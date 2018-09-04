Неизвестный Томск: исследуем городские окраины

4 сентября 2018 / Томский Обзор

АВТОР Егор Хворенков

Наслаждаясь теплыми и солнечными деньками уходящего лета, мы решили немного изменить себе и отправиться домой из душного офиса по не совсем привычному маршруту.

О том, что из этого вышло и при чем тут «Мегафон» — в нашем материале.

Вдоль по Мельничной

Наш маршрут стартует от набережной в районе Речного вокзала. Оттуда мы направимся на север вдоль берега Томи, перейдем на Мельничную и посмотрим, куда она нас приведет. С одной стороны, прогулку сделают приятной виды реки и свежий ветер, а с другой — путь из центра к «Черему» наверняка подкинет пару-тройку сюрпризов.

Даже в коротком путешествии по потаенным местам Томска нам не обойтись без современного смартфона – мало ли, придется срочно скачать карту, чтобы найти дорогу назад, сфотографировать и тут же отправить в Инстаграм фото или видео. Для таки задач как нельзя лучше подойдет тариф «Включайся! Общайся!» от «МегаФона» всего за 190 рублей. Туда уже включено 1000 минут голосовой связи и безлимитный интернет – нам хватит не на одну вылазку в город.f

Каждая прогулка начинается с первой фотографии

Теплая солнечная погода благоволит к потреблению чего-нибудь прохладительного. Мы решили запастись провизией прямо на старте нашего пути домой — у Речного вокзала. Две мороженки обошлись нам в 100 рублей (забавно думать, что в месяц на связь мы тратим условные четыре мороженых).

В дорогу нас провожали баржи и здания Гороховских складов, построенные более 100 лет назад по проекту архитектора Крячкова. Построенные в стиле модерн, они всегда выделялись среди прочей городской застройки, и с реки их было видно очень хорошо.

Собственно, за зданием вокзала кончается цивилизованная набережная. С левой стороны раскинулся стихийный пляж (немноголюдный, что, впрочем, нормально для августа). Справа — первые коттеджи разной степени достроенности и ухоженности, будто соревнующиеся друг с другом в оригинальности своей архитектуры, если не сказать вычурности. На всякий случай проверяем уровень сигнала и стабильность работы интернета.

Первые сотни метров река так и манила нас к себе. Потому, дойдя до первого спуска к воде, мы решили прогуляться по пляжу. Здесь нам попались несколько групп отдыхающих, которые загорали, жарили шашлыки или купались (несмотря на все проделки Ильи). На краю пляжа открылся потрясающий вид на массивные индустриальные объекты. При этом некое недоумение вызвало соседство разгружаемого судна и группы подростков (предположительно), которые отдыхали на бетонной конструкции. Тогда мы еще не представляли, что интересные соседства — это как раз то, чем нам запомнится вся прогулка.

Поднявшись от реки, мы вышли прямо на Мельничную. Она встретила нас интересным сочетанием новостроя и небольших домиков, которые видели лучшие времена. Порой это соседство настолько близко, что создается ощущение, будто дом постарше стал наростом на более молодом и массивном здании.

По дороге к цели наше внимание привлек дом по Мельничной, 38. Выглядит он не самым лучшим образом, однако все же создает то самое настроение, за которое многие любят старые томские «деревяшки».

Чуть дальше мы встретили еще один памятный дом. Это явно старое двухэтажное кирпичное здание сейчас заполонили разного рода организации. Однако те его участки, которые не успели залепить баннерами, производят впечатление и как будто рассказывает, что это здание повидало за свою жизнь.

Чем дальше мы спускались по Мельничной, тем более индустриальными становились виды слева и менее городскими виды справа. У одного из небольших домиков мы встретили разговорчивого и ласкового котика по имени Сириус (имя уточнил проходивший мимо мальчик). Еще дальше улица начала погружаться в тень, впереди замаячило что-то вроде тупика, а сбоку внезапно показалась очень атмосферная детская площадка.

Пора уходить

Увлекшись разглядыванием окрестностей, мы не заметили, как добрались до конца Мельничной и уперлись в металлические гаражи, над которыми «нависало» большое производственное здание. Учитывая прошлое района, мы начали испытывать небольшой дискомфорт. Тем более, мы не знали, где находимся и как выбраться к цивилизации. Тут-то на помощь и пришел смартфон. Ровный и надежный сигнал и хорошее «железо» телефона помогли нам быстро загрузить один известный навигатор и с его помощью построить маршрут.

Мы вышли на ул. Бердской и думали, что ничто по пути нас больше не удивит. Однако по дороге нам попалась карандашная фабрика с её цветастым фасадом. Естественно, мы не могли пройти мимо. Здесь нам удалось сделать пару сочных кадров. Чтобы они не пропадали, мы тут же загрузили их в наш Инстаграм. Там же, к слову, оказался и встреченный нами Сириус, и интересные домики на Мельничной. Благо, проблем со связью и скоростью не возникло — «Мегафон» по прежнему показывал себя исключительно хорошо.

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Затем мы прошли по Бердской, почти ни на что не отвлекаясь, и дошли до её пересечении с пр.Ленина. Там благополучно сели на маршрутку и отправились домой.

Вот и всё

В общем, пройденный нами путь можно назвать весьма атмосферным. Тут тебе и природа, и чудеса современной архитектуры, и старые «ламповые», пусть и не всегда презентабельно выглядящие, домики. При этом довольно тихо и безлюдно. Маршрут подойдет для тех, кто хочет отдохнуть от суеты, не слишком вырываясь из городского контекста. Тут есть на что посмотреть. А чтобы было совсем хорошо — гуляйте в хорошей компании и, конечно же, с верным смартфоном с хорошим интернетом.

Андрей Ким директор Томского регионального отделения Сибирского филиала ПАО «МегаФон»

Фото: Василина Фаткулина

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