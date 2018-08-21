Книги с доставкой. Как работают передвижные библиотеки «Томскнефти»?

21 августа 2018 / Пресс-служба ОАО «Томскнефть» ВНК / Фото: Пресс-служба ОАО «Томскнефть» ВНК

Чтение — один из самых полезных видов досуга, с этим никто не спорит. Но что делать, если занятость на работе и дома не способствует регулярным посещениям библиотеки?

С недавних пор у сотрудников «Томскнефти» в этом сложном вопросе появилось хорошее подспорье — стрежевская передвижная библиотека. О том, как произошел симбиоз производственников и работников культуры — в нашем материале.

Передвижники

Передвижная библиотека появилась в Стрежевом более 10 лет назад. С самого начала библиотекари вместе большим количеством литературы разъезжали как по городским предприятиям, так и по разбросанным по всему району месторождениям и отдаленным деревням. Благодаря им вахтовики имели доступ к свежим книгам.

«Например, у работников не всегда получается просто дойти до библиотеки. Иногда в выходные заняты. А вот так удобно: пришел на работу и идешь домой с новыми книгами», — вспоминает старший библиотекарь отдела обслуживания Библиотечно-информационной системы Стрежевого Айсылу Хусаинова.

Такая форма работы библиотек начала пользоваться большим спросом на предприятиях. И «Томскнефть» не стала исключением.

Тетрадь для заказов

Тут же, на передвижке, можно и записаться в библиотеку.

Сотрудничество библиотекарей и «Томскнефти» продолжается около полутора лет. Это совместная инициатива руководства библиотеки и ресурсодобывающей компании. Правда, первые подобные предложения пошли «снизу», от людей, знакомых с работой «передвижки».

«Наши читатели, они же в разных местах работают и видят, что из других организаций люди приходят иногда к нам в библиотеку сдают книги. Спрашивают, что это такое? Потом начинают своим говорить, как это удобно, не всегда ведь есть время прийти в библиотеку. Особенно если ребятишки, и в выходные все заняты. Им бы тоже хотелось, чтобы книги какие-то привозили», — объясняет Айсылу Хусаинова.

Она также отметила, что библиотекари очень внимательно подходят к выбору литературы, с которой они приезжают на предприятия. В каких-то организациях больше любят психологию, где-то предпочтение отдают художественной литературе, кто-то берет произведения по школьной программе.

Со временем «передвижка» начинает работать по заказам для каждой организации — для этого есть специальная тетрадь в которой гость «передвижки» отмечает интересующих его авторов. Кроме того, у читателей есть возможность оформить заказ по телефону. Затем в организации получают сообщение с датой и временем приезда библиотеки.

При этом, учитывая вкусы читателей, библиотекари знакомят их с новыми авторами, работающими в том же жанре. Буквально недавно в библиотеке получили партию новых книг, которые в скором времени пополнят фонды «передвижки».

Читают все

Передвижная библиотека продолжает традиции просвещения работников отдаленных месторождений. Правда, отправляемая туда литература, как правило, остается там же. И за годы своего существования «передвижка» неплохо расширила число читателей. Помимо «Томскнефти», её услугами пользуются еще в восьми организациях. И, что интересно, за книгами в «передвижку» приходят в основном женщины, однако берут литературу не только для себя, но и для детей, мужей.

«У нас практически во всех организациях неплохо читают. Конечно, со временем часть читателей отсеивается, но какой-то костяк все равно остается. И, познакомившись с „передвижкой“, записываются в стационарную библиотеку и потом приходят в нее за книгами», — рассказывает Айсылу Хусаинова.

И в этом нет ничего удивительно, ведь ни одна передвижная библиотека не сможет вместить все интересующие работников произведения. Да это и не нужно, ведь главное — привести людей к книгам, дать им возможность занять себя с пользой для ума.

Фото: пресс-служба ОАО «Томскнефть» ВНК

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