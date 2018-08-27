Право первой ночи. Обзор люксов для новобрачных в Томске

Красные портьеры, огромная кровать, лепестки роз, ванна с шампанским...

Ночь в шикарном гостиничном номере — такой же атрибут свадьбы мечты, как белое платье, лимузин и медовый месяц на море. Что предлагают томские гостиницы для новобрачных — в нашем обзоре свадебных люксов.

В отеле «Bon Apart» роль свадебного люкса выполняет номер «Романтик» площадью 28м2. В бело-бежево-фиолетовой комнате романтично все, вплоть до светильников на стенах. А вот ванная не романтичная, она оранжевая и жизнерадостная. Но это в семейной жизни тоже не помешает.

В подарок новобрачным отель обещает шампанское и фрукты.

Адрес, телефон: ул. Герцена, 1А, (3822) 53-46-50, 53-46-55

Цена: от 4550 рублей в сутки.

В гостинице «Абажуръ», расположенной в резном деревянном доме, свадебным номером может стать и люкс, и полулюкс. Просто сотрудники отеля добавят туда сердечек.

В подарок от гостиницы — шампанское, фруктовая тарелка, фирменное поздравление и небольшой подарок-комплимент.

Адрес, телефон: ул. Дзержинского, 34/3, +7 (38-22) 20-39-49, +7 952 888-19-49

Цена: от 5000 рублей в сутки.

Люкс для новобрачных площадью 27м2 есть и в гостинице «Спутник» — здесь он с красными портьерами и цветастым ковром. Как утверждается на сайте, именно такая обстановка «максимально обеспечит очарование уединения и торжество любви». Расположен номер на верхнем этаже гостиницы, с видом на Горсад.

В стоимость входит также украшение номера, шампанское, фрукты, конфеты и завтрак на двоих.

Адрес, телефон: ул. Белинского, 15, +7 (38-22) 52-66-60

Цена: 4500 рублей в сутки.

Свадебный люкс в гостинице «Тоян» площадью 50м2 отличается от традиционных розово-рюшечных номеров для новобрачных. Но... некоторые, как известно, любят погорячее. Огромный плюс номера — круглая ванна джакузи. Можно дать волю фантазии.

В гостинице действует акция для новобрачных: номер оплачивается как за одного гостя, но в проживание входит украшение номера, дополнительный завтрак, дополнительные умывальные принадлежности, халат, тапочки.

Адрес, телефон: ул. Обруб, 2, +7 (38-22) 51-01-51

Цена: от 9500 рублей в сутки.

Небольшая гостиница «Африка» предлагает своим клиентам пакетные предложения. Они включают в себя разные варианты: от свеч и лепестков роз до ванны с шампанским.

Адрес, телефон: ул. Шевченко 45/5, (3822) 25-07-27

Цена: стоимость пакета услуг — от 900 рублей + стоимость номера.

Свадебные люксы есть и там, где никак не ожидаешь их встретить. Например, в небольшой гостинице «Монтана» у подножия Каштачной горы есть номер в романтическом стиле для свадебных фотосессий и первой брачной ночи.

Снять его можно как на сутки, так и на 12 часов — это будет вдвое дешевле. В подарок от гостиницы — шампанское и конфеты.

Адрес, телефон: пос. Крутоовражный, 6, стр. 1, +7 (38-22) 78-75-55

Цена: от 3000 рублей за 12 часов.

Нам удалось найти даже номер для новобрачных, который сдается почасово — в гостиничном комплексе «Старая усадьба» на Степановке. И да, на сайте заведения он называется люксом. А о его романтическом назначении говорит розовая краска на стенах и подушки в виде сердечек.

Впрочем, если пересчитать стоимость номера на сутки — получится ого-го, почти как в гостинице «Тоян». Но там вас на пару часов не пустят, а здесь — запросто.

Адрес, телефон: ул. Богдана Хмельницкого пер 9, ст. 3, (3822) 33-33-05

Цена: 350 рублей в час.

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