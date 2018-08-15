Глобус Томской области. Как в Рыбалово устроили «Парк СССР»

15 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Село Рыбалово Томского района в последние годы известно тем, что здесь создают парк советской скульптуры.

Мы поехали на него посмотреть, а заодно узнали еще много интересного. Что название села не имеет никакого отношения к рыбной ловле. Что глава поселения прослеживает свою родословную до XVII века. Что в местном клубе — лепной потолок и интереснейшие стенные росписи, а в музее хранится богатая коллекция предметов советского быта.

Парк СССР

На большом значке — история пионерии, законы пионеров и эволюция пионерской символики

Найти «Парк СССР» легко, не заблудишься. Яркую вывеску видно сразу же, как только выйдешь из автобуса, а если на машине — то надо чуть проехать по главной улице села.

Уже с дороги заметны белые скульптуры, похожие на канонические гипсовые, которые украшали парки и скверы в советское время.

Вход в парк «СССР»: ворота не закрывают

Можно зайти в ворота парка и все внимательно рассмотреть. Вот группа пионеров, вот Гагарин, вот девушка с веслом.

1. Девушка с веслом 2. Пионеры 3. Гагарин 4. Колхозница 5. Тракторист 6. Лев Яшин

— А вы знаете, что это не просто девушка, а Вера Волошина, героиня войны? — спрашивает глава Рыбаловского сельского поселения Александр Тюменцев, который согласился рассказать нам о парке. — Да еще и практически наша землячка, потому что родилась в будущем городе Кемерово, который тогда входил в Томскую губернию. — В советское время она послужила моделью для скульптора, когда была еще молодой спортсменкой.

Александр Тюменцев

Самый старый в парке Ленин. Вождь стоит на этом месте с 1972 года. По словам главы, его не раз покушались снести, но, все-таки, памятник удалось отстоять.

«Какой бы он ни был, хороший или плохой, — это наша история», — убежден Александр Иванович.

Сама идея парка также возникла из желания сохранить историю для будущего. К реализации приступили, когда удалось привлечь финансирование по проекту «Формирование комфортной городской среды». Часть средств выделили спонсоры.

— Хочу спасибо сказать губернатору Сергею Анатольевичу Жвачкину и замглавы Томского района Валентину Павловичу Железчикову. Они оказали большую поддержку в создании нашего парка, — говорит рыбаловский глава.

Памятник В. Ленину. В Советском Союзе было установлено более 10 тысяч изваяний вождя, многие из них были типовыми и повторяли друг друга. Рыбаловский вариант — довольно редкий тип скульптуры Владимира Ильича

Фигуры для парка сделал современный скульптор — Константин Чайкин. Он приехал из Казахстана, а теперь живет в Томском районе, работает над этим и другими заказами.

Сейчас он трудится над фигурами бардов для «Парка СССР» — Высоцкого, Визбора и Окуджавы. Они будут стоять рядом с эстрадой-«ракушкой» в советском стиле, где в будущем планируют проводить фестивали авторской песни.

Место под сцену в парке уже присмотрели

Еще глава обещает устроить в парке фонтан, разбить клумбы и живую изгородь и развить тему космонавтики — кроме памятника Гагарину, здесь появятся солнечные часы. А трубу котельной недалеко от клуба с помощью красок и кистей превратить в ракету «Восток». И тогда при взгляде с определенной точки она будет находиться как раз за спиной у первого космонавта. Но — если удастся привлечь спонсорские средства, потому что бюджету поселения все это не потянуть.

Проект озеленения парка разрабатывали профессиональные ландшафтники. Пока реализовано не все, но часть работ уже выполнена. План выставлен в местном клубе

Важная часть «Парка СССР» — памятник участникам Великой Отечественной войны. Кроме монумента с перечнем погибших на фронте жителей села, подобные которому есть в почти в каждом населенном пункте, здесь сделали доску с именами и фотографиями фронтовиков, вернувшихся с войны и долгие годы живших в Рыбалово. Рядом — пушка, которую в село привезли по областной программе, и танк, доставленный из Кисловки, где он оказался не очень-то нужен.

Тюменцев рассказывает: возле обновленного монумента на 9 мая уже собирался местный «Бессмертный полк»

Детей здесь всегда полно, — рассказывает Александр Тюменцев. — Девчонки маленькие, как горошины, на пушечном стволе сидят. Тянут их сюда, конечно, не фотографии, их тянут танк и пушка. Но кто уже умеет — те читают фамилии, награды, место службы. Смотрят — фамилия такая же, и выясняется, что это был их прадед, а родители им даже не говорили, что он воевал. Так ребятишки историю начинают узнавать, в жизнь села втягиваются.

