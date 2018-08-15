Глобус Томской области. Как в Рыбалово устроили «Парк СССР»
Село Рыбалово Томского района в последние годы известно тем, что здесь создают парк советской скульптуры.
Мы поехали на него посмотреть, а заодно узнали еще много интересного. Что название села не имеет никакого отношения к рыбной ловле. Что глава поселения прослеживает свою родословную до XVII века. Что в местном клубе — лепной потолок и интереснейшие стенные росписи, а в музее хранится богатая коллекция предметов советского быта.
Парк СССР
Найти «Парк СССР» легко, не заблудишься. Яркую вывеску видно сразу же, как только выйдешь из автобуса, а если на машине — то надо чуть проехать по главной улице села.
Уже с дороги заметны белые скульптуры, похожие на канонические гипсовые, которые украшали парки и скверы в советское время.
Можно зайти в ворота парка и все внимательно рассмотреть. Вот группа пионеров, вот Гагарин, вот девушка с веслом.
— А вы знаете, что это не просто девушка, а Вера Волошина, героиня войны? — спрашивает глава Рыбаловского сельского поселения Александр Тюменцев, который согласился рассказать нам о парке. — Да еще и практически наша землячка, потому что родилась в будущем городе Кемерово, который тогда входил в Томскую губернию. — В советское время она послужила моделью для скульптора, когда была еще молодой спортсменкой.
Самый старый в парке Ленин. Вождь стоит на этом месте с 1972 года. По словам главы, его не раз покушались снести, но, все-таки, памятник удалось отстоять.
«Какой бы он ни был, хороший или плохой, — это наша история», — убежден Александр Иванович.
Сама идея парка также возникла из желания сохранить историю для будущего. К реализации приступили, когда удалось привлечь финансирование по проекту «Формирование комфортной городской среды». Часть средств выделили спонсоры.
— Хочу спасибо сказать губернатору Сергею Анатольевичу Жвачкину и замглавы Томского района Валентину Павловичу Железчикову. Они оказали большую поддержку в создании нашего парка, — говорит рыбаловский глава.
Фигуры для парка сделал современный скульптор — Константин Чайкин. Он приехал из Казахстана, а теперь живет в Томском районе, работает над этим и другими заказами.
Сейчас он трудится над фигурами бардов для «Парка СССР» — Высоцкого, Визбора и Окуджавы. Они будут стоять рядом с эстрадой-«ракушкой» в советском стиле, где в будущем планируют проводить фестивали авторской песни.
Еще глава обещает устроить в парке фонтан, разбить клумбы и живую изгородь и развить тему космонавтики — кроме памятника Гагарину, здесь появятся солнечные часы. А трубу котельной недалеко от клуба с помощью красок и кистей превратить в ракету «Восток». И тогда при взгляде с определенной точки она будет находиться как раз за спиной у первого космонавта. Но — если удастся привлечь спонсорские средства, потому что бюджету поселения все это не потянуть.
Важная часть «Парка СССР» — памятник участникам Великой Отечественной войны. Кроме монумента с перечнем погибших на фронте жителей села, подобные которому есть в почти в каждом населенном пункте, здесь сделали доску с именами и фотографиями фронтовиков, вернувшихся с войны и долгие годы живших в Рыбалово. Рядом — пушка, которую в село привезли по областной программе, и танк, доставленный из Кисловки, где он оказался не очень-то нужен.
Детей здесь всегда полно, — рассказывает Александр Тюменцев. — Девчонки маленькие, как горошины, на пушечном стволе сидят. Тянут их сюда, конечно, не фотографии, их тянут танк и пушка. Но кто уже умеет — те читают фамилии, награды, место службы. Смотрят — фамилия такая же, и выясняется, что это был их прадед, а родители им даже не говорили, что он воевал. Так ребятишки историю начинают узнавать, в жизнь села втягиваются.
Лучший клуб области
По убеждению главы, клуба лучше рыбаловского нет даже в самом Томске. В это охотно верится: во-первых, по первоначальному размаху постройки, а во-вторых, благодаря тому, что всю отделку и оснащение клуба удалось сохранить даже в самые беззаконные годы.
Особенно впечатляет зрительный зал на 500 мест. Гипсовая лепнина, стенные панели, бархатные кресла — в хорошем состоянии.
Раньше в этом зале показывали кино — оборудование кинобудки до сих пор исправно. Жаль только, кинопленок уже не найти, поэтому «кина» больше не будет. Зато в клубе часто проводят мероприятия районного масштаба, репетируют и выступают местные ансамбли и театральная студия.
Еще одно замечательное помещение клуба — буфет. Говорят, что его расписали в год постройки клуба.
Благодаря бережному отношению рыбаловцев, в клубе сохранились раритеты советской эпохи: от предметов идеологического культа Страны Советов до старой фото- и видеотехники.
Постоянная выставка открыта в музейной комнате.
В клубе есть и еще один небольшой музей, в котором собраны старинные предметы быта. Их приносят жители села или передают в дар из других поселений области.
Комната называется «Русская изба», в ней также проводят выставки местных рукодельниц и детские праздники.
А еще в клубе живет молодая и любопытная кошка Муся. Всю экскурсию она следовала за нами из комнаты в комнату. В руки особо не давалась, но и не отставала от компании.
Старинное село
Прогулка по улицам старинного сибирского села — отдельное удовольствие.
Оно ведет свою историю с 1683 года, когда конный казак Савва Рыбалов построил здесь свою заимку. После к нему присоединились и другие казачьи семьи, среди которых известны Петровы и Тюменцевы. Сейчас последние две фамилии являются самыми распространенными среди жителей села. А вот Рыбаловых нет, так как у основателя села в семье были одни дочери. Но память о нем сохранилась в названии.
Старожильческие роды, к одному из которых принадлежит и глава поселения Александр Тюменцев, хранят память о прадедах. Дореволюционные фотографии казачьих семейств можно увидеть в местном музее.
Чистые улицы, ухоженные усадьбы — выглядит Рыбалово тоже так, как положено казачьему селу. На улице Советской сохранились дома XIX века, первоначальный облик которых хозяева стараются сберечь. Обшитые сайдингом дома тоже встречаются, но гораздо реже, чем в других деревнях. В основном, бревенчатые или обшитые деревянными плашками стены, свежевыкрашенные наличники. И особенно порадовали нас крепкие старые ворота, которые есть во многих дворах.
Рекомендуем приехать в Рыбалово самим, чтобы своими глазами увидеть это интересное место. Оно находится в 38 км от Томска, к югу от Шегарского тракта, и дорога до него отличная. Также можно добраться автобусом, который отправляется от томского автовокзала четыре раза в день.
А если приехать не получится — следите за публикациями «Томского Обзора»: у нас в планах еще несколько материалов. Ждите рассказов о коллекциях, хранящихся в Рыбалове, об оформлении клуба, о местных старинных семействах, а может, и о чем-нибудь еще.
Текст: Катерина Кайгородова
Фото: Елена Фаткулина