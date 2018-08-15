Как привлечь аудиторию? 5 рекомендаций от двух медиаменеджеров

15 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Союз журналистов России

Как привлекать и удерживать аудиторию цифрового медиа, какой контент поможет изданию расти и развиваться и каким должен быть журналист в эпоху «цифры»?

Эти и другие вопросы разбирали спикеры прошедшего на днях в Новосибирске «Инфорума». По его итогам — рекомендации от двух представителей российских digital медиа, основанные на их практическом опыте.

Редакционная политика — это то, что вы НЕ делаете

Russia Beyond — это проект, которым занимаются всего четыре человека. За два года существования они стали одним из самых известных англоязычных медиа о России. Видео от RB о жизни в нашей стране набирают миллионы просмотров на Фейсбуке. В своем выступлении на «Инфоруме» заместитель шеф-редактора Глеб Федоров поделился некоторыми наблюдениями о том, каким должен быть сегодня популярный контент.

Глеб Федоров заместитель шеф-редактора Russia Beyond

1. Качественный контент — это не правильно выстроенная композиция, красивая картинка или написанный сценарий. Это баланс между тем, что хочет редакция, тем, что хочет аудитория и целями издания. Если все соблюдено, то качество будет.

2. Для создания такого контента не обязательно тратить много времени и средств. Первый эксплейнер (видео, поясняющее или объясняющее что-то) был снят на камеру мобильного телефона. Если нет полноценного видео, то можно сделать видеоклип из фотографий, в некоторых случаях это сработает даже лучше, чем просто видео.

3. Контент для каждой платформы должен быть разный. Для YouTube подойдут длинные ролики, большие истории. Для Facebook — наоборот, более короткие. Кроме того, следует для каждой платформы придумывать свои заголовки и подводки, везде нужна разная подача.

4. Редакционная политика — это не то, что вы делаете. Это то, что вы НЕ делаете. К примеру, если материалы на какую-либо тему уже поднадоели вашим читателям, то от нее можно смело отказаться. Нужно составить 5 тем, которые обязательно должны быть в вашем издании. Это позволит тратить меньше времени на обдумывание о чем писать и оставит больше времени на эксперименты.

5. Необходимо тщательно подходить к выбору людей, которые будут работать в редакции. Ищите людей, которые умеют работать над ошибками, которые склонны к работе с информацией в широком смысле. Так, продюсер в редакции RB должен уметь все: и писать, и снимать, и монтировать, и продвигать.

Редактор должен продавать и продвигать

Как работать в цифровой среде и как выстраивать редакционную политику? Виктор Саксон, топ-менеджер одного из крупнейших медиа-холдингов России — Rambler&Co — приоткрывает завесу тайны.

Виктор Саксон заместитель директора Rambler&Co по медиа

1. Редактор digital-СМИ — это человек, который не только может править тексты, задавать повестку дня, искать темы и нанимать людей. Он также должен уметь продавать и продвигать, упаковывать и распространять тексты. Он должен в режиме реального времени отслеживать статистику, чтобы а)понимать, что нравится пользователям; б)понимать, что «нравится» поисковым системам, агрегаторам и внешним системам.

2. Идеальная ситуация, когда в редакции работают как интегрированные сотрудники, которые могут работать и на диджитал-версию, и на печатную, так и узкопрофильные специалисты. Например, человек, отслеживающий новости в Интернете, который начинает работу с самого утра и быстро реагирующий на события.

3. Для того чтобы СМИ успешно конкурировало с IT- и digital-компаниями, необходимо соответствовать двум принципам: во-первых, центр экспертизы всегда должен быть внутри проекта — то есть все основные специалисты должны быть в «штате»; а во-вторых, чем крупнее проект, тем меньше он зависим от внешних раздражителей.

4. Потребители информации сейчас не являются приверженцами определенных СМИ, поэтому они не имеют эталона, на который могут ссылаться, будучи уверенными в том, что там написана правдивая информация. Люди очень часто верят и способствуют распространению фейк-новостей из соцсетей и мессенджеров.

5. Пытаться удержать пользователя, заключив с ним «брачный контракт», в целом, бесполезно. Но для того, чтобы пользователь задержался на сайте подольше и захотел вернуться, нужно а) продумать дизайн сайта: он должен быть чистым и неперегруженным и б) на сайте должны быть обвязки и перелинковки: если пользователь читает что-то, у него должна быть возможность дальше читать что-то по этой теме.

Текст: Алина Малютена

Фото: Союз журналистов России

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