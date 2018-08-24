Афиша Томска. Выходные: 25 и 26 августа 2018 года

Томский Обзор / Фото: 24 августа 2018 // Фото: Pixabay.com

Куда пойти и чем заняться в Томске в эти выходные — в нашей традиционной афише.

Праздник топора — 2018

Главное событие выходных — Праздник топора, который состоится в парке «Околица» под селом Зоркальцевым. В этом году, кроме резчиков по дереву, в нем будут соревноваться также кузнецы и гончары. А музыкальным гвоздем программы станет выступление питерской фолк-группы «Отава Ё».

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Когда и где: 25 и 26 августа

Стоимость билетов: вход свободный

Аудитория: 0+

Боевик «Отель «Артемида»

В Лос-Анджелесе недалекого будущего каждый уважающий себя преступник отправляется за медицинской помощью к суровой Медсестре, которая содержит отель «Артемида». Здесь члены особого клуба могут получить лечение и отдохнуть. Но парочка новых клиентов случайно приводит за собой местного криминального босса, желающего получить заветный предмет, похищенный в результате ограбления. Постояльцам отеля придется немало попотеть, ведь внутри строго-настрого запрещено любое оружие.

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Когда и где: с 23 августа в «Киномаксе», Kinopolis и Goodwin Cinema

В главных ролях: Джоди Фостер, Стерлинг К. Браун, София Бутелла, Джефф Голдблюм, Дэйв Батиста, Дженни Слейт, Закари Куинто, Брайан Тайри Генри, Чарли Дэй, Кеннет Чои

https://afisha.westsib.ru/action/view/27410 18+

Детектив «Гоголь. Страшная месть»

Две сотни лет назад малороссийские хутора разоряла шайка нехристей-ляхов во главе с могущественным колдуном. С тех пор рыщет в окрестностях Диканьки неизвестный Чёрный Всадник, ловит молодых девушек и жестоко расправляется с ними, будто мстит за что. И следующей его жертвой может стать Лиза. Чтобы спасти возлюбленную, писарь Николай Гоголь должен разбить злые чары и победить древнее проклятье. Ни одному из смертных ещё не удавалось это, но к счастью, на помощь Гоголю приходит гениальный столичный сыщик Яков Гуро, и у него уже есть главный подозреваемый…

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Когда и где: 25 августа в «Киномаксе»

В главных ролях: Александр Петров, Олег Меньшиков, Евгений Стычкин, Артем Сучков, Таисия Вилкова, Юлия Франц, Ян Цапник, Евгений Сытый, Сергей Бадюк, Артем Ткаченко

Аудитория: 16+

Показ фильмов из программы Международного Канского видеофестиваля

Международный Канский видеофестиваль проходит не в Каннах, а в сибирском городе Канске (Красноярский край) с 2002 года.

В разные годы в Канске прошли сибирские кинопремьеры Сергея Лобана, Светланы Басковой, Василия Сигарева, арт-группы Монти Пайтон и «Синих Носов», а также ретроспективы Федерико Феллини, Алексея Федорченко и др.

Выросший из игры слов и противостояния смыслов — Канск против Канн, Сибирь против Лазурного берега, Золотой пальмовый секатор против Золотой пальмовой ветви, видео против кино — канский видеоконурс со временем стал одним из главных культурных событий региона.

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Когда и где: 25 августа в СЦ ГЦСИ

Время и стоимость билетов: 17.00, вход свободный

Аудитория: 18+

Большой сенсорный день

В субботу в Российско-немецком доме пройдет семейный креативный фестиваль «Большой сенсорный день» — большой тест-драйв развивающих занятий и материалов для детей от 6 месяцев до 6 лет. Можно будет протестировать сенсорные коробки, фасолечницу и рисницу, несколько видов песка для лепки и другие современные игрушки. Также гостей ждут творческие мастер-классы, вкусные и полезные сладости, театральное представление для самых маленьких и другие развлечения.