Лучший клуб области

По убеждению главы, клуба лучше рыбаловского нет даже в самом Томске. В это охотно верится: во-первых, по первоначальному размаху постройки, а во-вторых, благодаря тому, что всю отделку и оснащение клуба удалось сохранить даже в самые беззаконные годы.

Особенно впечатляет зрительный зал на 500 мест. Гипсовая лепнина, стенные панели, бархатные кресла — в хорошем состоянии.

1. Стены зала густо декорированы 2. Со сцены весь зал как на ладони 3. Потолок в зале украшен не менее витиевато, чем стены 4. На входе в зал — массивный выключатель. 5,6,7. Оборудование в клубе было не хуже, чем в городских кинотеатрах

Раньше в этом зале показывали кино — оборудование кинобудки до сих пор исправно. Жаль только, кинопленок уже не найти, поэтому «кина» больше не будет. Зато в клубе часто проводят мероприятия районного масштаба, репетируют и выступают местные ансамбли и театральная студия.

Еще одно замечательное помещение клуба — буфет. Говорят, что его расписали в год постройки клуба.

На панелях — больше десятка самых разных сцен. За барной стойкой — коллекция старых самоваров

Благодаря бережному отношению рыбаловцев, в клубе сохранились раритеты советской эпохи: от предметов идеологического культа Страны Советов до старой фото- и видеотехники.

Постоянная выставка открыта в музейной комнате.

1. Музейная комната 2-6. Экспонаты музея 7. Небольшое хранилище при музейной комнате — здесь то, что не вошло в экспозицию

В клубе есть и еще один небольшой музей, в котором собраны старинные предметы быта. Их приносят жители села или передают в дар из других поселений области.

И.о. директора ДК села Рыбалово Дмитрий Парамонов показывает нам экспозицию «Русской избы»

Комната называется «Русская изба», в ней также проводят выставки местных рукодельниц и детские праздники.

Хранительница музея Наталья Филипповна Позднякова показывает нам свои сокровища: от чугунков и рубеля до прялок, сечки и церковной книги на старославянском

А еще в клубе живет молодая и любопытная кошка Муся. Всю экскурсию она следовала за нами из комнаты в комнату. В руки особо не давалась, но и не отставала от компании.

Муся в музее. Заходишь в помещение — а она тут как тут.

Старинное село

Деревянное зодчество есть не только в Томске: в Рыбалово сохранилось немало старинных домов с резными наличниками

Прогулка по улицам старинного сибирского села — отдельное удовольствие.

Оно ведет свою историю с 1683 года, когда конный казак Савва Рыбалов построил здесь свою заимку. После к нему присоединились и другие казачьи семьи, среди которых известны Петровы и Тюменцевы. Сейчас последние две фамилии являются самыми распространенными среди жителей села. А вот Рыбаловых нет, так как у основателя села в семье были одни дочери. Но память о нем сохранилась в названии.

Старожильческие роды, к одному из которых принадлежит и глава поселения Александр Тюменцев, хранят память о прадедах. Дореволюционные фотографии казачьих семейств можно увидеть в местном музее.

Местным жителям удалось сохранить довольно много фотографий своих предков-казаков

Чистые улицы, ухоженные усадьбы — выглядит Рыбалово тоже так, как положено казачьему селу. На улице Советской сохранились дома XIX века, первоначальный облик которых хозяева стараются сберечь. Обшитые сайдингом дома тоже встречаются, но гораздо реже, чем в других деревнях. В основном, бревенчатые или обшитые деревянными плашками стены, свежевыкрашенные наличники. И особенно порадовали нас крепкие старые ворота, которые есть во многих дворах.

1. Одно из самых нарядных двухэтажных зданий на Советской 2. Возле одного из домов — сразу 11 скворечников! 3. Раритет — старый ГАЗ-69 4. Такие ворота можно встретить у многих домов 5. Один из самых благоустроенных дворов Советской 6. Панорама улицы Советской

Рекомендуем приехать в Рыбалово самим, чтобы своими глазами увидеть это интересное место. Оно находится в 38 км от Томска, к югу от Шегарского тракта, и дорога до него отличная. Также можно добраться автобусом, который отправляется от томского автовокзала четыре раза в день.

А если приехать не получится — следите за публикациями «Томского Обзора»: у нас в планах еще несколько материалов. Ждите рассказов о коллекциях, хранящихся в Рыбалове, об оформлении клуба, о местных старинных семействах, а может, и о чем-нибудь еще.

Текст: Катерина Кайгородова

Фото: Елена Фаткулина

Тэги/темы: