Еда. Рецензии. Ужин в Pizza.ru

24 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Мария Симонова

АВТОР Мария Симонова

Узнав, что в Pizza.ru произошли перемены, отправились проверять. Выяснили, что изменилась обстановка, а меню осталось прежним.

Впрочем, об ужине в этом демократичном кафе не пожалели — цены не способствуют разорению, а пицца показалась нам вкуснее, чем раньше.

Где: Нахимова, 2.

Интерьер: именно он в Pizza.ru и изменился. Теперь кафе не так похоже на старое и всем известное «Пиццерио». Появились новые перегородки, зал поделен на большее количество зон, чем раньше, поэтому уютнее. Хотя в дальнем зале еще немало прежних столов с красными диванами. А новая мебель привлекает внимание своей круглой или полукруглой формой.

Меню: можно увидеть возле касс, а также и на столиках. Менять его не стали, ограничились обновлением интерьера. Главное, судя по названию кафе, блюдо представлено в 10 вариантах (от 95 рублей за кусок). Есть закрытая пицца. Любопытные варианты с морепродуктами и разными видами грибов, увы, не режут, надо заказывать пиццу целиком. Также в меню немало паст (этим Pizza.ru всегда отличалась от меню «Пиццерио»). Они от 129 рублей, из неординарных вариантов — паста с кедровыми орешками.

Супы в кафе трех видов (от 45 рублей) — бульон, окрошка и предложение дня. Фастфуды вроде картошки фри, сухариков, фахитоса и кесадии объединены в раздел «Закуски» (цены на них начинаются от 42 рублей).

Салаты (от 69 рублей) есть и популярные, такие, как цезарь и греческий, и более оригинальные варианты, сочетающие, к примеру, кальмары с кукурузой.

Сладкое представлено в виде мороженого (от 75 рублей) с разными дополнениями и лаконичным выбором десертов (пара тортов и печенье грехем, от 43 рублей).

Безалкогольные напитки в pizza.ru стоят от 25 рублей. Пакетированный чай, растворимый кофе, газировка, сок и молочный коктейль (82 рубля) в различных вариациях. Алкоголь тоже есть, это пиво (от 75 рублей за 0,3 литра), среди которого найдется и томское.

Также в Pizza.ru, как и прежде, можно заглянуть в отделенную перегородкой кофейню Bristot, уютную благодаря низким лампам, полусумраку и высоким спинкам диванов. Впрочем, заказы из нее делаются и в Pizza.ru (и приносятся за столик). В меню кофе (от 79 рублей), типичные вариации, а также рафы с любопытными добавками (к примеру, со жгучим перчиком и шоколадом), напитки вроде горячего шоколада, добавки к кофе (сиропы, маршмеллоу, молоко, сливки, мед обойдутся от 15 рублей, а корицу, какао, немного мяты или лимона можно получить просто за улыбку).

Чай в кофейне разный. Есть и пакетированный (от 55 рублей), и листовой (в том числе со специями и с травами, от 109 рублей) и авторский (от 125 рублей, тут фантазии больше всего). Из десертов — бельгийские вафли (за 89 рублей) и те же варианты сладостей, что в Pizza.ru.

Также в кофейне есть разнообразный алкоголь. Крафтовое пиво от 195 рублей, бутылка игристого от 425. Стопка ликера или настойки обойдется от 145 рублей. Водка исключительно «Алтай» (115 рублей за стопку), а вот текилы аж три варианта (от 175 рублей). Виски, коньяк, джин тоже представлены, от 175 рублей. Выбор не то чтобы впечатляет, но есть.

Немало в меню алкогольных коктейлей (от 210 рублей). В основном это популярные вещи вроде «Б-52» или «Нарко», но найдется и внезапный «Кокосовый бейлис», где популярный сливочный ликер сочетается с не менее популярным кокосовым «Малибу», а также соком, сливками, сиропом. Безалкогольные коктейли (от 105 рублей) и лимонады (от 120 рублей), фреши (от 99 рублей) в меню тоже представлены. Есть и очень любопытные — объединяющие соки, сиропы, мороженое, приправы.

Еда: мы выбрали пиццу «Челентано» и пасту с морепродуктами. Из напитков предпочли клюквенный авторский чай и крафтовое пиво — овсяный стаут.

Пиццу нам выдали сразу же, при оплате на кассе. Уточнили, нужны ли приборы. «Челентано» (99 рублей за кусок) — вариант с охотничьими колбасками, куриным филе, колбасой полукопченой, томатами, сыром и соусом. Впечатление отличное — пицца была с пылу с жару! Начинки добавили щедро. Ярче всего ощущались томаты и колбаски. Понравилось и тесто — вкусное, не толстое, приятно подсушенное. Мы нечасто бывали в Pizza.ru раньше, но нам кажется, теперь пицца стала вкуснее! Еще она очень сытная.

Чай и пиво мы ждали около 15 минут. Впрочем, о времени ожидания в кофейне сразу предупредили. Подали оба напитка одновременно.

Авторский клюквенный чай (125 рублей за чайник 500 мл) представлял собою сочетание черного чая с мятой, клюквой, апельсином, лимоном, мятой, медом. В нем хорошо ощущалась клюква и мята, лимон и апельсин меньше, а меда мы сначала не заметили. Он обнаружился на дне (перемешивать чай в чайнике было бы неудобно). Последняя порция клюквенного в итоге получилась вкуснее всего, поскольку мед в ней был, но не во внушительных количествах.

Овсяный стаут (195 рублей за бутыль 0,5 литра, пивоварня Jaws) обещали с мягким шоколадно-обволакивающим вкусом. Но мы нотки шоколада в нем уловили с трудом, весьма терпко-резкий напиток, скорее зимний, чем летний. Ощущения десерта, как от некоторых шоколадно-карамельно-ореховых стаутов, нет.

Лапша с морепродуктами (145 рублей) для своей цены была великолепной. В нее добавили немало кальмаров, мелких креветок и мидий. Несколько неожиданными в этом блюде казались томаты, но вкуса они не испортили. Порция не маленькая, но и не огромная, 260 граммов. Сытость приходит, но не чрезмерная.

Счет: 564 рубля за кусок пиццы, пасту, чайник чая и пиво.

Итого: приятное впечатление. Обстановка после обновления стала уютнее. Сочетание цена-качество очень адекватное. Да, некоторые блюда приходится ждать, но цены радуют, и вкус на уровне. Да и среди фастфуда можно найти любопытные варианты. При случае зайдем попробовать пасту с кедровыми орешками!

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