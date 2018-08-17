Летняя школа Urban Media School. Нужно забыть слово «Невозможно». Отец русской инфографики рассказал, с чего всё началось

17 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Федор Шумилов

Основатель современной российской школы инфографики, региональный директор Всемирного общества новостного дизайна (Society for News Design) многократный обладатель престижной международной премии Malofiej Infographics Awards Федор Шумилов станет хедлайнером грядущей летней школы Urban Media School.

На мастер-классах Федор поделится своим «отцовским» взглядом на ситуацию с инфографикой в России, а также расскажет, почему иногда лучше показать, чем рассказать.

А пока школа еще не началась рассказываем о том, как Федор Шумилов начинал свой путь инфографера.

От бизнеса к Барби

Федор Шумилов заинтересовался инфографикой около 13 лет назад. Тогда в редакции «Делового Петербурга» впервые прозвучал этот непонятный термин. Шумилов решил разобраться, что это: конкретных ответов в рунете не было, пришлось изучать западные издания.

«Мне очень нравятся работы Хавьера Заррацины (Javier Zarracina). Когда он работал в Boston Globe, я следил за ним очень пристально. В восторге от того, что делает Фернандо Баптиста (Fernando Baptista) в National Geographic. Я рад, что и Хавьер, и Фернандо приезжали в Петербург и выступали на нашей конференции по инфографике в 2013 году», — рассказал Федор.

«Деловой Петербург», где в нулевых работал Федор, был изданием о бизнесе и для бизнеса. Его делали быстро и оформляли стандартно: предприниматели в галстуках в офисе или на производстве. Однако со временем появились материалы, которые требовали иного подхода к оформлению. Так Шумилов начал готовить первую инфографику.

«Первая наша инфографика — полоса, посвященная фитнесу и тому, как правильно заниматься в спортивном зале. Так на полосе появилась кукла Барби с выносами к различным частям тела. Сейчас это выглядит несколько наивно, но в тогдашней строгой газете это было глотком свежего воздуха», — вспоминает Федор Шумилов.

В начале инфографика появилась как способ нестандартно подавать нестандартные материалы для газеты. Позже с её помощью начали рассказывать о сложных схемах. Результаты всех устраивали и вскоре в газете появился отдел инфографики, который состоял из трех человек. Он просуществовал до 2008 года. За это время инфографика «Делового Петербурга» была отмечена отечественными наградами. Более того, в 2007 году Шумилов получил награду самого престижного конкурса инфографистов Malofiej.

Затем случился кризис 2008 года и редакция сильно сократилась. Отдела инфографики не стало. С тех пор Шумилов ушел в свободное плавание, в котором находится до сих пор, работая в собственной студии «Паровоз».

Иногда лучше показать, чем рассказать

Перепись населения («Город 812», Санкт-Петербург) Инфографика студии «Паровоз»

По мнению Шумилова инфографика — это еще один язык, жанр, необходимый для рассказа различных историй. При этом в российских печатных изданиях она представлена недостаточно. В интернете с этим дела обстоят получше, однако в западном его сегменте инфографики больше.

«Спрос на инфографику в интернете большой. Бизнес очень просит инфографику — от плакатов до объяснения инвестпроектов. Я как-то делал подобный проект - заказчики хотели предложить в Эрмитаж свою схему электронных очередей. У них была задача: за трехминутную аудиенцию у директора Эрмитажа очень быстро показать преимущества своей системы. И они решили сделать это при помощи именно инфографики», — рассказывает Шумилов.

При этом он отмечает, что говорить о сформировавшейся российской школе инфографики еще рано. По всей стране есть своего рода «островки», где её делают хорошо, например, в Петербурге, Москве или Томске находятся проекты, которые получают признание на российском и международном уровнях, побеждая в конкурсах «Газетный дизайн» и Malofiej. Корни же отечественной инфографики, по мнению Шумилова, уходят в начало прошлого века, откуда продолжаются уже в советских плакатах и журналах.

Федор отмечает, что учился инфографике, глядя на лучшие зарубежные образцы, параллельно осваивая специальные приложения и посещая образовательные семинары, вроде трехдневного курса перед конкурсом Malofiej. Но только навыков недостаточно: «Чтобы стать хорошим инфографером, необходимо быть любопытным, неленивым, не бояться задавать глупые вопросы и забыть слово «Невозможно», — считает Шумилов.

1. Все дуэли Пушкина 2. Тот, который не стрелял 3. Миллионер из «Англетера» 4. Книги — детям 5. Чайна-таун Инфографика Федора Шумилова для журнала «Город 812», 2017–2018 г.г.

Инфографика: Фёдор Шумилов, студия Паровоз, журнал «Город 812»

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Подробная информация о программе школы, стоимости обучения и условиях участия — на сайте Urban Media School.

Urban Media School — совместная образовательная программа Высшей школы журналистики Томского государственного университета (ВШЖ НИ ТГУ) и интернет-издания «Томский Обзор». Это исследовательский проект, посвященный изучению роли медиа в современном городе, а также серия практических школ для издателей, журналистов и специалистов по городскому развитию. Первая сессия Urban Media School прошла зимой 2018 года, в ней приняли участие более 30 слушателей.

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