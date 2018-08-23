Праздник топора — 2018. Полная программа

23 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Екатерина Витман

В парке «Околица» под Томском в эти выходные проходит традиционный Праздник топора.

Еще во вторник начали готовить конкурсные работы мастера-ремесленники: резчики по дереву, кузнецы, гончары. А программа для гостей начнется в пятницу. Мы составили подробный и удобный гид по празднику: как доехать до «Околицы», что посмотреть, чем заняться.

24 августа (пятница)

09:00 — 20:00.

Выставка-ярмарка

12:00 — 15:00

Гастрономический турнир «На топорах»

15:00 — 17:00

Генеральная репетиция церемонии открытия

17:30 — 18:30

Soundcheck музыкальной группы «Легенды ВИА -70-80-х», г. Москва

19:30 — 21:00

Концерт музыкальной группы «Легенды ВИА -70-80-х», г. Москва.

25 августа (суббота)

Центральная сцена

11:00 — 11:40

Торжественная церемония открытия II Международного фестиваля народных ремесел «Праздник топора»

11:40 — 12:30

Концертная программа с участием лауреатов Губернаторского фестиваля народного творчества

12:30 — 15:30

Тематические концертные программы творческих коллективов из муниципальных образований «Томская мозаика»

15:30 — 16:30

Концертная программа Заслуженного артиста РФ Валерия Сёмина, баяниста и певца, создателя и художественного руководителя группы «Белый день» г.Москва

16:30 — 18:30

Концертная программа Государственного академического Сибирского русского народного хора, г. Новосибирск

18:30 — 19:30

Soundcheck группы «Отава Ё», г. Санкт-Петербург

19:30 — 21:00

Концертная программа группы «Отава Ё», г. Санкт-Петербург

Площадка «Театральная»

11:00 — 11:30

Открытие II Межрегионального фестиваля кукольных театров и театров для детей

11:30 — 18:00

Фестивальный просмотр спектаклей, игровые программы, мастер классы участников межрегионального фестиваля кукольных театров и театров для детей

11:30-18:00

Детские игровые программы

14:00 — 17:00

Мастер классы: по росписи глиняных игрушек; по изготовлению тряпичных кукол; по изготовлению шерстяных цветов и игрушек.

Площадка Томского района

10:00 — 12:30

Концертная программа творческих коллективов поселений Томского района

12:30 — 14:00

Кулинарное шоу «Каша из топора». Конкурс на самую вкусную кашу из топора и самый оригинальный рецепт. Участники — команды из муниципальных образований Томской области

14:00 — 19:00

Концертная программа творческих коллективов поселений Томского района

Прочие площадки

10:00 — 19:00

Работа национальных подворий:

— «Селькупская деревня»

— «Татарское подворье»

— «Китайский двор»

— «Мордовское подворье»

— «Белорусское подворье»

— «Киргизское подворье»

— «Узбекское подворье»

— «Монгольское подворье»

12:00–13:00

Дефиле в национальных костюмах (по аллее вдоль Селькупского подворья)

09:00 — 20:00

Выставка-ярмарка «Город мастеров»

10:00 — 18:00

Работа мобильных творческих групп

26 августа (воскресенье)

Центральная сцена

11:00 — 12:50

Выступления национально-культурных центров и автономий Томской области и ведущих творческих коллективов г. Томска

12:50 — 13:30

Концертная программа ансамбля русских народных инструментов «Сибирские узоры», руководитель Наталья Култышева, г. Томск

13:30 — 14:00

Церемония награждения от спонсоров

14:00 — 14:30

Церемония награждения I Межрегионального конкурса декоративно-прикладного искусства «Берестяной хоровод»

14:30 — 15:00

Церемония награждения II Межрегионального конкурса керамистов «Глиняный сказ»

15:00 — 15:30

Церемония награждения II Межрегионального конкурса конкурса печников

15:30 — 16:00

Церемония награждения II Межрегионального конкурса кузнецов «У каждой наковальни свой голос!»

16:00 — 17:30

Ансамбль народной песни «Вечёрки», руководитель ЗРК РФ Наталья Бондарева, г. Барнаул

18:00 — 19:00

Тожественное закрытие, церемония награждения участников и победителей плотницкого конкурса II Международного фестиваля народных ремесел « Праздник топора».

Площадка «Театральная»

11:00 — 18.00

Фестивальный просмотр спектаклей, игровые программы, мастер классы участников межрегионального фестиваля кукольных театров и театров для детей.

13:00 — 16:00

— Мастер классы по оригами, квиллингу, работе с фоамираном

11:00 — 18:00

Детские игровые программы

Площадка Томского района

11:00 — 13:00

Концертная программа творческих коллективов поселений Томского района

13:00 — 14:30

Концертная программа «Дом искусств»

14:00 — 20:00

Концертная программа творческих коллективов поселений Томского района

Прочие площадки

10:00 — 18:00

Работа национальных подворий:

— «Селькупская деревня»

— «Татарское подворье»

— «Китайский двор»

— «Мордовское подворье»

— «Белорусское подворье»

— «Киргизское подворье»

— «Узбекское подворье»

— «Монгольское подворье»

09:00 — 20:00

Выставка-ярмарка «Город мастеров»

11:30 — 18:00

Работа мобильных творческих групп

Официальный сайт Праздника топора

Расписание автобусов

24 августа 2018 г. (пятница)

Лагерный сад — Зоркальцево АРЗ — Зоркальцево График 1 2 3 4 1 2 Лагерный сад 11-00 АРЗ Зоркальцево 11-30 Зоркальцево Лагерный сад 12-00 АРЗ Зоркальцево 12-30 Зоркальцево Лагерный сад 13-00 АРЗ 13-30 Зоркальцево 13-30 Зоркальцево 14-00 Лагерный сад 14-00 АРЗ 14-30 Зоркальцево 14-30 Зоркальцево 15-00 Лагерный сад 15-00 АРЗ 15-30 Зоркальцево 15-30 Зоркальцево 16-00 Лагерный сад 16-00 16-15 16-30 16-45 АРЗ Зоркальцево 16-30 16-45 17-00 17-15 Зоркальцево Лагерный сад 17-00 17-15 17-30 17-45 АРЗ 17-30 17-00 Зоркальцево 17-30 17-45 18-00 18-15 Зоркальцево 18-00 17-30 Лагерный сад 18-00 18-15 18-30 18-45 АРЗ 18-30 18-00 Зоркальцево 18-30 18-45 19-00 19-15 Зоркальцево 19-00 18-30 Лагерный сад 19-00 19-15 19-30 19-45 АРЗ 19-30 19-00 Зоркальцево 19-30 19-45 20-00 20-15 Зоркальцево 20-00 19-30 Лагерный сад 20-00 20-15 20-30 20-45 АРЗ 20-30 20-00 Зоркальцево 20-30 20-45 21-15 21-25 Зоркальцево 21-20 20-30 Лагерный сад 21-00 21-15 АРЗ 21-00 Зоркальцево 21-35 21-45 Зоркальцево 21-30

25 августа 2018 г. (суббота)

Время отправления автобусов от остановки «Лагерный сад»

Лагерный сад — Зоркальцево График 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Лагерный сад 09-30 09-40 09-50 10-00 10-30 10-40 10-50 10-10 10-20 Зоркальцево 10-15 10-25 10-35 10-45 11-15 11-25 11-35 10-55 11-05 Лагерный сад 11-00 11-10 11-20 11-30 12-00 12-10 12-20 11-40 11-50 Зоркальцево 11-45 11-55 12-05 12-15 12-45 12-55 13-05 12-25 12-35 Лагерный сад 12-30 12-40 12-50 13-00 13-45 14-00 14-15 13-15 13-30 Зоркальцево 13-15 13-25 13-35 13-45 14-30 14-45 15-00 14-00 14-15 Лагерный сад 15-15 15-30 15-45 14-45 15-00 14-30 Зоркальцево 16-00 16-15 16-30 15-30 15-45 15-15 Лагерный сад 16-15 16-30 16-45 17-00 16-00 Зоркальцево 17-00 17-15 17-30 17-45 16-45 Лагерный сад 17-45 18-00 18-15 18-30 17-15 18-45 17-30 Зоркальцево 18-30 18-45 19-00 19-15 18-00 19-30 18-15 Лагерный сад 19-15 19-30 19-45 20-00 20-30 20-45 21-00 20-15 19-00 Зоркальцево 20-00 20-15 20-30 20-45 21-15 21-30 21-45 21-00 19-45 Лагерный сад 22-00 22-15 21-15 21-30 Зоркальцево 22-30 22-45 22-00 22-15

25 августа 2018 г. (суббота)

Время отправления автобусов от остановки "АРЗ"

АРЗ — Зоркальцево 1 2 3 4 АРЗ 10-00 10-20 10-40 11-00 Зоркальцево 10-40 11-00 11-20 11-40 АРЗ 11-20 11-40 12-00 12-20 Зоркальцево 12-00 12-20 12-40 13-00 АРЗ 12-40 13-00 13-20 Зоркальцево 13-20 13-40 14-00 АРЗ 14-00 14-40 15-00 Зоркальцево 14-40 15-20 15-40 АРЗ 15-40 16-20 Зоркальцево 16-20 17-00 АРЗ 16-40 17-00 17-20 17-40 Зоркальцево 17-20 17-40 18-00 18-20 АРЗ 18-00 18-20 18-40 19-00 Зоркальцево 18-40 19-00 19-20 19-40 АРЗ 19-40 20-00 20-20 Зоркальцево 20-20 20-40 21-00 АРЗ 20-40 21-00 21-20 21-40 Зоркальцево 21-20 21-40 21-55 22-10 АРЗ 21-50 Зоркальцево 22-25

26 августа 2018 г. (воскресенье)

Время отправления автобусов от остановки «Лагерный сад»

Лагерный сад — Зоркальцево График 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Лагерный сад 10-10 10-20 10-30 10-40 11-10 11-20 10-00 10-50 11-00 Зоркальцево 10-55 11-05 11-15 11-25 11-55 12-05 10-45 11-35 11-45 Лагерный сад 11-40 11-50 12-00 12-10 12-40 12-50 11-30 12-20 12-30 Зоркальцево 12-25 12-35 12-45 12-55 13-25 13-35 12-15 13-05 13-15 Лагерный сад 13-15 13-30 13-00 13-45 14-00 Зоркальцево 14-00 14-15 13-45 14-30 14-45 Лагерный сад 14-45 15-00 15-30 15-00 14-30 15-15 15-45 Зоркальцево 15-30 15-45 16-15 15-35 15-15 16-00 16-30 Лагерный сад 16-45 16-00 16-15 16-30 17-00 17-15 Зоркальцево 17-30 16-45 17-00 17-15 17-45 18-00 Лагерный сад 18-30 17-45 18-00 18-15 17-30 18-45 Зоркальцево 19-15 18-30 18-45 19-00 18-15 19-30 Лагерный сад 19-15 Зоркальцево 20-00

26 августа 2018 г. (воскресенье)

Время отправления автобусов от остановки «АРЗ»

АРЗ — Зоркальцево 1 2 3 4 АРЗ 10-50 11-10 10-10 10-30 Зоркальцево 11-35 11-50 10-50 11-10 АРЗ 12-10 12-30 11-30 11-50 Зоркальцево 12-50 13-10 12-10 12-35 АРЗ 13-30 13-50 12-50 13-10 Зоркальцево 14-10 14-30 13-35 13-50 АРЗ 15-00 14-10 14-35 Зоркальцево 15-40 14-50 15-15 АРЗ 16-15 15-25 15-50 Зоркальцево 16-55 16-05 16-30 АРЗ 17-05 17-30 16-40 17-55 Зоркальцево 17-45 18-10 17-20 18-35 АРЗ 18-30 18-55 Зоркальцево 19-10 19-35

Схема автомобильного движения и парковок

Официальный сайт Праздника топора

Тэги/темы: