Еда. Рецензии.Ужин в кондитерской «Сладкарница»

10 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Мария Симонова

АВТОР Мария Симонова

Нынешним летом судьба очень часто заносит нас на улицу Федора Лыткина. На сей раз мы заглянули в кондитерскую «Сладкарницу».

Новым кафе ее не назовешь, но мы прежде здесь не бывали. Зашли, слегка впали в ностальгию, удивились ценам, а потом поняли, что все очень логично.

Где: улица Федора Лыткина, 14/1.

Интерьер: примерно так выглядели первые кондитерские в начале 2000-х в Томске или кондитерские в Северске до сих пор. При магазине с большим выбором сладостей и выпечки небольшой, незамысловато оформленный зал. Стулья похожи на школьные, но есть и диванчики. В зале висит телевизор, громкость высокая, поэтому во время ужина мы случайно прослушали доселе нам неизвестную программу Максима Галкина.

Меню: его нет. Надо изучать, что лежит на витринах. Правда, не факт, что выпечка или десерт окажутся в наличии. Возможно, вы видите лишь муляж, как было с пирожным «наполеон», которое мы хотели попробовать.

На витринах мы разглядели классические пирожки (с привычными начинками вроде капусты, картошки, лука с яйцом, правда, на соседнем прилавке найдутся и слойки с киви и бананом), булочки, ватрушки, плюшки, которые можно было купить в кулинариях даже лет 20 назад. И стоит выпечка тоже почти так же - от 18 рублей. На вес можно взять песочное печенье от 18 рублей за 100 граммов. Эклеры - от 31 рубля, с начинками в виде сливок либо сгущенки. Нам сказали, что все они будут очень сладкими, и мы пробовать не решились. Весовые пироги и торты - от 32 рублей за 100 граммов. Старые добрые пирожные вроде вафельных трубочек и «муравейника» в кафе тоже есть (от 23 рублей). С ними соседствуют более современные капкейки и маффины (от 47 рублей).

Был в кондитерской с виду симпатичный клубничный штрейзель, но его можно съесть, то есть купить, только целиком. Кстати, всего за 180 рублей. В отдельном холодильнике вообще немало тортов, цены от 300 рублей. Есть в кондитерской и абаканские конфеты от бренда «Сладкарница».

Из несладкого можно съесть, опять же, выпечку. Это и популярный фаст-фуд - хот-доги (от 49 рублей), чикенбургеры (50 рублей), пицца (82 рубля), и хачапури (54 рубля), и круассаны с сытной начинкой.

Также в кондитерской можно купить хлеб и сухарики – так что диапазон выпечки очень широк. А для тех, кто предпочитает готовить сам, в «Сладкарнице» найдется весовое тесто (от 61 рубля).

Сочетать плюшки можно с кофе. Он в кондитерской обойдется от 49 рублей, классические варианты. Также есть традиционные газировки вроде "Кока-колы", они от 55 рублей. Маленький сок обойдется в 24 рубля.

Еда: в кондитерской обычно много покупателей (они берут выпечку домой, посидеть в зал проходят немногие), из-за этого выбирать надо быстро. Нас впечатлил и ностальгический ассортимент, и богатство выбора, и низкие цены, поэтому мы решили взять всего и побольше. Что-то съели сразу в кондитерской, а что-то потом дома.

Начали мы с круассана с курицей (45 рублей). Его, как и всю еду, которую гости собираются съесть в кафе, подали на тарелке. Теста было заметно больше, чем начинки. Это себя не оправдало - вкусом оно не впечатлило. Это не французский круассан… Также в блюде оказалась зелень, курица и немало майонеза.

Пирожное «Цыпленок» (21 рубль) выглядело умильно, но на этом его достоинства закончились. Не слишком сладкое, но сытное, судя по вкусу, на основе печенья, оно показалось нам примитивной сладостью. Такое поможет наесться, а радости вкуса не подарит.

Кофе-латте (65 рублей) смотрелся тоже отлично. Большой бокал, три слоя кофе… Был сразу прохладным, молочные вкусы закрыли кофейный. Пить нормально, но ничего интересного.

Десерт клубнично-йогуртовый (68 рублей) был нашей последней надеждой. Нас заверили, что он легкий. Но оказалось, что он скорее похож на ощутимо приторный плотный зефир (воздушности ему недоставало). Нормально, только не тот десерт, которым можно себя побаловать. Что, впрочем, видно и по цене.

Дома мы съели расстегай с сайрой (18 рублей). опять же средне. Соотношение начинка - тесто получше, чем у круассана. Тесто нормальное, но не шедевр.

Затем нас разочаровала еще и вафельная трубочка (12,64 рубля) – сладкая-сладкая начинка из сгущенки и не хрустящая вафля.

Зато трубочка с безе (8,4 рубля) порадовала – не зря мы ее оставили напоследок! Очень свежая, легкая, тесто нежное, начинка воздушная и приятно-сладкая.

Счет: 243,8 рубля.

Итого: очень логичное кафе. Скорее магазин, чем кондитерская. С привлекательными ценами, но не для эстетов с претензиями. С радостью при случае возьмем у них еще трубочек с безе, но домой, есть их не в слишком уютном кафе больше не хочется.

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