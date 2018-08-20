Август 98-го. Короткие воспоминания переживших дефолт

20 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Алина Малютена

90-е в Томске спецпроект на Томском Обзоре

20 лет назад, 17 августа 1998 года, в России был объявлен технический дефолт. Стоимость американской валюты с 6 рублей взлетела до 21, и это было полной неожиданностью для томичей, как и для всех россиян.

Резкий скачок вызвал увеличение стоимости товаров, а затем и разорение банков, которые были не в состоянии возвращать вкладчикам их деньги. Каждый из очевидцев вспоминает о том, что деньги тогда перестали иметь ценность, и те, кто никак не успел ими воспользоваться — вложить в недвижимость или купить «валюты» — в один день потеряли все. Вот несколько историй от тех, кто пережил это августовское потрясение.

Анатолий Иванович, 54 года

«Ельцин сказал, что дефолта не будет. А он случился. Было плохо, и с каждым днем становилось все хуже, но обвалилось все в одно утро — резко дефолт!

В то время я работал в РЭБ ЛПК, зарплату не платили 2 года. Был бартер: мы работали, а платили нам едой, тряпками, сигаретами, кроватями и т.п. Рубль сразу обвалился, в магазинах пустые полки. Тысячи перевели в миллионы, а потом обратно в тысячи, деньги обесценились, все, что за год заработал, стало грошами. Люди возмущались, но ничего сделать не могли. В то время выжили за счет хозяйства. Держали 2 скотины и 5 голов молодняка (их кололи, потом ели сами и продавали). Некоторые семьи разводились и подавали на алименты, и тогда организация была вынуждена ежемесячно выплачивать материальное пособие».

Торговая компания «Мега» Фото: справочник «Весь Томск», 1998–1999 г.

Наталия, 45 лет

«Нас дефолт почти не коснулся. Вернее, мы не понесли больших убытков: только в один день резко взлетели цены, но денег и так было немного. Валюты иностранной у нас не было, жили за счет того, что каждый год копали картошку на огороде».

В одном из дворов Томска Фото: Алексей Резвых

Светлана, 30 лет

«Из своего детства помню, как мама перешивала из своих вещей мне одежду. Также донашивали за старшими. Шили все, вплоть до нижнего белья, потому как денег что-то покупать не было.

Вообще, все делали сами. Пекли хлеб, печенья, булочки, пряники, ничего магазинного, как сейчас. Раз в год, когда родителям выплачивали хоть какую-то сумму, сразу покупали мешок муки и сухого молока. Помню, как ели его ложками, было вкусно. Так и жили. На всю жизнь запомнила, как мама под зарплату на работе купила мне резиновые сапоги. Они были мне большие, на вырост».

Мальчик из 90-х Фото: Алексей Резвых

Александр, 49 лет

«За несколько дней до объявления дефолта у наших друзей была свадьба. Мы им насобирали около 40 тысяч рублей. Праздновали мы до конца недели, а потом в один день они пошли и спустили все деньги в магазинах: купили себе телевизор, еще какую-то технику, шубу. А буквально на следующий день они смотрели новости о дефолте на новом телевизоре. Позвонили нам, счастливые такие: а мы все и потратили!

Продукция завода «Том-мас», выпускаемая в 1998 г. Фото: справочник «Весь Томск», 1998–1999 г.

Зарплату нам платили как обычно, потому что предприятие такое, серьезное. Это только в начале 90-х мы работали с поставщиками по бартеру. Мы им газ, а они нам — продуктов каких. А в 98-99 у нас все было в шоколаде».

Валентина Сергеевна, 76 лет

«У нас на книжке было около 20-ти тысяч, и все это мы потеряли, потом нам их выплатили, конечно, но это были уже не те деньги, они ничего не стояли. До этого на эти деньги мы могли купить 2 квартиры и 2 машины. А потом, когда выплатили, это была как пенсия, на которую просто можно было прожить месяц. Дефолт был неожиданным, если бы мне заранее сказали, что так может быть, и что мы все потеряем, мы бы не поверили».

Площадь Ленина в Томске. 90-е годы Фото: Алексей Резвых

Оксана, 43 года

«Боролись ли мы за выживание? Да не особо. Тяжело ли было? Да, конечно, в такие времена всегда тяжело. Вот у кого была „валюта“ — те стали молодцы и обогатились. Но их же было не так много. Нам просто повезло: была кое-какая недвижимость и свое хозяйство».

Светлана Геннадьевна, 55 лет

«Зарплату не платили по полгода, а то и больше, давали продукты под зарплату: рыбу, сгущенку, консервы. В городе тяжело было, выживали за счет „Ножек Буша“: покупали один окорочок, отрезали мякоть, из нее делали подлив, а на кости варили суп. Так получалось первое и второе. За комуслуги не платили, копились долги. Потом, когда раз в полгода выплачивали заплату, старались что-то отдавать из долгов и ехали на базар за самым необходимым. Вещи шили сами или донашивали за знакомыми. Муж копил на машину, а потом деньги обесценились, и он смог купить только гусеницы для „Бурана“. Цены прыгали, в магазинах было пусто. Помню, в то время говорили, что скоро в магазинах будет навалом, но ничего купить не сможем. Что очередей не будет, что будет куча колбасы, а мы не верили, думали как так? И действительно, так и произошло».

Продуктовый магазин «Томская марка», пер. Батенькова Фото: справочник «Весь Томск», 1998–1999 г.

Тамара Алексеевна, 64 года

«Коснулось, в основном, тех, кто челноком работал, предпринимательством занимался. Ездили за тряпками — в Турцию, к примеру. Взяли денег взаймы — доллары, чтобы купить товар. А вернулись — и отдавать-то тоже надо в долларах, а рубли обесценились. Продукцию реализовать не смогли — за такие высокие цены товар никто не покупал, денег же ни у кого нет. Так вот и не реализовывали товар, и денег не получали. Приходилось закладывать квартиры, машины — всякое имущество, — чтобы только долги вернуть.

Предприятия тогда работали по бартеру с другими предприятиями. Деньги до нас не доходили. Те, кто устроились получше — получали больше. Зарплату выдавали продуктами, одеждой, иногда — железом, если кому что нужно было сделать.

Вид с реки Томи. 1998 год Фото из архива ФЖ ТГУ

Пенсию старались выплачивать вовремя, а вот зарплату на предприятиях задерживали подолгу — иногда месяцами. Приходилось занимать у пенсионеров, чтобы покупать хлеб. Но в целом, у многих были огороды, картошку, капусту все выращивали, и никто не голодал.

У нас было подсобное хозяйство, своим работникам выделяли разные продукты: хлеб, чай, сахар, а иногда и мясо. В общем, выживал каждый по-своему. Но все как-то выжили».

Текст: Алина Малютена, Анастасия Плотникова

Фото: 1604.ru, проект Алексея Резвых «Наскальная живопись новейших времен. Археологи из Томска», справочник «Весь Томск», 1998–1999 г.

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