Гид по городу. Томск для командировочных

22 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

АВТОР Катерина Кайгородова

Командировка в Томск — еще один способ познакомиться с нашим замечательным городом.

Только времени на знакомство у того, кто приехал по работе или учебе, обычно меньше, чем у туриста. Чтобы сэкономить эти драгоценные часы, мы собрали гид для командировочных: где поселиться, где пообедать, что посмотреть и что привезти из командировки родным и коллегам.

Где поселиться?

Номер гостиницы «Абажуръ» Фото: https://www.booking.com

Где вы предпочитаете жить: в многоэтажной гостинице, небольшом уютном хостеле или в обычных апартаментах? В Томске есть все возможные варианты.

Гостиницы

Гостиница «Спутник» (ул. Белинского, 15) находится в центре, сразу за горсадом. Несмотря на «советский» внешний вид, ремонт внутри свежий, хоть и незатейливый. Стоимость номера — от 900 за одноместный эконом.

Одна из самых старых и известных в Томске — гостиница «Сибирь» (пр. Ленина, 91), она находится на главном проспекте города. Цена за сутки варьируется от 5200 за люкс с камином до 3000 за эконом. Бонус — одна из самых приятных уличных веранд при гостиничном ресторане.

Еще один вариант для любителей больших гостиниц — «Спортотель» (ул. Красноармейская, 124). Апартаменты VIP в нем обойдутся в 6000 рублей, скромный эконом с удобствами на этаже и без завтрака — 1000 рублей в сутки. Это один из крупных отелей, построенных в последние годы в городе. Имеет три звезды от Российской гостиничной ассоциации, как и гостиница «Сибирь».

Мини-отели

Среди гостиниц малого размера, с небольшим номерным фондом, выделяется «Абажуръ». Она находится в старинном особняке, в котором до революции жила семья приходского священника. Номера уютные и вполне современные, а лестницы и холлы украшены настоящими предметами старины. Стоимость номера — от 1900 эконом и от 4000 — люкс.

Номера мини-отеля «Бастон» находятся по двум адресам, в новых домах, но в историческом центре. Пользователи Booking.com особо отмечают вкусные и сытные завтраки, которые приносят в любое удобное время.

Хостелы

Хостел «Дом охотника» (ул.Гагарина, 42) находится в здании — памятнике архитектуры федерального значения. А это, поверьте, очень круто: на весь Томск насчитывается не более 20 деревянных домов, являющихся памятниками такого уровня. К сожалению, в интерьерах история уникального здания никак не обыгрывается — ремонт совершенно стандартный. Стоимость размещения — от 380 за койку в общей комнате до 1995 рублей за трехместный семейный номер.

«Эко-Хостел» (ул. Большая Подгорная, 22) имеет самую высокую оценку среди томских хостелов на Booking.com. Он хоть и расположен в новом доме, но зато на старинной улочке. Стильный интерьер, бесплатный чай и кофе для гостей. Место в общем номере — от 450 рублей, комната повышенной комфортности (с двухспальной кроватью и раковиной) — 1300 рублей.

Апартаменты

Квартиры посуточно можно поискать как на Booking.com, так и на сайтах агентств недвижимости. Не всегда апартаменты находятся в центре, и если вы не хотите тратить время на дорогу туда и обратно, уточняйте расположение заранее.

Еще больше вариантов — в нашем гиде для путешественников.

Где поесть?

Завтрак в The Burger Lab Фото: Мария Симонова

Завтрак

Если завтраки не включены в стоимость проживания в вашей гостинице, можно позавтракать и выпить утренний кофе в одном из многочисленных томских заведений.

На проспекте Ленина, напротив ТГУ, находится кафе «Багет Омлет» (пр. Ленина, 55), где завтраки проходят с 8-30 до 11-00. Как и обещает название заведения, здесь хороший выбор омлетов. С 12-00 до 16-00 предлагают вполне достойный бизнес-ланч, даже с бокалом вина.

В бургерной The Burger lab (ул. Розы Люксембург, 16) завтраки для сов — с 11-00 до 16-00. Выбор большой — от ЗОЖной гранолы и мюсли до сытной «Капеллы» — с котлетой, картошкой, яйцом и овощами.

Недалеко от нее, в старинном двухэтажном здании по адресу пр. Ленина, 100 в кофейне «ProCofe» добротные и вкусные завтраки подают в течение всего дня и даже в выходные. Правда, утренняя скидка в 30% распространяется лишь на часы с 10.00 до 12.00 (будни) и с 10.00 до 13.00 (сб-вс). Обеденное меню меняется еженедельно, к тому же оно весьма разнообразно.

Обед

В большинстве заведений Томска так или иначе присутствуют бизнес-ланчи. Выбрали для вас разнообразные, и чтобы в центре.

Хорошо пообедать можно в итальянском ресторане «Перчини» (Ленина, 54 А), который находится недалеко от почтамта. Кроме комплексных предложений бизнес-ланча, здесь с 11 до 16 действуют скидки на основное меню. В том же здании, в соседнем зале, находится кофейня «Колизей».

Любителям пиццы советуем посетить кафе Make Love Pizza (пр. Ленина, 85А), которое находится практически напротив «Перчини», на центральном проспекте. У них приятный интерьер, неплохое чувство юмора и вкусная пицца. Имеется также доставка.

Если вы оказались по работе в ТГУ, то лучшее кафе в Университетской роще — Starbooks. Меню здесь совсем небольшое, но отличные сэндвичи, свежая выпечка, десерты и разнообразные виды кофе помогут утолить голод. А самое лучшее здесь — особая атмосфера университетского кафе.

Ужин

Конечно, один из самых интересных ресторанов Томска — «Река 827» (пер. Кооперативный, 2). Кроме вида на Томь (длина которой и зафиксирована в названии заведения), здесь можно найти авторскую кухню и провести вечер в компании со специалитетами вроде тар-тара из нельмы и сибирского хамона.

Если хочется поужинать в приятном месте в одиночестве или с коллегами, можно отправиться в «Мясное кафе». Цены не самые низкие, но уютно и вкусно — здесь оправдывают название и хорошо готовят мясо, кроме того, подают разнообразные сибирские соленья и грибы собственного приготовления. Есть и дневное меню.

Заведения сети «Буланже» универсальны — кофейни подойдут и для коротких деловых встреч, и для обедов, и для ужинов. Удобно, что они находятся по нескольким адресам — пр. Ленина, 80; Нахимова, 2; Кирова, 5А; Фрунзе, 61. В какой части городского центра ты бы ни находился, зайдя в «Буланже», всегда знаешь, чего ожидать — здесь стабильная европейская кухня и хороший выбор десертов.

Хотя Томск расположен довольно далеко от Средней Азии, здесь распространены кафе восточной кухни, так называемые «узбечки». В них мы вас не приглашаем, а вот посетить ресторан «Инжир» (Гагарина, 2), который специализируется на кухне Востока, очень рекомендуем. В меню вся классика — и манты, и плов, и шашлык, и пахлава. А если внезапно захочется суши, пасту или безглютеновые десерты, их могут подать из соседних заведений «Бамбук» и «Leto» — «Инжир» входит в ресторанный комплекс, занимающий целое здание на одной из старинных улиц города.

Что привезти?

Сибирский кедровый грильяж Фото: «Сибирский кедр»

Что такое Томская область? Это тайга, кедровые орешки, грибы, лесные ягоды. У нас умеют делать из этих даров природы вкусные и необычные вещи: кедровый грильяж, кедрокофе, шишечное варенье, клюквенный мармелад... Купить все эти вкусности в красивой подарочной упаковке можно в магазине компании «Сибирский кедр» на Беленца, 9/1.

Тем, у кого на холодильнике осталось место для магнитиков, стоит посетить сувенирные лавки. В них можно найти и еще множество интересных вещей на память о городе. У «Томского Обзора» есть гид по сувенирным лавкам, по которому можно изучить их ассортимент и расположение.

А сами томичи, когда отправляются за пределы домашнего региона, везут с собой на подарки коробочки местного «птичьего молока» — сейчас оно называется конфеты «Томские». Среди горожан бытует глубокое убеждение, что конфеты производства местной фабрики — лучшие в мире. Купить их можно в любом продовольственном магазине и совсем недорого.

Что посмотреть?

Дом на улице Татарской Фото: Павел Андрющенко

В прекрасном старинном Томске всегда можно найти места, которые удивят даже старожилов. В разные годы мы составляли так много гидов по городу на различные темы, что впору делать гид по гидам. Собрали их для вас, чтобы можно было выбрать самое интересное, ведь времени у командировочного на осмотр достопримечательностей совсем немного. В первую очередь, поможет гид для тех, кто приехал всего на два дня — в него включены основные музеи и лучшие места для прогулок.

Почти все, кто бывал в Томске, рекомендуют посетить театр «2+Ку». Это сказочный дом среди кривых улочек, где билеты продает маленькая деревянная старушка, где «живые» куклы встречают гостей в самых неожиданных уголках, где большинство спектаклей играет сам создатель театра и автор кукол Владимир Захаров, и с ним можно запросто пообщаться. Больше о театре и других важных для любого путешественника местах Томска — в гиде по главным достопримечательностям.

Самый известный памятник Томска посвящен Чехову и изображает великого писателя в самом карикатурном виде. Получилась своеобразная месть от томичей за то, что Антон Павлович раскритиковал город, будучи в нем проездом. Об этой и других необычных скульптурах мы рассказали в гиде по памятникам.

Университетская роща при ТГУ — это особый мир, в котором обязательно нужно побывать, если вы оказались в Томске. На его территории есть древние каменные бабы, мост через несуществующую реку и почти ручные белочки. Подробнее о роще — в путеводителе по ТГУ.

Томская архитектура достойна отдельного изучения. Конечно, особенно впечатляет деревянное зодчество — чтобы оценить его, стоит прогуляться по сохранившимся улицам: Кузнецова, Бакунина, Татарской. Самые интересные деревянные дома Томска можно посмотреть в отдельном гиде. Но не менее любопытна и дореволюционная каменная, и не очень характерная для Томска раннесоветская архитектура.

А увидеть Томск глазами иностранца можно прочитав гид студентки журфака Хилеши Хамфриз. Многие привычные для нас вещи с ее точки зрения кажутся романтическими или забавными.

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