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Город, Праздники, Праздник топора, день топора 2018 программа мероприятий конкурс Праздник топора — 2018. Полная программа

Праздник топора — 2018. Полная программа

В парке «Околица» под Томском в эти выходные проходит традиционный Праздник топора.

Еще во вторник начали готовить конкурсные работы мастера-ремесленники: резчики по дереву, кузнецы, гончары. А программа для гостей начнется в пятницу. Мы составили подробный и удобный гид по празднику: как доехать до «Околицы», что посмотреть, чем заняться.

24 августа (пятница)

09:00 — 20:00.
Выставка-ярмарка

12:00 — 15:00
Гастрономический турнир «На топорах»

15:00 — 17:00
Генеральная репетиция церемонии открытия

17:30 — 18:30
Soundcheck музыкальной группы «Легенды ВИА -70-80-х», г. Москва

19:30 — 21:00
Концерт музыкальной группы «Легенды ВИА -70-80-х», г. Москва.

25 августа (суббота)

Центральная сцена

11:00 — 11:40
Торжественная церемония открытия II Международного фестиваля народных ремесел «Праздник топора»

11:40 — 12:30
Концертная программа с участием лауреатов Губернаторского фестиваля народного творчества

12:30 — 15:30
Тематические концертные программы творческих коллективов из муниципальных образований «Томская мозаика»

15:30 — 16:30
Концертная программа Заслуженного артиста РФ Валерия Сёмина, баяниста и певца, создателя и художественного руководителя группы «Белый день» г.Москва

16:30 — 18:30
Концертная программа Государственного академического Сибирского русского народного хора, г. Новосибирск

18:30 — 19:30
Soundcheck группы «Отава Ё», г. Санкт-Петербург

19:30 — 21:00
Концертная программа группы «Отава Ё», г. Санкт-Петербург

Площадка «Театральная»

11:00 — 11:30
Открытие II Межрегионального фестиваля кукольных театров и театров для детей

11:30 — 18:00
Фестивальный просмотр спектаклей, игровые программы, мастер классы участников межрегионального фестиваля кукольных театров и театров для детей

11:30-18:00
Детские игровые программы

14:00 — 17:00
Мастер классы: по росписи глиняных игрушек; по изготовлению тряпичных кукол; по изготовлению шерстяных цветов и игрушек.

Площадка Томского района

10:00 — 12:30
Концертная программа творческих коллективов поселений Томского района

12:30 — 14:00
Кулинарное шоу «Каша из топора». Конкурс на самую вкусную кашу из топора и самый оригинальный рецепт. Участники — команды из муниципальных образований Томской области

14:00 — 19:00
Концертная программа творческих коллективов поселений Томского района

Прочие площадки

10:00 — 19:00
Работа национальных подворий:
— «Селькупская деревня»
— «Татарское подворье»
— «Китайский двор»
— «Мордовское подворье»
— «Белорусское подворье»
— «Киргизское подворье»
— «Узбекское подворье»
— «Монгольское подворье»

12:00–13:00
Дефиле в национальных костюмах (по аллее вдоль Селькупского подворья)

09:00 — 20:00
Выставка-ярмарка «Город мастеров»

10:00 — 18:00
Работа мобильных творческих групп

26 августа (воскресенье)

Центральная сцена

11:00 — 12:50
Выступления национально-культурных центров и автономий Томской области и ведущих творческих коллективов г. Томска

12:50 — 13:30
Концертная программа ансамбля русских народных инструментов «Сибирские узоры», руководитель Наталья Култышева, г. Томск

13:30 — 14:00
Церемония награждения от спонсоров

14:00 — 14:30
Церемония награждения I Межрегионального конкурса декоративно-прикладного искусства «Берестяной хоровод»

14:30 — 15:00
Церемония награждения II Межрегионального конкурса керамистов «Глиняный сказ»

15:00 — 15:30
Церемония награждения II Межрегионального конкурса конкурса печников

15:30 — 16:00
Церемония награждения II Межрегионального конкурса кузнецов «У каждой наковальни свой голос!»

16:00 — 17:30
Ансамбль народной песни «Вечёрки», руководитель ЗРК РФ Наталья Бондарева, г. Барнаул

18:00 — 19:00
Тожественное закрытие, церемония награждения участников и победителей плотницкого конкурса II Международного фестиваля народных ремесел « Праздник топора».

Площадка «Театральная»

11:00 — 18.00
Фестивальный просмотр спектаклей, игровые программы, мастер классы участников межрегионального фестиваля кукольных театров и театров для детей.

13:00 — 16:00
— Мастер классы по оригами, квиллингу, работе с фоамираном

11:00 — 18:00
Детские игровые программы

Площадка Томского района

11:00 — 13:00
Концертная программа творческих коллективов поселений Томского района

13:00 — 14:30
Концертная программа «Дом искусств»

14:00 — 20:00
Концертная программа творческих коллективов поселений Томского района

Прочие площадки

10:00 — 18:00
Работа национальных подворий:
— «Селькупская деревня»
— «Татарское подворье»
— «Китайский двор»
— «Мордовское подворье»
— «Белорусское подворье»
— «Киргизское подворье»
— «Узбекское подворье»
— «Монгольское подворье»

09:00 — 20:00
Выставка-ярмарка «Город мастеров»

11:30 — 18:00
Работа мобильных творческих групп

Официальный сайт Праздника топора

Расписание автобусов

24 августа 2018 г. (пятница)

Лагерный сад — Зоркальцево АРЗ — Зоркальцево
График 1 2 3 4 1 2
Лагерный сад 11-00 АРЗ
Зоркальцево 11-30 Зоркальцево
Лагерный сад 12-00 АРЗ
Зоркальцево 12-30 Зоркальцево
Лагерный сад 13-00 АРЗ 13-30
Зоркальцево 13-30 Зоркальцево 14-00
Лагерный сад 14-00 АРЗ 14-30
Зоркальцево 14-30 Зоркальцево 15-00
Лагерный сад 15-00 АРЗ 15-30
Зоркальцево 15-30 Зоркальцево 16-00
Лагерный сад 16-00 16-15 16-30 16-45 АРЗ
Зоркальцево 16-30 16-45 17-00 17-15 Зоркальцево
Лагерный сад 17-00 17-15 17-30 17-45 АРЗ 17-30 17-00
Зоркальцево 17-30 17-45 18-00 18-15 Зоркальцево 18-00 17-30
Лагерный сад 18-00 18-15 18-30 18-45 АРЗ 18-30 18-00
Зоркальцево 18-30 18-45 19-00 19-15 Зоркальцево 19-00 18-30
Лагерный сад 19-00 19-15 19-30 19-45 АРЗ 19-30 19-00
Зоркальцево 19-30 19-45 20-00 20-15 Зоркальцево 20-00 19-30
Лагерный сад 20-00 20-15 20-30 20-45 АРЗ 20-30 20-00
Зоркальцево 20-30 20-45 21-15 21-25 Зоркальцево 21-20 20-30
Лагерный сад 21-00 21-15 АРЗ 21-00
Зоркальцево 21-35 21-45 Зоркальцево 21-30

25 августа 2018 г. (суббота)

Время отправления автобусов от остановки «Лагерный сад»

Лагерный сад — Зоркальцево
График 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Лагерный сад 09-30 09-40 09-50 10-00 10-30 10-40 10-50 10-10 10-20
Зоркальцево 10-15 10-25 10-35 10-45 11-15 11-25 11-35 10-55 11-05
Лагерный сад 11-00 11-10 11-20 11-30 12-00 12-10 12-20 11-40 11-50
Зоркальцево 11-45 11-55 12-05 12-15 12-45 12-55 13-05 12-25 12-35
Лагерный сад 12-30 12-40 12-50 13-00 13-45 14-00 14-15 13-15 13-30
Зоркальцево 13-15 13-25 13-35 13-45 14-30 14-45 15-00 14-00 14-15
Лагерный сад 15-15 15-30 15-45 14-45 15-00 14-30
Зоркальцево 16-00 16-15 16-30 15-30 15-45 15-15
Лагерный сад 16-15 16-30 16-45 17-00 16-00
Зоркальцево 17-00 17-15 17-30 17-45 16-45
Лагерный сад 17-45 18-00 18-15 18-30 17-15 18-45 17-30
Зоркальцево 18-30 18-45 19-00 19-15 18-00 19-30 18-15
Лагерный сад 19-15 19-30 19-45 20-00 20-30 20-45 21-00 20-15 19-00
Зоркальцево 20-00 20-15 20-30 20-45 21-15 21-30 21-45 21-00 19-45
Лагерный сад 22-00 22-15 21-15 21-30
Зоркальцево 22-30 22-45 22-00 22-15

25 августа 2018 г. (суббота)

Время отправления автобусов от остановки "АРЗ"

АРЗ — Зоркальцево
1 2 3 4
АРЗ 10-00 10-20 10-40 11-00
Зоркальцево 10-40 11-00 11-20 11-40
АРЗ 11-20 11-40 12-00 12-20
Зоркальцево 12-00 12-20 12-40 13-00
АРЗ 12-40 13-00 13-20
Зоркальцево 13-20 13-40 14-00
АРЗ 14-00 14-40 15-00
Зоркальцево 14-40 15-20 15-40
АРЗ 15-40 16-20
Зоркальцево 16-20 17-00
АРЗ 16-40 17-00 17-20 17-40
Зоркальцево 17-20 17-40 18-00 18-20
АРЗ 18-00 18-20 18-40 19-00
Зоркальцево 18-40 19-00 19-20 19-40
АРЗ 19-40 20-00 20-20
Зоркальцево 20-20 20-40 21-00
АРЗ 20-40 21-00 21-20 21-40
Зоркальцево 21-20 21-40 21-55 22-10
АРЗ 21-50
Зоркальцево 22-25

26 августа 2018 г. (воскресенье)

Время отправления автобусов от остановки «Лагерный сад»

Лагерный сад — Зоркальцево
График 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Лагерный сад 10-10 10-20 10-30 10-40 11-10 11-20 10-00 10-50 11-00
Зоркальцево 10-55 11-05 11-15 11-25 11-55 12-05 10-45 11-35 11-45
Лагерный сад 11-40 11-50 12-00 12-10 12-40 12-50 11-30 12-20 12-30
Зоркальцево 12-25 12-35 12-45 12-55 13-25 13-35 12-15 13-05 13-15
Лагерный сад 13-15 13-30 13-00 13-45 14-00
Зоркальцево 14-00 14-15 13-45 14-30 14-45
Лагерный сад 14-45 15-00 15-30 15-00 14-30 15-15 15-45
Зоркальцево 15-30 15-45 16-15 15-35 15-15 16-00 16-30
Лагерный сад 16-45 16-00 16-15 16-30 17-00 17-15
Зоркальцево 17-30 16-45 17-00 17-15 17-45 18-00
Лагерный сад 18-30 17-45 18-00 18-15 17-30 18-45
Зоркальцево 19-15 18-30 18-45 19-00 18-15 19-30
Лагерный сад 19-15
Зоркальцево 20-00

26 августа 2018 г. (воскресенье)

Время отправления автобусов от остановки «АРЗ»

АРЗ — Зоркальцево
1 2 3 4
АРЗ 10-50 11-10 10-10 10-30
Зоркальцево 11-35 11-50 10-50 11-10
АРЗ 12-10 12-30 11-30 11-50
Зоркальцево 12-50 13-10 12-10 12-35
АРЗ 13-30 13-50 12-50 13-10
Зоркальцево 14-10 14-30 13-35 13-50
АРЗ 15-00 14-10 14-35
Зоркальцево 15-40 14-50 15-15
АРЗ 16-15 15-25 15-50
Зоркальцево 16-55 16-05 16-30
АРЗ 17-05 17-30 16-40 17-55
Зоркальцево 17-45 18-10 17-20 18-35
АРЗ 18-30 18-55
Зоркальцево 19-10 19-35

Схема автомобильного движения и парковок

Официальный сайт Праздника топора

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