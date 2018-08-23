Праздник топора — 2018. Полная программа
В парке «Околица» под Томском в эти выходные проходит традиционный Праздник топора.
Еще во вторник начали готовить конкурсные работы мастера-ремесленники: резчики по дереву, кузнецы, гончары. А программа для гостей начнется в пятницу. Мы составили подробный и удобный гид по празднику: как доехать до «Околицы», что посмотреть, чем заняться.
24 августа (пятница)
09:00 — 20:00.
Выставка-ярмарка
12:00 — 15:00
Гастрономический турнир «На топорах»
15:00 — 17:00
Генеральная репетиция церемонии открытия
17:30 — 18:30
Soundcheck музыкальной группы «Легенды ВИА -70-80-х», г. Москва
19:30 — 21:00
Концерт музыкальной группы «Легенды ВИА -70-80-х», г. Москва.
25 августа (суббота)
Центральная сцена
11:00 — 11:40
Торжественная церемония открытия II Международного фестиваля народных ремесел «Праздник топора»
11:40 — 12:30
Концертная программа с участием лауреатов Губернаторского фестиваля народного творчества
12:30 — 15:30
Тематические концертные программы творческих коллективов из муниципальных образований «Томская мозаика»
15:30 — 16:30
Концертная программа Заслуженного артиста РФ Валерия Сёмина, баяниста и певца, создателя и художественного руководителя группы «Белый день» г.Москва
16:30 — 18:30
Концертная программа Государственного академического Сибирского русского народного хора, г. Новосибирск
18:30 — 19:30
Soundcheck группы «Отава Ё», г. Санкт-Петербург
19:30 — 21:00
Концертная программа группы «Отава Ё», г. Санкт-Петербург
Площадка «Театральная»
11:00 — 11:30
Открытие II Межрегионального фестиваля кукольных театров и театров для детей
11:30 — 18:00
Фестивальный просмотр спектаклей, игровые программы, мастер классы участников межрегионального фестиваля кукольных театров и театров для детей
11:30-18:00
Детские игровые программы
14:00 — 17:00
Мастер классы: по росписи глиняных игрушек; по изготовлению тряпичных кукол; по изготовлению шерстяных цветов и игрушек.
Площадка Томского района
10:00 — 12:30
Концертная программа творческих коллективов поселений Томского района
12:30 — 14:00
Кулинарное шоу «Каша из топора». Конкурс на самую вкусную кашу из топора и самый оригинальный рецепт. Участники — команды из муниципальных образований Томской области
14:00 — 19:00
Концертная программа творческих коллективов поселений Томского района
Прочие площадки
10:00 — 19:00
Работа национальных подворий:
— «Селькупская деревня»
— «Татарское подворье»
— «Китайский двор»
— «Мордовское подворье»
— «Белорусское подворье»
— «Киргизское подворье»
— «Узбекское подворье»
— «Монгольское подворье»
12:00–13:00
Дефиле в национальных костюмах (по аллее вдоль Селькупского подворья)
09:00 — 20:00
Выставка-ярмарка «Город мастеров»
10:00 — 18:00
Работа мобильных творческих групп
26 августа (воскресенье)
Центральная сцена
11:00 — 12:50
Выступления национально-культурных центров и автономий Томской области и ведущих творческих коллективов г. Томска
12:50 — 13:30
Концертная программа ансамбля русских народных инструментов «Сибирские узоры», руководитель Наталья Култышева, г. Томск
13:30 — 14:00
Церемония награждения от спонсоров
14:00 — 14:30
Церемония награждения I Межрегионального конкурса декоративно-прикладного искусства «Берестяной хоровод»
14:30 — 15:00
Церемония награждения II Межрегионального конкурса керамистов «Глиняный сказ»
15:00 — 15:30
Церемония награждения II Межрегионального конкурса конкурса печников
15:30 — 16:00
Церемония награждения II Межрегионального конкурса кузнецов «У каждой наковальни свой голос!»
16:00 — 17:30
Ансамбль народной песни «Вечёрки», руководитель ЗРК РФ Наталья Бондарева, г. Барнаул
18:00 — 19:00
Тожественное закрытие, церемония награждения участников и победителей плотницкого конкурса II Международного фестиваля народных ремесел « Праздник топора».
Площадка «Театральная»
11:00 — 18.00
Фестивальный просмотр спектаклей, игровые программы, мастер классы участников межрегионального фестиваля кукольных театров и театров для детей.
