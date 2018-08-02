Недвижимость в Томске. Три красивые квартиры в старых домах

Томский Обзор / Фото: 13 августа 2018 // Фото: Ru09.ru

В старых домах тоже можно жить красиво. Мы нашли для вас три квартиры в историческом центре, хозяева которых подошли к созданию интерьера с душой и фантазией.

Гагарина, 36

Площадь этой небольшой квартиры — 25 м2. Но она и стоит всего 1 200 000 рублей, комнаты аналогичного размера в панельках на Ивановского или Архитекторов продают по 1 650 000 рублей. А тут — центр города.

В объявлении говорится, что в квартире сделан полный ремонт, пол натуральный, деревянный. Санузел новый.

Одно из достоинств старых домов — высоченные потолки, где часто организуют мини-спальню. Так сделали и в этой комнате.



Гагарина, 44

На той же улице продается еще одна интересная квартира за 2 650 000 рублей. Ремонт здесь не такой свежий, зато площадь побольше: 62 м2. Действующий камин, картины, добротная старая мебель — нам кажется, если к этой квартире приложить руки и фантазию, она может стать очень симпатичной.



Большая Подгорная, 4

В небольшой кирпичном доме, который находится в самом начале улицы Большой Подгорной, продают «двушку» площадью 36 м2 за 1 500 000 рублей с хорошим ремонтом и интересной мебелью.

Здесь также используется вся высота потолков: спальное место поднято наверх, а под ним оборудован санузел. Дверь в него можно разглядеть на фотографии кухни.

Отопление в доме печное, центральное отсутствует. Но зато какая печь!

Если вы обнаружили чем-либо выдающийся объект недвижимости, который продают или сдают в Томске, пишите нам — мы обязательно рассмотрим его кандидатуру для нашего очередного обзора.

Дежурный редактор

При подготовке обзора использованы данные из открытых источников

Тэги/темы: