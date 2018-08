Летняя школа Urban Media School. Лаконично о сложном. Инфографер из Эстонии рассказала о своей томской истории

10 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Из архива «Городской газеты»

Журналист и дизайнер инфографики, живущая сегодня в эстонском городе Тарту и работающая для российских и европейских изданий, Екатерина Тихонова начала свой творческий путь на факультете журналистики ТГУ.

О том, как можно просто рассказывать о сложном, можно будет узнать на её мастер-классе в ходе Летней школы Urban Media School, которая пройдет в Томске уже через пару недель.

А сейчас — история о том, как Катя заинтересовалась визуализацией данных и стала успешным инфографером-фрилансером.

Malofiej и первые работы

Инфографика в «Городской газете» Фото: из архива Екатерины Тихоновой

Екатерина познакомилась с инфографикой на втором курсе факультета журналистики. Тогда ей в руки попалась толстая книга с работами американских и европейских инфографистов — сборник лучших работ Всемирного конкурса по инфографике Malofiej. Представленные в ней работы мастеров — Джона Гримуейда, Фернандо Баптисты, Хуана Велкаско — произвели на томскую студентку большое впечатление своей простотой и лаконичностью, с помощью которых авторам удавалось показывать сложные массивы данных.

Знакомство с инфографикой удалось: Катя начала активно изучать тему, читая тематическую литературу и всесторонне исследуя вопрос. ФЖ, в свою очередь, стал благодатной почвой для роста начинающего специалиста, дав возможность набраться практического опыта.

— Мои первые работы были немножко нелепые. Например, одна из них — о томской ипподроме, на месте которого сейчас находится Дворец Спорта. Я тогда занималась конным спортом, и многое о старом томском ипподроме узнала от собственного тренера, — рассказывает Катя.

Первые значимые шаги как профессиональный инфограф Катя начала делать в «Городской газете». Здесь вместе с командой единомышленников она рассказывала томичам о том, как устроен их город.

— У нас был небольшой отдел, который занимался инфографикой — мы готовили материалы совместно с журналистом, фотографом, дизайнером и иллюстратором. Инфографика может быть очень хорошим инструментом для того, чтобы рассказать, что делается в городе для горожан, или как город будет выглядеть в будущем.

За время работы в газете ей приходилось погружаться в совершенно разные темы: от городской архитектуры до ремонта дорог, чтобы разобравшись в деталях, рассказать о них читателям. Так, однажды команда газеты рассказывала о Пушкинской развязке - наглядно демонстрируя, как она устроена и как её будут возводить. Еще одной интересной темой стала сохранение деревянной архитектуры Томска. Ей была посвящена серия материалов, визуализирующих процесс реставрации деревянных домов.

Около пяти лет Катя поработала непосредственно на факультете журналистики, где в 2014 году вместе со студентами запустила приложение для iPad «Городские птицы»:

Приложение для iPad «Городские птицы» Фото: из архива Екатерины Тихоновой

Эта работа была отмечена на всемирном конкурсе The Best of Digital Design.

Позже Катя поступила в магистратуру университета в эстонском Тарту, где и осталась работать. В Европе она успела посотрудничать с агентством инфографики в Германии и русской службой «Радио Свободы».

Работы для «Радио Свобода» Фото: из архива Екатерины Тихоновой

В прошлом году Катя принимала участие в проекте нашей редакции — она готовила масштабную инфографику, посвященную геохронологической истории Земли:

Инфографика для проекта «10 фактов о палеозойской нефти» Иллюстрация: Томский Обзор

— Инфографика становится больше и сложнее. Сейчас делается больший упор на различные формы визуализации, появилось новое направление — журналистика данных. От инфографера требуется и опыт работы с 3D графикой, и с анимацией, видео-редактированием, программировем, навыки работы с программными продуктами, позволяющими обрабатывать большие наборы данных, — отмечает Екатерина Тихонова.

Urban Media School — совместная образовательная программа Высшей школы журналистики Томского государственного университета (ВШЖ НИ ТГУ) и интернет-издания «Томский Обзор». Это исследовательский проект, посвященный изучению роли медиа в современном городе, а также серия практических школ для издателей, журналистов и специалистов по городскому развитию. Первая сессия Urban Media School прошла зимой 2018 года, в ней приняли участие более 30 слушателей.

Текст: Егор Хворенков