13:00 — 16:00
— Мастер классы по оригами, квиллингу, работе с фоамираном
11:00 — 18:00
Детские игровые программы
Площадка Томского района
11:00 — 13:00
Концертная программа творческих коллективов поселений Томского района
13:00 — 14:30
Концертная программа «Дом искусств»
14:00 — 20:00
Концертная программа творческих коллективов поселений Томского района
Прочие площадки
10:00 — 18:00
Работа национальных подворий:
— «Селькупская деревня»
— «Татарское подворье»
— «Китайский двор»
— «Мордовское подворье»
— «Белорусское подворье»
— «Киргизское подворье»
— «Узбекское подворье»
— «Монгольское подворье»
09:00 — 20:00
Выставка-ярмарка «Город мастеров»
11:30 — 18:00
Работа мобильных творческих групп
Расписание автобусов
24 августа 2018 г. (пятница)
|Лагерный сад — Зоркальцево
|АРЗ — Зоркальцево
|График
|1
|2
|3
|4
|1
|2
|Лагерный сад
|11-00
|АРЗ
|Зоркальцево
|11-30
|Зоркальцево
|Лагерный сад
|12-00
|АРЗ
|Зоркальцево
|12-30
|Зоркальцево
|Лагерный сад
|13-00
|АРЗ
|13-30
|Зоркальцево
|13-30
|Зоркальцево
|14-00
|Лагерный сад
|14-00
|АРЗ
|14-30
|Зоркальцево
|14-30
|Зоркальцево
|15-00
|Лагерный сад
|15-00
|АРЗ
|15-30
|Зоркальцево
|15-30
|Зоркальцево
|16-00
|Лагерный сад
|16-00
|16-15
|16-30
|16-45
|АРЗ
|Зоркальцево
|16-30
|16-45
|17-00
|17-15
|Зоркальцево
|Лагерный сад
|17-00
|17-15
|17-30
|17-45
|АРЗ
|17-30
|17-00
|Зоркальцево
|17-30
|17-45
|18-00
|18-15
|Зоркальцево
|18-00
|17-30
|Лагерный сад
|18-00
|18-15
|18-30
|18-45
|АРЗ
|18-30
|18-00
|Зоркальцево
|18-30
|18-45
|19-00
|19-15
|Зоркальцево
|19-00
|18-30
|Лагерный сад
|19-00
|19-15
|19-30
|19-45
|АРЗ
|19-30
|19-00
|Зоркальцево
|19-30
|19-45
|20-00
|20-15
|Зоркальцево
|20-00
|19-30
|Лагерный сад
|20-00
|20-15
|20-30
|20-45
|АРЗ
|20-30
|20-00
|Зоркальцево
|20-30
|20-45
|21-15
|21-25
|Зоркальцево
|21-20
|20-30
|Лагерный сад
|21-00
|21-15
|АРЗ
|21-00
|Зоркальцево
|21-35
|21-45
|Зоркальцево
|21-30
25 августа 2018 г. (суббота)
Время отправления автобусов от остановки «Лагерный сад»
|Лагерный сад — Зоркальцево
|График
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|Лагерный сад
|09-30
|09-40
|09-50
|10-00
|10-30
|10-40
|10-50
|10-10
|10-20
|Зоркальцево
|10-15
|10-25
|10-35
|10-45
|11-15
|11-25
|11-35
|10-55
|11-05
|Лагерный сад
|11-00
|11-10
|11-20
|11-30
|12-00
|12-10
|12-20
|11-40
|11-50
|Зоркальцево
|11-45
|11-55
|12-05
|12-15
|12-45
|12-55
|13-05
|12-25
|12-35
|Лагерный сад
|12-30
|12-40
|12-50
|13-00
|13-45
|14-00
|14-15
|13-15
|13-30
|Зоркальцево
|13-15
|13-25
|13-35
|13-45
|14-30
|14-45
|15-00
|14-00
|14-15
|Лагерный сад
|15-15
|15-30
|15-45
|14-45
|15-00
|14-30
|Зоркальцево
|16-00
|16-15
|16-30
|15-30
|15-45
|15-15
|Лагерный сад
|16-15
|16-30
|16-45
|17-00
|16-00
|Зоркальцево
|17-00
|17-15
|17-30
