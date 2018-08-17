Афиша Томска. Выходные: 18 и 19 августа 2018 года
Куда пойти и чем заняться в Томске в эти выходные — в нашей традиционной афише.
Open Air
Гостей ждут: wakeboard, выступление диджеев, батутная площадка прямо на воде, пенная вечеринка, конкурсы и работа фуд-корта.
Когда и где: 18 августа на Сенной Курье
Время и стоимость билетов: 11.00 — 21.00, 600 — 700 рублей
Аудитория: 18+
Вечеринка Ruf V
Вечеринка будет посвящена новой и старой хаус-музыке.
Когда и где: 18 августа в пиццерии Make Love Pizza
Время и стоимость билетов: 22.00, 300 рублей
Аудитория: 18+
Большой танго флэш-моб
Собираемся на фуд-корте торгового центра и зажигаем! Музыкальное сопровождение: Георгий Фефелов и Степан Пономарев.
Когда и где: 18 августа в ТРЦ «Изумрудный город»
Время и стоимость билетов: 19.00, вход свободный
Аудитория: 18+
XVI Региональный фестиваль авторской песни «Томский перекрёсток»
Три дня фестиваля. Две музыкальных сцены. Более 10 концертных программ. Десятки авторов и исполнителей со всей России. Палаточный городок, фестивальные костры и любимые песни!
Когда и где: 17, 18 и 19 августа на Семейкином острове
Стоимость билетов: Вход свободный
Аудитория: 6+
Просмотр мультфильма «Кунг-Фу Панда 3» на английском языке
Смотрим и обсуждаем заключительную часть серии.
Когда и где: 18 августа в школе «Друзья»
Время и стоимость билетов: 16.00, вход свободный
Аудитория: 6+
Матч «Томь» — «Армавир»
7 тур первенства России по футболу.
Когда и где: 18 августа на стадионе «Труд»
Время: 19.00
Аудитория: 0+
Quiz «Превед, Краевед!»
Вас ждет два раунда вопросов, включающих в себя блок с картинками, ребусы, музыкальный блок, видеовопросы, анаграммы и даже легендарный чёрный ящик, розыгрыш призов, а также угощения и чай!
Когда и где: 19 августа в караоке-клубе «Капитал»
Время и стоимость билетов: 15.00, 200 рублей
Аудитория: 18+
Спектакль «Пришел мужчина к женщине»
История знакомства мужчины и женщины, встреча двух одиночеств, пытающихся найти родную душу и заполнить внутреннюю пустоту. Жизненная история двух людей, которые делают неловкие, несмелые, наивные и смешные попытки обрести друг друга. Всего за несколько часов общения они готовы пройти все этапы романтических отношений…
Когда и где: 19 августа в Театре драмы
Время и стоимость билетов: 18.00, 450 рублей
Аудитория: 16+
Группа KRUPSKAYA
Монстры британского панк-подполья, безумные грайндкорщики KRUPSKAYA, выступят уже в это воскресенье. Зрителей ждет самый энергичный и костоломный гиг августа.
Когда и где: 19 августа в баре Rockot
Время и стоимость билетов: 19.00, 400 рублей
Аудитория: 18+
Фестиваль красок холи
Веселимся на раскрашиваемся, а потом всех ждет пенная вечеринка!
Когда и где: 19 августа около РК Fакел
Время и стоимость билетов: 15.00, от 150 рублей
Аудитория: 6+