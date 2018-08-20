Экологи: есть, чему пахнуть

20 августа 2018 / Партнерский материал / Фото: Елена Астафьева

Сайт Naidyist.ru работает всего две недели. И совершенно не зря: уже набралось более тридцати желающих рассказать об источниках вони в городе.

В пятницу общественная комиссия во главе с томским экологом Сергеем Жабиным провела совместный рейд по нескольким обозначенным точкам — посмотрели, оценили запах, пообщались с томичами. А страдавшие все лето жители улиц Большая Подгорная, Клюева и поселка Хромовка в районе ТЦ «Метро» рассказали общественникам об источниках местного зловония.

«Средневековый» дренаж и озера вони

На Черемошниках экологи увидели так называемую местную дренажную систему: сточные канавы вдоль дороги и подведенные к ним самодельные сливы, по которым стекают все отхожие воды из рядом стоящих двухэтажек. По словам местных жителей, жалобы и письма в нужные инстанции не помогают — порядка десяти лет это средневековое сооружение не чистилось.

В районе ТНХК комиссия оценила запах, исходящий от двух крупных озер с мутной водой. Водоемы выглядят заброшенными, но судя по сильному смраду, водоемы регулярно пополняются и эксплуатируются. Кем и чем — вопрос к контрольно-надзорным органам.

Городские очистные сооружения выглядят не так, как заброшенные озера, но ощутимый запах в их окрестностях присутствует.

Сергей Жабин эколог ГОСЫ — это то место, куда стекается все, что город сливает в канализацию. И они не видели ремонта уже много лет. В целом канализационные сети нашего города сильно изношены и работают на пределе своих возможностей, лимит их пропускной способности был исчерпан еще полтора года назад.

Отслуживший коллектор и вонючий снег

Коллектор на Клюева — еще один известный томичам объект. Местный запах часто улавливают жители крупных микрорайонов в северо-восточной части города: Зеленых Горках, Солнечном, Иркутском тракте. Комиссия пробыла возле коллектора не больше 10 минут — мешал сильный запах нечистот, за это время к нему подъехали сразу четыре ассенизаторские машины чтобы слить набранные отходы.

Сергей Жабин эколог К слову, данный коллектор является одним из немногих легальных приемников. К нему едут все, кто занимается вывозом стоков домовладений. Проблема нелегального слива существенна для Томскводоканала. Предприниматели заключают договоры на один объем, а реально привозят гораздо больше. Ведь везти стоки частного сектора куда-то за город куда накладнее, чем слить «по-тихому» в официальном месте. Аварийность на канализационных сетях нашего города составляет более 8 аварий на км. И как влияет на ситуацию дополнительный неучтенный объем, остается только догадываться. О необходимости срочной реконструкции системы и контроле потоков говорят давно и, похоже, пока безрезультатно. Где взять деньги на ремонт, если льют бесплатно...?

Отдельного внимания заслуживает находящийся чуть ниже за железнодорожной линией снегоотвал — гигантская черная дурно пахнущая нерастаявшая куча снега. Она лежит здесь с зимы. Запах — следствие того, что этот снег с городских улиц вобрал в себя и весь мусор, включая органику, который попадает в сугробы во время холодов.

В том же районе — территория томского тепличного комбината. На него поступило целых три жалобы за одну неделю. Заявители рассказывали, что все лето дышать было нечем. Говорили о полях, куда регулярно вносят свежие удобрения. Запах от них особенно в этом году усилился и распространялся на весь жилой микрорайон на Клюева, смешиваясь с «ароматами» от коллектора и снеготвала.

В результате объезда комиссия обследовала и подтвердила, как минимум шесть крупных точек городского запаха, выявленных томичами. Далее информация в виде официальных заявлений пойдет на рассмотрение контрольно-надзорных органов с целью досконально разобраться.

Но проект продолжается. Информацию об источниках запаха по-прежнему можно сообщать на Naidyist.ru.

Фото: Елена Астафьева

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