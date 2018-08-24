Цветущий балкон в «музыкальном» доме
В деревянном доме по ул. Кузнецова 17 в Томске находится балкон, обильно украшенный цветами.
Цветов так много, что балкон привлекает внимание прохожих, они часто останавливаются, чтобы полюбоваться или сделать фотографию.
«Как-то раз люди, увидевшие с улицы балкон, даже начали мне аплодировать», — рассказывает Татьяна Павловна Борисова, хозяйка балкона.
Когда Татьяна Борисова с семьёй переехала в Томск из Киргизии и поселилась в историческом доме, никакого балкона не было вовсе: старый сгнил и отвалился. В 2006 году дом попал в программу по защите деревянного зодчества, и балкон был восстановлен.
Сейчас Татьяна Павловна на пенсии, до этого долгое время работала учителем биологии и географии в школе. Разводить цветы она любила всегда, коллекция стремительно пополнялась. Постепенно внутри дома им перестало хватать места, и некоторые цветы оказались на балконе.
Однажды ее балкон заметили организаторы городского конкурса «Томский дворик», который проводится с 2008 года, и предложили принять в нем участие.
«Я украшала балкон для себя, просто чтобы было красиво, о существовании конкурсов даже не подозревала».
С тех пор Татьяна Борисова регулярно занимает призовые места на районном и городском уровне. Одну из стен квартиры украшают уже 5 дипломов «Томского дворика» в номинации за «Лучший балкон, лоджию».
Хотя на поддержание «цветочного балкона» уходит много времени (иногда приходится поливать все цветы каждый день), Татьяна Борисова находит время на занятия плаванием и танцами, а также работает в СПА-салоне.
А еще у нее живет собака по кличке Майка.
Как удается Татьяне Борисовой управляться со всей этой флорой и фауной? Ей часто приходится отвечать на этот вопрос.
«Знакомые и соседи нередко интересуются, в чём секрет. На это всегда отвечаю, что просто я человек хороший, потому у меня всё цветёт», — с улыбкой говорит Татьяна Павловна.
Текст, фото: Алексей Вшивков
Материал подготовлен в рамках студенческой практики учащихся Высшей школы журналистики ТГУ