На томском «Празднике топора» выбрали лучших мастеров (ФОТО)

27 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Жюри подвело итоги XI международного фестиваля – конкурса народных ремесел «Праздник топора», который проходил в томском парке «Околица».

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, в конкурсе «Деревянное мастерство» в номинации «Резчики по дереву» первое место заняли Олег и Алена Гладковы из Новосибирской области за работу «Спрут». Диплом за второе место получил Александр Гранов (Алтайский край) за скульптуру «Ассоль», за третье место — Сергей Морозов (Архангельская область) за работу «Нечаянная встреча».

Лучшей в номинации «Парковая скульптура» признана работа томских резчиков Сергея Бычкова и Олега Антуха «Ангел сочувствующий». Второе место в этой номинации — у мастеров из Республики Тыва Аяс Кагай-оол и Экер-оол Салчак, изготовивших композицию «Дети рыбака», третье место — у Александра Ивченко и Александра Алферова (Воронежская область) за работу «Пленение».

В номинации «Архитектурный объект. Бригады» победила томская команда, в которую вошли Андрей Давыденко, Сергей Чернов, Эльвира Белошапкина, Евгений Кручинский. Мастера выполнили деревянную композицию «Басня Крылова. «Лебедь, рак и щука». Второе место заняла сборная команда из мастеров России, Эстонии и Украины (композиция «Море в «Околице»), третье — бригада из Северска («Зимняя вишня»).

В номинации «Малый архитектурный объект. Индивидуалы» победителем стал Анатолий Галайда (Колпашевский район) с работой «Мамонт». На втором месте — Олег Целищев и Владимир Зенков из Кемеровской области, смастерившие «Собачью будку», на третьем — Иван и Ольга Мозговые из Алтайского края за работу «Щелкунчик и мышиный король».

В конкурсе «Глиняный сказ» в номинации «Керамическая скульптура» победил Антон Тихоновец из Беларуси. В номинации «Гончарное дело» среди мужчин первое место занял Михаил Бывших из Алтая, среди женщин — Надежда Посевкина из Красноярска.

Победителями в конкурсе «Печное мастерство» стали: в номинации «Большое костровище» — Дмитрий Шурыгин из Новосибирска, построивший «Русский очаг», в номинации «Малое костровище» — Дамир Манапов из Оренбурга, который сложил традиционный очаг XVI века.

В конкурсе «У каждой наковальни свой голос» среди кузнецов в номинации «Лучшая скульптурная композиция» победителем стал Тимофей Силич (Псков), в номинации «Кузнец-молодец» — Вячеслав Колба (Томск), в номинации «Лучший образ» — Виктор Хохлов (Томск).

Среди берестянщиков – участников конкурса «Берестяной хоровод» в номинации «Сохранение народных традиций в ремесле» победу одержал Сокта Дашиев из Бурятии, в номинации «Оригинальность авторского замысла» — Вячеслав Федосеев из Саянска Иркутской области. В номинации «Лучший туристический сувенир» победила Ирина Фирсова из Белоярского Ханты-Мансийского автономного округа.

Фото: Вероника Белецкая

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