|17-45
|16-45
|Лагерный сад
|17-45
|18-00
|18-15
|18-30
|17-15
|18-45
|17-30
|Зоркальцево
|18-30
|18-45
|19-00
|19-15
|18-00
|19-30
|18-15
|Лагерный сад
|19-15
|19-30
|19-45
|20-00
|20-30
|20-45
|21-00
|20-15
|19-00
|Зоркальцево
|20-00
|20-15
|20-30
|20-45
|21-15
|21-30
|21-45
|21-00
|19-45
|Лагерный сад
|22-00
|22-15
|21-15
|21-30
|Зоркальцево
|22-30
|22-45
|22-00
|22-15
25 августа 2018 г. (суббота)
Время отправления автобусов от остановки "АРЗ"
|АРЗ — Зоркальцево
|1
|2
|3
|4
|АРЗ
|10-00
|10-20
|10-40
|11-00
|Зоркальцево
|10-40
|11-00
|11-20
|11-40
|АРЗ
|11-20
|11-40
|12-00
|12-20
|Зоркальцево
|12-00
|12-20
|12-40
|13-00
|АРЗ
|12-40
|13-00
|13-20
|Зоркальцево
|13-20
|13-40
|14-00
|АРЗ
|14-00
|14-40
|15-00
|Зоркальцево
|14-40
|15-20
|15-40
|АРЗ
|15-40
|16-20
|Зоркальцево
|16-20
|17-00
|АРЗ
|16-40
|17-00
|17-20
|17-40
|Зоркальцево
|17-20
|17-40
|18-00
|18-20
|АРЗ
|18-00
|18-20
|18-40
|19-00
|Зоркальцево
|18-40
|19-00
|19-20
|19-40
|АРЗ
|19-40
|20-00
|20-20
|Зоркальцево
|20-20
|20-40
|21-00
|АРЗ
|20-40
|21-00
|21-20
|21-40
|Зоркальцево
|21-20
|21-40
|21-55
|22-10
|АРЗ
|21-50
|Зоркальцево
|22-25
26 августа 2018 г. (воскресенье)
Время отправления автобусов от остановки «Лагерный сад»
|Лагерный сад — Зоркальцево
|График
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|Лагерный сад
|10-10
|10-20
|10-30
|10-40
|11-10
|11-20
|10-00
|10-50
|11-00
|Зоркальцево
|10-55
|11-05
|11-15
|11-25
|11-55
|12-05
|10-45
|11-35
|11-45
|Лагерный сад
|11-40
|11-50
|12-00
|12-10
|12-40
|12-50
|11-30
|12-20
|12-30
|Зоркальцево
|12-25
|12-35
|12-45
|12-55
|13-25
|13-35
|12-15
|13-05
|13-15
|Лагерный сад
|13-15
|13-30
|13-00
|13-45
|14-00
|Зоркальцево
|14-00
|14-15
|13-45
|14-30
|14-45
|Лагерный сад
|14-45
|15-00
|15-30
|15-00
|14-30
|15-15
|15-45
|Зоркальцево
|15-30
|15-45
|16-15
|15-35
|15-15
|16-00
|16-30
|Лагерный сад
|16-45
|16-00
|16-15
|16-30
|17-00
|17-15
|Зоркальцево
|17-30
|16-45
|17-00
|17-15
|17-45
|18-00
|Лагерный сад
|18-30
|17-45
|18-00
|18-15
|17-30
|18-45
|Зоркальцево
|19-15
|18-30
|18-45
|19-00
|18-15
|19-30
|Лагерный сад
|19-15
|Зоркальцево
|20-00
26 августа 2018 г. (воскресенье)
Время отправления автобусов от остановки «АРЗ»
|АРЗ — Зоркальцево
|1
|2
|3
|4
|АРЗ
|10-50
|11-10
|10-10
|10-30
|Зоркальцево
|11-35
|11-50
|10-50
|11-10
|АРЗ
|12-10
|12-30
|11-30
|11-50
|Зоркальцево
|12-50
|13-10
|12-10
|12-35
|АРЗ
|13-30
|13-50
|12-50
|13-10
|Зоркальцево
|14-10
|14-30
|13-35
|13-50
|АРЗ
|15-00
|14-10
|14-35
|Зоркальцево
|15-40
|14-50
|15-15
|АРЗ
|16-15
|15-25
|15-50
|Зоркальцево
|16-55
|16-05
|16-30
|АРЗ
|17-05
|17-30
|16-40
|17-55
|Зоркальцево
|17-45
|18-10
|17-20
|18-35
|АРЗ
|18-30
|18-55
|Зоркальцево
|19-10
|19-35
Схема автомобильного движения и парковок