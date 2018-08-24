Цветущий балкон в «музыкальном» доме

24 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Алексей Вшивков

В деревянном доме по ул. Кузнецова 17 в Томске находится балкон, обильно украшенный цветами.

Цветов так много, что балкон привлекает внимание прохожих, они часто останавливаются, чтобы полюбоваться или сделать фотографию.

«Как-то раз люди, увидевшие с улицы балкон, даже начали мне аплодировать», — рассказывает Татьяна Павловна Борисова, хозяйка балкона.

Дом на Кузнецова известен как «музыкальный». В начале ХХ века здесь находилась частная музыкальная школа Камиллы Томашинской Фото: Алексей Вшивков

Когда Татьяна Борисова с семьёй переехала в Томск из Киргизии и поселилась в историческом доме, никакого балкона не было вовсе: старый сгнил и отвалился. В 2006 году дом попал в программу по защите деревянного зодчества, и балкон был восстановлен.

Сейчас Татьяна Павловна на пенсии, до этого долгое время работала учителем биологии и географии в школе. Разводить цветы она любила всегда, коллекция стремительно пополнялась. Постепенно внутри дома им перестало хватать места, и некоторые цветы оказались на балконе.

Однажды ее балкон заметили организаторы городского конкурса «Томский дворик», который проводится с 2008 года, и предложили принять в нем участие.



«Я украшала балкон для себя, просто чтобы было красиво, о существовании конкурсов даже не подозревала». Фото: Алексей Вшивков

С тех пор Татьяна Борисова регулярно занимает призовые места на районном и городском уровне. Одну из стен квартиры украшают уже 5 дипломов «Томского дворика» в номинации за «Лучший балкон, лоджию».



Хотя на поддержание «цветочного балкона» уходит много времени (иногда приходится поливать все цветы каждый день), Татьяна Борисова находит время на занятия плаванием и танцами, а также работает в СПА-салоне.

А еще у нее живет собака по кличке Майка.





«В детстве я хотела стать ветеринаром, — рассказала Татьяна Борисова. — Поэтому на протяжении всей жизни меня сопровождают домашние животные» Фото: Алексей Вшивков

Как удается Татьяне Борисовой управляться со всей этой флорой и фауной? Ей часто приходится отвечать на этот вопрос.

«Знакомые и соседи нередко интересуются, в чём секрет. На это всегда отвечаю, что просто я человек хороший, потому у меня всё цветёт», — с улыбкой говорит Татьяна Павловна.



Текст, фото: Алексей Вшивков

Материал подготовлен в рамках студенческой практики учащихся Высшей школы журналистики ТГУ

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