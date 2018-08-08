Летняя школа Urban Media School. От 11 сентября до томского футбола: декан ФЖ ТГУ рассказал о том, как стал инфографером

8 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Инфографика из архива «Городской газеты»

Декан факультета журналистики Томского госуниверситета, автор курсов по визуальной журналистике, член SND Илья Мясников одним из первых начал развивать инфографику в Томске. Своим опытом он поделится на Летней школе Urban Media School, которая пройдет в Томске в конце августа.

А пока до школы еще осталось время, рассказываем, как преподаватель UMS стал увлеченным инфографером.

Прийти в инфографику

Илья Мясников, декан ФЖ ТГУ Фото: Мария Аникина

Знакомство Ильи Мясникова с инфографикой состоялось почти два десятка лет назад, в начале 2000-х. Тогда он с коллегами занимались изучением мировых трендов новостного дизайна, в частности, смотрели, как зарубежные журналисты подходят к визуализации данных.

— Тогда это казалось чем-то экзотичным. Но в какой-то момент мы увидели кричащую и пронзительную, с одной стороны очень рациональную, с другой — очень страшную графику. Она рассказывала про катастрофу 11 сентября. Оказалось, что инфографика — это такой способ рассказать о событиях полную правду, не используя при этом страшных кадров, не воздействуя на эмоции, как это делает телевидение. И именно она трезво рассказывала, как что происходило, как люди спасались, куда ударились самолеты — наглядно показывая все подробности происшествия, — вспоминает Илья Мясников.

С тех пор он начал внимательно следить за тем, что происходит в сфере зарубежной инфографики. В России в то время тема визуализации данных в медиа была не особенно актуальна. Более того, в какой-то момент её даже пытались переименовать в «инфотейнмент», мол, это и информация, и развлечение. Только когда появилась инфографика катастроф, аварий, военных действий, стало окончательно понятно, что это настоящая журналистика.

Первые эксперименты

Преподавать инфографику студентам Мясников начал почти одновременно с тем, как научился делать её сам.

— Первоначально мы устраивали разные инфографические эксперименты и создали такой курс для студентов, где они больше изучали теорию. Но в какой-то момент студенты возроптали, спросив: «А что вы сами нарисовали, где ваши работы, почему вы нас этому учите, если вы сами этого не умеете?». И это было не в бровь, а в глаз, потому что мы как раз делали лишь первые экспериментальные шаги. Я запереживал — упрек был очень точный, — вспоминает Илья Мясников.

Как раз в тот момент, в 2007-м году будущий декан ФЖ ТГУ попал на конференцию «Газетный дизайн» в Москве, где познакомился с работами Хавьера Рея, Фернандо Баптиста и Хавьера Саррацина. Там же была представлена инфографика Федора Шумилова, который тогда работал в «Деловом Петербурге». Отдельное впечатление на Илью произвела работа сотрудников «Нашей Вологды», сделавших масштабную визуализацию про подводную лодку «Курск».

Увиденное на конференции очень сильно вдохновило инфографера из Сибири. По возвращению в Томск он, вместе со спортивным журналистом Сергеем Негодиным, сел за инфографику о завершении футбольного сезона ФК «Томь» для газеты «Томская неделя». Они анализировали все данные, которые можно было добыть — сколько было желтых, красных карточек, как играли игроки, кто и сколько забивал голов и так далее.

— Работа была довольно забавная. Наверное, в ней были ошибки, но мы сделали эту визуализацию буквально за несколько дней. Эта инфографика получила серебряную медаль конкурса «Газетный дизайн» на следующий год, — рассказал Илья Мясников.

Инфографика Илья Мясникова и Сергея Негодина в гезете «Томская неделя» Фото: из архива Ильи Мясникова

От старого ипподрома до городского хозяйства

После этого студенты-журналисты под началом Ильи делали уже совершенно разную инфографику — от истории томского трамвая и томичах, участвовавших в Олимпиаде и до визуализаций про старый ипподром и устройство православных храмов.

Позже, в 2009-м Мясников и его коллеги получили предложение поработать над проектом газеты, в которой бы простым языком объяснялись сложные события, происходящие в городе: особенности городского хозяйства, коммуналка, уборка дорог, архитектура, мосты, городские детали и так далее.

— Нам было интересно попробовать новые формы подачи, сделать их стандартом. Это, по сути, было первое в городе издание, где к инфографике относились так же серьезно, как к текстам. У нас был постоянный отдел инфографики, который работал и должен был выдавать не меньше трех графических работ в каждый номер — одну большую и какое-то количество маленьких. На протяжении нескольких лет мы выпускали газету, которая представляла визуальное мышление. Мы много рассказывали про дорожные проекты, про дома, здания, которые строятся. Это было хорошим способом сообщить горожанам о том, что произойдет, — вспоминает Илья. — «Городская газета» получила еще 9 наград за инфографику и дизайн.

Инфографика, созданная командой «Городской газеты» Фото: из архива «Городской газеты»

С тех пор в ТГУ вырастили уже несколько поколений студентов, которые знают и любят инфографику. Они готовят графические работы о космосе, истории, науке, городе и животных. Сейчас томский факультет журналистики сотрудничает с редакцией газеты South China Morning Post, выходящей в Гонконге на английском языке для всего Азиатско-Тихоокеанского региона. В издании очень сильная команда инфографистов, которую возглавляет испанец Адольфо Арранц.

— Испанская школа очень крутая. Мы периодически переписываемся с инфографером Чике Естебаном, знаком с Фернандо Баптиста и с Хавьером Саррациной, которые работают сейчас в американских изданиях, — отмечает Мясников.

Поддерживает ТГУ контакты и с представителями российской школы инфографики: Максимом Горбачевским, соучредителем агентства Infographer, Алексеем Новичковым из ВШЭ и, конечно же, Федором Шумиловым, который в этом году также станет одним из преподавателей Urban Media School. В Летней школе также примет участие выпускница ТГУ Екатерина Тихонова, которая живет в Эстонии и делает инфографику по заказу многих европейских изданий.

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Подробная информация о программе школы, стоимости обучения и условиях участия — на сайте Urban Media School.

Urban Media School — совместная образовательная программа Высшей школы журналистики Томского государственного университета (ВШЖ НИ ТГУ) и интернет-издания «Томский Обзор». Это исследовательский проект, посвященный изучению роли медиа в современном городе, а также серия практических школ для издателей, журналистов и специалистов по городскому развитию. Первая сессия Urban Media School прошла зимой 2018 года, в ней приняли участие более 30 слушателей.

Текст: Егор Хворенков

Фото: Мария Аникина

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