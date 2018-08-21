В Томске пройдет открытый мастер-класс по инфографике регионального директора Society for News Design

21 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

24 августа в 18.30 в томской «Точке кипения» пройдет открытый мастер-класс «Город и инфографика» Фёдора Шумилова, регионального директора Всемирного общества новостного дизайна (Society for News Design).

Федор расскажет об особенностях создания крутой инфографики и ответит на вопросы участников встречи. Встреча станет один из мероприятий Infographics Day в Томске, который 24 августа проведет Urban Media School.

Федор Шумилов считается отцом-основателем современной российской школы инфографики. Он родился в 1974 году в Ленинграде, работал в петербургских газетах — репортером, редактором, обозревателем, выпускающим редактором, руководителем отдела инфографики. Впервые заинтересовался визуализацией данных в начале 2000-х, после чего создал в «Деловом Петербурге» сильный отдел инфографики. Первым и пока единственным из российских журналистов получил несколько наград на всемирном конкурсе инфографики Malofiej Infographics Awards. Подробнее о своем пути инфографера Федор рассказал в интервью «Томскому Обзору».

Федор называет инфографику еще одним языком, жанром, который можно использовать для рассказа различных историй:

Роль инфографики в первую очередь состоит в том же, что и роль журналиста: рассказывать истории, вскрывать взаимосвязи и выявлять тенденции, критично смотреть на мир. Не нарисовать красивую картинку, а внятно и честно рассказать о том или ином явлении или событии. В российских газетах пока не так часто используют инфографику. По сравнению с западной прессой, ее почти нет. Речь идет не о работах, получающих призы на профессиональных конкурсах, а об общем уровне, школе, если можно так сказать.

Один из ярких проектов Шумилова — «Анатомия Петербурга». Это рубрика, которая впервые появилась в журнале «Город 812» в 2008 году и рассказывала о Санкт-Петербурге: фактах и явлениях, которые отличают его от всех других городов. Из печати вышло 323 выпуска рубрики и пять книг «Анатомия Петербурга».

Работы из этого цикла будут представлены на еще одном мероприятии Infographics Day в Томске — однодневной выставке Шумилова на ограде Университетской рощи. В течение дня, 24 августа, ее смогут увидеть все горожане.

Мастер-класс Федора Шумилова состоится в рамках летней школы Urban Media School. Летняя школа по инфографике пройдет в Томске 24–26 августа, в ней примет участие более 20 журналистов, дизайнеров и медиаспециалистов из Томска, Перми и др. городов.

Для посещения мастер-класса необходима предварительная регистрация на сайте leader-id.ru.

Urban Media School — совместная образовательная программа Высшей школы журналистики Томского государственного университета (ВШЖ НИ ТГУ) и интернет-издания «Томский Обзор». Это исследовательский проект, посвященный изучению роли медиа в современном городе, а также серия практических школ для издателей, журналистов и специалистов по городскому развитию.

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