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Когда и где: 25 августа в Российско-немецком доме (ул. Красноармейская, 71)

Время и стоимость билетов: 10.00 — 14.00, 550 рублей

Аудитория: 0+

Морской бал

Интерактивный спектакль для детей и взрослых в Пушкинской библиотеке. Ребята с родителями попадают в подводный мир, где Русалочка Ариэль — младшая дочь морского короля должна стать ведущей этого мероприятия. Однако она опять убежала с репетиции, чтобы выйти на поверхность и посмотреть на людей. В это время злая колдунья Урсула похитила трезубец Тритона и превратила принца Эрика в морского моллюска. Ребята вместе с Ариэль отправляются на поиски волшебного трезубца через океан, не боясь самых сложных и страшных испытаний.

В программе — пенное и огненное шоу, имеются «морские» фотозоны. Дресс-код: белый, голубой, цвет морской волны.

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Когда и где: 25 августа в библиотеке им. Пушкина (ул. К. Маркса, 14)

Время и стоимость билетов: 12.00, 700 рублей

Аудитория: 0+

Спектакль «Женитьба»

Надворный советник и экспедитор Иван Кузьмич Подколесин задумал жениться. Для сватовства он приглашает сваху — Феклу Ивановну, известную в этих делах профи. На «купца» у Феклы Ивановны нашелся «товар» — Агафья Тихоновна Купердягина. И неизвестно, как бы сложилась эта история, если бы не конкурентная борьба, развернувшаяся между профессиональной свахой и приятелем Подколесина — Кочкаревым, а также другими женихами.

Н. Гоголь назвал свою пьесу «совершенно невероятным событием» — именно оно и разворачивается по ходу действия и приводит к смешным и абсурдным последствиям.

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Когда и где: 25 августа в ТЮЗе

Время и стоимость билетов: 18.00, 300 — 550 рублей

Аудитория: 16+

XV Конкурс дворовой песни им. Марата Ахметшина

Томичей приглашают на третий тур конкурса дворовой песни. Вновь прозвучат песни разных жанров и авторов, а также собственные сочинения участников конкурса. А лучшие номера будут отобраны для гала-концерта, который традиционно состоится в конце сентября.

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Когда и где: 26 августа на Белом озере

Время и стоимость билетов: 16.00, вход свободный

Аудитория: 0+

Симфонический open air

Программа этого вечера называется «Музыка пяти стихий». Тема Востока выбрана не случайно: к концу года краеведческий музей готовит к представлению для музейных зрителей одну из своих самых первых, значительных и интересных коллекций — знаменитое Восточное собрание. Вечерняя программа в Музейном саду с участием музыкантов симфонического оркестра Томской филармонии и музейных специалистов позволит окунуться в атмосферу востока и ближе познакомиться с этой культурой.

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Когда и где: 26 августа в саду краеведческого музея

Время и стоимость билетов: 18.00, 500 рублей

Аудитория: 0+

III Изумрудный карнавал

Главным героем Третьего изумрудного карнавала в горсаду станет самый верный друг Элли из Канзаса — черный песик Тотошка — символ смелости, дружбы и верности.

Десятки команд пройдут по территории парка, демонстрируя красочные наряды, а затем представят свои творческие визитки на главной сцене. Начало праздничной программы в 12:00, само шествие по территории Городского сада стартует в 14:00, а закончится праздник праздничным концертом на главной сцене парка.

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Когда и где: 26 августа в Городском саду

Время и стоимость билетов: 12.00, вход свободный

Аудитория: 0+

Субботник в Михайловской роще

Инициативная группа томичей, которая занимается в городе созданием экотроп имени Валентина Рудского, приглашает всех неравнодушных горожан навести порядок в Михайловской роще. На субботнике можно будет не только помочь стать городу чище и обзавестись новой достопримечательностью, но и узнать о деятельности купца Михайлова и об истории Михайловской рощи. Об этом расскажет Алексей Багаев, томский краевед и журналист. Участвующие в уборке биологи расскажут о флоре и фауне рощи, а по окончании мероприятия запланировано чаепитие.

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Когда и где: 25 августа у входа в рощу (слева от автозаправочной станции по пр. Комсомольский, со стороны магазина «Мебельпарк», ул. Пушкина 59/1)

Время: 11.00

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