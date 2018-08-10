Афиша Томска. Выходные: 11 и 12 августа 2018 года

10 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Куда пойти и чем заняться в Томске в эти выходные — в нашей традиционной афише.

Фестиваль молодого искусства «Вокруг_3.0»

Фестиваль «Вокруг» в третий раз объединит молодых художников, перформеров, фотографов. Основная цель — показать формы и представителей молодого искусства, создать возможность для воплощения их идей.

В рамках фестиваля выступят «Спичка», «Килабайт», «Ungern», «Plane Passenger». Арт-отделение будет представлено работами молодых художников Натальи Климченко, Дианы Мартыновой, Ольги Ботевой, Артема Терскова, Анны Мясниковой, Екатерины Гончаровой, Маргариты Голубицкой, Анны Бакшаевой, и Екатерины Пушниковой. Инсталляции продемонстрируют т Хельга Ингварсон и Диана Мартынова.

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Когда и где: 11 августа в Городском саду

Время и стоимость билетов: 15.00, в/с

Аудитория: 0+

Выставка «Путешествие по Южной Америке»

Наверняка, многие слышали о неисследованных, полных тайн джунглях Амазонии, о проснувшемся вулкане Сабанкая, о каньоне реки Колка, одном из самых больших в мире, об индейском народе аймара в Андах. Это все — необыкновенная страна Перу, о знакомстве с которой автор выставки Сергей Скрылов постарался рассказать через свои фотографии.

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Когда и где: до 7 сентября в художественном музее

Время и стоимость билетов: 11.00 — 19.00, 50 — 100 рублей

Аудитория: 6+

Аниме-ярмарка от «Аками»

Манга, бижутерия, сумки, значки, фигурки, печатная продукция, одежда, рюкзаки и всё, что можно придумать с вашими любимыми аниме, играми, фильмами, мультсериалами, Японией, к-поп исполнителями!

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Когда и где: 11 августа в здание бывшего магазина «1000 мелочей»

Время и стоимость билетов: 16.00 — 18.00, вход свободный

Аудитория: 12+

Танцевальный вечер на крыше

В программу войдут полюбившиеся контрдансы, круговые танцы и кросс-степ вальс. По традиции, не вся музыка на вечере будет привычной.

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Когда и где: 11 августа в Первом музее славянской мифологии

Время и стоимость билетов: 19.00, 800 рублей

Аудитория: 18+

Гала-концерт фестиваля-конкурса «Казачья звонница»

В концерте примет участие 21 коллектив из Новосибирской области, Кемеровской области, Алтайского края, Томской области и города Северска.

Оценивать мастерство творческих коллективов будут ведущий солист красноярского государственного ансамбля танца Сибири им. М.С. Годенко, Андрей Кульманов; заслуженный работник культуры РФ, специалист по вокалу Сергей Савоськин; и Вячеслав Макаренко – большой знаток казацкого творчества, специалист по обрядам, костюмам и праздникам.

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Когда и где: 12 августа на площади Ново-Соборной

Время и стоимость билетов: 14.00, вход свободный

Аудитория: 0+

Танцевальная вечеринка на теплоходе

Гости будут зажигать на свежем воздухе под крутую музыку, танцевать, веселиться, фотографироваться, наслаждаться свежим воздухом и даже получать призы!

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Когда и где: 12 августа на речвокзале

Время и стоимость билетов: 16.45, 300 — 500 рублей

Аудитория: 18+

Спектакль «Двое на качелях»

Танцовщица Гитель и адвокат Джерри неожиданно становятся близкими людьми. Случайная встреча перевернула их скудную, лишенную тепла жизнь. Они начинают нелегкий путь строительства отношений: от простого человеческого внимания — к жалости, от восхищения — к любви, которой так недоставало этому мужчине и этой женщине, затерявшимся среди головокружительных небоскребов огромного города.

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Когда и где: 12 августа в Театре драмы

Время и стоимость билетов: 18.00, 300 рублей

Аудитория: 16+

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