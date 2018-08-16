Фотофонд. Томские магазины советской эпохи

16 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Магазин "Хлеб" (пер. Нахановича,10). В.А. Кондратьев. Из фондов ТОКМ

Спецпроект Фотофонд

В прошлом выпуске «Фотофонда» мы рассказывали о торговле в дореволюционном Томске. А сегодня вспоминаем советские магазины: где они находились, что в них продавали.

Многие из купеческих магазинов сохранили свое назначение и в советские годы. Только собственник, вывеска и в некоторых случаях профиль изменились.

В 20-е годы с продуктами было плохо, поэтому для рабочих томских предприятий создавали закрытые кооперативы. Этот магазин принадлежал ТЭМЗу, с 1927 по 1939 годы называвшемуся «Металлистом». Здание находилось недалеко от ДК ТЭМЗа на проспекте Ленина, в то время Тимирязевском.

Закрытый рабочий кооператив «Металлист», конец 1920-х гг. Из фондов ТОКМ

В 20-е годы, как и в дореволюционное время, на Базарной площади шла бойкая торговля. В 60-70-е магазин, по воспоминаниям старожилов, носил неофициальное название «Три пескаря». В нём, пожалуй, единственном в городе, можно было выпить стакан армянского вина и закусить рыбёшкой.

Мост и Базарная площадь, кон. 1920-х гг. Из фондов ТОКМ

В бывшем магазине Голованова в конце 20-х годов по-прежнему продавали обувь. Только на вывеске значилось уже «Центральный рабочий кооператив». А у входа примостились наскоро сколоченные деревянные киоски — во времена нэпа мелкий бизнес чувствовал себя неплохо.

Ленинский проспект. Бывший магазин Голованова. Конец 1920-х гг. Из фондов ТОКМ

В 1936 году магазин превратился в бакалейный. Киоски у входа исчезли.

Бывший магазин Голованова. 1936 г Из фондов ТОКМ

Начиная с 50-х годов мы уже видим на фасаде название «Гастроном». Это стандартное название для продовольственных магазинов с широким ассортиментом товаров начало входить в употребление с 30-х годов. За этим магазином в Томске прочно закрепилось название «нижний гастроном». Потому что было еще два «верхних», которые располагались выше по проспекту Ленина.

Один — возле площади Революции (нынешней Ново-Соборной), другой — в пятиэтажном элитном доме на углу Ленина и Учебной, где позже появился магазин для новобрачных.

Гастроном. Фотография сделана до 1954 г. Из фондов ТОКМ

«Нижний гастроном». Середина 70-х годов Фото: В.А. Кондратьев. Из фондов ТОКМ

Собственно, вот он, «верхний гастроном», бывший магазин купца Гадалова. Старожилы вспоминают, что в конце 50-х он поражал ассортиментом. На прилавках была красная и чёрная икра, которые мало кто покупал: была не по карману. Здесь же продавались вино, водка, коньяк. Вина и коньяк со временем исчезли, осталась только водка. Имелся молочный, рыбный и мясной отделы. В мясном продавался, в основном, суповой набор. Молочный отдел принимал в обмен на молоко и кефир пустые бутылки из-под них.

«Верхний гастроном», 1956 год Из фондов ТОКМ

Здание гастронома на пл. Революции. Томск, 1950-е гг. Из фондов ТОКМ

«Верхний гастроном». Середина 70-х годов Фото: В.А. Кондратьев. Из фондов ТОКМ

Вид на пл. Революции и гастроном. 1970-е гг. Фото: В.А. Кондратьев. Из фондов ТОКМ

Бывший «Пассаж» купца Второва после революции стал Дворцом труда Центрального рабочего кооператива. В то время в здании также располагались органы советской власти, поэтому департамент по культуре здесь находится не просто так — ему это место перешло «по наследству».

Дворец труда ЦРК, конец 20-х гг. Из фондов ТОКМ

А в 1935 году в здании вновь открылся магазин — первый в Томске универмаг. Он трижды менял название: «Товары для дома», потом «Центральный универмаг» и, наконец, «1000 мелочей».

Вид на пр. Ленина с наб. Ушайки. «Товары для дома». Справа виден магазин «Три пескаря», 1950-е гг. Фото: В.А. Кондратьев. Из фондов ТОКМ

«Товары для дома» Из фондов ТОКМ

«Товары для дома». 70-е годы Фото: В.А. Кондратьев. Из фондов ТОКМ

На фото люди ждут открытия магазина. В эпоху дефицита важно было зайти в магазин в числе первых — чтобы успеть купить, если «выкинут» что-то полезное. Потом товар просто закончится.

Центральный универмаг. Середина 70-х годов Фото: В.А. Кондратьев. Из фондов ТОКМ

А неподалеку, на набережной Ушайки, был магазин «Культтовары» и «Галантерея».

Наб. Ушайки. Магазины. 1950-е гг. Фото: В.А. Кондратьев. Из фондов ТОКМ

В 60-70-х годах в новых зданиях стали появляться новые магазины.

Магазин «Театральный», сер. 1970-х гг. Фото: В.А. Кондратьев. Из фондов ТОКМ

Магазин «Хлеб» (пер. Нахановича, 10) Фото: В.А. Кондратьев. Из фондов ТОКМ

Не все знают, что было на месте знаменитого кондитерского магазина «Белочка», который находился на пр. Ленина, 74. А было там двухэтажное каменное здание, в котором располагался строительный техникум.

Строительный техникум, 1920-е гг. Из фондов ТОКМ

Пр. Ленина (здание снесено, построен магазин Белочка) 1950-е гг. Фото: В.А. Кондратьев. Из фондов ТОКМ

«Белочка» славилась неплохими конфетами, а главным достоинством магазина был прилавок, за которым можно было выпить кофе. Постоянным посетителем кафетерия в «Белочке» был Владимир Суздальский, заведующий магазином «Букинист».

Пионерская демонстрация. Магазин «Белочка», кафе «Молодёжное». 1970-е гг. Фото: В.А. Кондратьев. Из фондов ТОКМ

Пр. Ленина, 1972 г. Фото: В.А. Кондратьев. Из фондов ТОКМ

В фондах краеведческого музея сохранилось также несколько фотографий интерьеров советских магазинов разных лет.

Перед Новым годом. 1958 год Из фондов ТОКМ

Центральный универмаг (магазин «1000 мелочей»). Середина 70-х годов Фото: В.А. Кондратьев. Из фондов ТОКМ

Магазин ТНХК, 1986 год Из фондов ТОКМ

Как вспоминают старожилы, большинство томичей ходили за продуктами не только в соседние магазины — в поисках дефицита наведывались даже в отдаленные районы. Например, на Черемошники, где в магазинах ОРСа (отдела рабочего снабжения) иногда появлялись дефицитные продукты и товары, а главное, долгое время продавались вина, которые уже исчезли в центре.

Иллюстративный ряд проекта — фотографии из фондов Томского областного краеведческого музея. Это ценное и информативное собрание, формирование которого началось с первых лет существования музея. Сегодня оно насчитывает порядка 40 000 музейных предметов. Разноплановые и разноформатные изображения позволяют увидеть, почувствовать, стать частью повседневной жизни и значимых событий из истории Томска, Томской губернии, Томской области, Сибири, начиная с конца XIX столетия по настоящее время.

Текст: Катерина Кайгородова

Тэги/темы: