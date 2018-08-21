Еда. Рецензии. Ужин в магазине «Светелка»

21 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Мария Симонова

АВТОР Мария Симонова

Продовольственный магазин «Светелка» выглядит выразительно, и мы не прошли мимо.

В нем есть не только прилавок с готовой едой, но и зал, называемый «чайной комнатой», где покупки можно немедленно съесть. Так мы и сделали.

Где: Кирова, 20.

Интерьер: соответствует названию — чайная комната в «Светелке» действительно небольшая и светлая. Заметна стилизация под русский стиль — резные украшения, обои, имитирующие деревянную отделку стен. На полочках — самовары, гжель, снегири.

Единственный стол в чайной комнате — длинный и высокий, как барный. Расположен вдоль окна. Вид на улицу во время обеда обеспечен всем, кто решил поесть в «Светелке».

На доске объявлений, сделанной в форме дощечки для резки, информация о том, что «Светелка» создана на базе столовой администрации Томской области. Чайная расположена рядом со зданием, где находится областной департамент по управлению государственной собственностью.

Меню: его нет. Можно рассматривать прилавки — с сытными блюдами в магазине, а со сладкими в чайной, и делать выбор. В «Светелке» есть салаты (стоят от 35 рублей за 100 граммов). Пироги (от 370 за кг), среди которых и рыбные, и творожные с ананасом. Горячие блюда от 60 рублей, мы застали больше рыбных, чем мясных. Есть минтай, фаршированная щука, котлеты из щуки с сыром, щучий рулет с муссом. Но найдутся и куриные отбивные в арахисе. Из выпечки в «Светелке» имеются сырники, блины, пирожки (от 16 рублей).

В чайной много сладостей. Пирожные (от 15 рублей), желе и десерты (от 86 рублей), торты и рулеты (в основном классика вроде «Наполеона» и «Медового», цены от 500 рублей за кг). Кусочек торта не попробуешь — к сожалению, их продают только целиком.

Напитков в «Светелке» выбор невелик — пакетированный чай (10 рублей), кофе «Американо» (60 рублей, других вариантов напитка нет, молока не добавят), минералка и газировка. Чего-то колоритного вроде сбитня в меню не оказалось, хотя интерьер располагал.

Еда: Попробовать мы решили самые необычные блюда, поэтому выбрали салат из свеклы с брусникой (остальные не удивляли оригинальностью) и малосольные помидоры черри, а также колбаску из щуки с сыром и щучий рулет с муссом. Из напитков взяли единственный возможный кофе и к нему пирожное безе.

Начали мы с салата из свеклы с брусникой и растительным маслом (35 рублей за 100 граммов, мы столько и просили, но положили нам побольше, на 45,5 рублей). Попробовали и поняли, что сочетание свеклы и брусники мы переоценили. Салат был явно свежий и наверняка очень полезный, но вкус ягоды потерялся за свекольным. Получилось пресно, хотелось посолить и поперчить.

Малосольные помидоры черри (65 рублей за 100 граммов) выглядели аппетитно — с луком и зеленью. Просили положить 100 граммов, получили заметно больше, на 101,4 рубля. Черри всегда хороши, но что они малосольные, можно было бы не догадаться — здесь тоже не хватило соли и пикантности.

Колбаска из щуки с сыром (66 рублей) понравилась, хотя сыра в ней было совсем немного. В щучьем рулете с муссом (85 рублей за 100 граммов, наш кусок вытянул на 113,9 рублей) очень ощущался белый хлеб. И, опять же, хотелось посолить-поперчить.

Кофе (60 рублей) — небольшая порция обычного черного кофе.

Безе (35 рублей) понравилось нам, пожалуй, больше всего. Внушительных размеров, в меру сладкое, с ощутимыми орехами.

Счет: 426 рублей 80 копеек.

Итого: В целом все нормально, но без восхищения. Можно быстро перекусить, но к общению столик в проходном зале не располагает. Да и туалета нет, что для посиделок минус.

Кстати, в магазине нам сказали, что фотографировать в «Светелке» запрещено, но сильно возмущаться не стали, поэтому мы продолжили делать снимки без апелляции к законам и споров.

Из плюсов «Светелки» — можно заодно заглянуть в магазин, где немало любопытных продуктов: например, напиток из чаги или грибы разных видов. Наверное, в будущем магазином и ограничимся.

Это не рекламный материал. Он отражает точку зрения редакции, рассказывает о том, что понравилось и заинтересовало исключительно обозревателя Томского Обзора и Афиши. Поход в заведение оплачивался из редакционного бюджета. Реклама в рецензиях публикуется исключительно во врезках с пометкой «Реклама» или «Промо». Если вы хотите разместить ее здесь, пишите нам на info@westsib.ru.

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