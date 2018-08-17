Афиша Томска. Выходные: 18 и 19 августа 2018 года

Томский Обзор / Фото: 17 августа 2018 // Фото: Pixabay.com

Куда пойти и чем заняться в Томске в эти выходные — в нашей традиционной афише.

Open Air

Гостей ждут: wakeboard, выступление диджеев, батутная площадка прямо на воде, пенная вечеринка, конкурсы и работа фуд-корта.

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Когда и где: 18 августа на Сенной Курье

Время и стоимость билетов: 11.00 — 21.00, 600 — 700 рублей

Аудитория: 18+

Вечеринка Ruf V

Вечеринка будет посвящена новой и старой хаус-музыке.

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Когда и где: 18 августа в пиццерии Make Love Pizza

Время и стоимость билетов: 22.00, 300 рублей

Аудитория: 18+

Большой танго флэш-моб

Собираемся на фуд-корте торгового центра и зажигаем! Музыкальное сопровождение: Георгий Фефелов и Степан Пономарев.

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Когда и где: 18 августа в ТРЦ «Изумрудный город»

Время и стоимость билетов: 19.00, вход свободный

Аудитория: 18+

XVI Региональный фестиваль авторской песни «Томский перекрёсток»

Три дня фестиваля. Две музыкальных сцены. Более 10 концертных программ. Десятки авторов и исполнителей со всей России. Палаточный городок, фестивальные костры и любимые песни!

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Когда и где: 17, 18 и 19 августа на Семейкином острове

Стоимость билетов: Вход свободный

Аудитория: 6+

Просмотр мультфильма «Кунг-Фу Панда 3» на английском языке

Смотрим и обсуждаем заключительную часть серии.

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Когда и где: 18 августа в школе «Друзья»

Время и стоимость билетов: 16.00, вход свободный

Аудитория: 6+

Матч «Томь» — «Армавир»

7 тур первенства России по футболу.

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Когда и где: 18 августа на стадионе «Труд»

Время: 19.00

Аудитория: 0+

Quiz «Превед, Краевед!»

Вас ждет два раунда вопросов, включающих в себя блок с картинками, ребусы, музыкальный блок, видеовопросы, анаграммы и даже легендарный чёрный ящик, розыгрыш призов, а также угощения и чай!

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Когда и где: 19 августа в караоке-клубе «Капитал»

Время и стоимость билетов: 15.00, 200 рублей

Аудитория: 18+

Спектакль «Пришел мужчина к женщине»

История знакомства мужчины и женщины, встреча двух одиночеств, пытающихся найти родную душу и заполнить внутреннюю пустоту. Жизненная история двух людей, которые делают неловкие, несмелые, наивные и смешные попытки обрести друг друга. Всего за несколько часов общения они готовы пройти все этапы романтических отношений…

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Когда и где: 19 августа в Театре драмы

Время и стоимость билетов: 18.00, 450 рублей

Аудитория: 16+

Группа KRUPSKAYA

Монстры британского панк-подполья, безумные грайндкорщики KRUPSKAYA, выступят уже в это воскресенье. Зрителей ждет самый энергичный и костоломный гиг августа.

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Когда и где: 19 августа в баре Rockot

Время и стоимость билетов: 19.00, 400 рублей

Аудитория: 18+

Фестиваль красок холи

Веселимся на раскрашиваемся, а потом всех ждет пенная вечеринка!

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Когда и где: 19 августа около РК Fакел

Время и стоимость билетов: 15.00, от 150 рублей

Аудитория: 6+

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