Хлам и антиквариат.

Как проходил субботник в Михайловской роще

28 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Алина Малютена

Возле входа в Михайловскую рощу собирается толпа — примерно 60 человек. Люди разбирают тонкие деревянные бруски и приматывают к ним скотчем гвоздь. Вооружившись этим нехитрым орудием, перчатками и большим мешком для мусора, они отправляются на уборку рощи.

«Десант чистоты» высадился в Михайловскую рощу с конкретной целью: очистить природный ландшафт, по которому будут проходить будущие экотропы, от мусора, копившегося там десятилетиями.

«Первые же волонтеры, которые пошли в Михайловскую рощу, природные метки поставили, они увидели здесь огромное количество мусора, — рассказывает собравшимся идейный организатор субботника Дмитрий Беляев. — И мы решили пригласить неравнодушных к мусору томичей, и таким образом очистить территорию». По его словам, места, по которым проложены забетонированные дорожки, чистые. Но стоит чуть отклониться от маршрута и спуститься вниз — там начинается самое интересное.

Люди разделяются на небольшие группки и потихоньку продвигаются вглубь рощи. Действительно, рядом с дорожками очевидного мусора нет. Однако пройдя чуть дальше по тропинке, обнаруживаешь целый новый мир: здесь и бутылки, и фантики, обертки и даже резиновые покрышки.

Вдоль реки слышен рев бензопилы: активисты позаботились также и о том, чтобы расчищать естественные тропы от веток и буреломов. Здесь, у самого берега Ушайки, расчистка территории проходила наиболее активно, поскольку именно эти места оказались самыми труднодоступными для уборки.

В числе волонтеров — работники «Стройпарка», их можно отличить по белым фирменным футболкам. Это они предоставили все материалы и подручные средства для сбора мусора: мешки, деревянные бруски и гвозди. Один из них рассказывает о том, что, по-видимому, здесь часто собираются на пикники. Так, среди прочего мусора, их группа вытащила кучи пластиковых бутылок, битого стекла и даже железные шампуры.

Возле ручья работает группка девушек. Они собирают крупный мусор, понемногу расчищая тропинку рядом. «Осторожно, не поскользнись», — говорит одна из них, придерживая подругу за локоть: от дождей глинистая тропинка действительно стала очень скользкой.

Только что поднявшие наверх несколько мешков девушки теперь отдыхают и делают фотографии на фоне деревьев. Они узнали о субботнике через знакомых и решили тоже поучаствовать. «Мы давно хотели с девочками устроить такую очистительную акцию, где-то какой-то кусочек земли убрать, искали место», — признается девушка по имени Наталия. По ее словам, чаще всего им попадались бутылки. И в низине, в самом болотце, большое количество шин, которые уже покрылись мхом. «Конечно, удовлетворение от проделанной работы есть. Зная, как там было, и как стало… Очень приятно выбраться на солнечную чистую тропинку», — с улыбкой добавляет она.

Мимо курсируют парни, которые поднимают доверху набитые мешки наверх. Один из них борется с кучей покрышек, обнаруженных в овраге. Одну за другой, он проталкивает их наверх. Сам парень весь в грязи. Алексей, так зовут молодого человека, рассказал, что хоть мусора было поднято много, осталось его еще больше: «Люди не были подготовлены именно к такой уборке мусора, да я и сам пришел в джинсах. Знал бы, что нужно лезть в грязь, в тайгу — оделся бы по-другому. Если будут еще проводиться такие мероприятия, это нужно учитывать».

После утомительной работы участники субботника собираются в центре сооружения, некогда служившего фонтаном. Играет песня Оззи Озборна «Dreamer», все в приподнятом настроении обсуждают необычные находки: два фотоаппарата, лежавшие среди кучи выброшенной одежды глубоко в овраге и портсигар 1958 года. Слышны обсуждения, куда лучше их отдать: в «Академию фотографии» или в магазин фототехники.

За два с половиной часа волонтерам удалось набрать мусора на 250 мешков объемом в 120 литров. Это не считая крупногабаритного мусора, такого как покрышки и части мебели.

Текст и фото: Алина Малютена

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