортивной школы «Русь», где есть своя система подготовки, а самое главное —тренерские кадры. Лучшие учащиеся впоследствии зачисляются в томскую областную спортивную школу олимпийского резерва, где продолжают обучение под руководством своих тренеров. В областном центре сложнее — здесь нет пока ни одной детско-юношеской спортивной школы, где было бы отделение самбо, в основном, ребята обучаются в платных клубах. И сейчас основная задача федерации — это открытие в Томске центра самбо, благо предпосылки к этому есть.



— В последние 10-15 лет результаты по самбо в Томской области заметно выросли, — отмечает Денис Вышегородцев, старший тренер ДЮСШ «Русь», тренер высшей категории, судья Международной категории по самбо. — У нас появились члены сборной команды страны, они выступают на международных и всероссийских соревнованиях, несколько человек были победителями и призерами первенства мира.

Тренер Денис Вышегородцев Фото из архива Томского областного регионального отделения ОФ-СОО «ВФС»

В 2000-е годы Александр Козлов (воспитанник тренера Валерия Мотеко) стал победителем первенства России, а впоследствии и первенства Мира по самбо среди юношей, Анна Карпушина (тренер Наталья Вахмистрова) становилась неоднократным призером первенств России и победительницей первенства Азии. В 2013 году впервые в истории женского самбо Томской области Валерия Мартакова (тренеры Наталья Вахмистрова и Денис Вышегородцев) выиграла первенство Европы по самбо. А уже в 2014 году Валерия Анисимова (тренеры Денис Вышегородцев и Наталья Вахмистрова) — впервые становится бронзовым призером первенства мира среди девушек.

Виктория Анисимова на соревнованиях Фото из архива Томского областного регионального отделения ОФ-СОО «ВФС»

Сейчас Валерия — лидер в Томской области, те результаты, которые она сейчас показывает, никто из спортсменов Томской области прежде не достигал. Мастер спорта России международного класса, победительница первенства Европы среди девушек 2016 года, победительница первенства мира среди юниорок 2017 года, двукратная чемпионка кубка Европы (в личном чемпионате и в командном) среди женщин 2017 года, неоднократная победительница всевозможных международных турниров. А совсем недавно Валерия завоевала первую за всю историю самбо Томской области медаль Чемпионата Европы, став серебряным призером. В октябре она примет участие в первенстве мира среди юниоров в Грузии. Подобные результаты, конечно, положительно отразились на росте спортивных достижений наших спортсменов, Валерия — своего рода флагман для подрастающего поколения самбистов.

Сейчас сразу несколько спортсменов входят в состав сборной России. В этом году Виктория Сергиевская выиграла Чемпионат России среди студентов и будет представлять Томскую область на Чемпионате мира среди студентов. Бронзовым призером первенства России среди девушек в этом году стала Карина Рыхлевич. Ежегодно в Томской области появляются 2-3 мастера спорта по самбо.

Международный турнир на призы президента республики Казахстан — 2018: Виктория Сергиевская (3 место), Денис Вышегородцев (тренер), Валерия Анисимова (1 место) Фото из архива Томского областного регионального отделения ОФ-СОО «ВФС»

Мужчинам-самбистам пока таких успехов достичь не удалось.

— На парней у нас сегодня не хватает конкуренции, а поездки на сборы и соревнования требуют больших затрат, — считает Борис Липин. — Девчонкам решить эту проблему проще — они просто тренируются совместно с ребятами, им всегда есть к чему стремиться.

— У нас есть самбисты, попадающие в призеры на первенстве страны. Никита Сакерин был серебряным призером первенства России по самбо среди юношей, — поясняет Денис Вышегородцев. — На взрослом уровне бороться сложно, конкуренция в России большая. Нужны серьезные финансовые вложения. Но, думаю, со временем все наладится, и юноши, способные бороться за победы на самом высоком уровне, у нас появятся. И, вообще, самбо — это чуть больше, чем вид спорта, это целая система воспитания, а для нас это уже смысл жизни.

Текст: Мария Симонова

Фото: архив Томского областного регионального отделения ОФ-СОО «ВФС»

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