Экономика должна быть экономной: Как минимизировать траты на интернет и телефон

27 августа 2018 / Пресс-служба ОАО «Мобильные ТелеСистемы» / Фото: Pixabay.com

Каждому взрослому томичу приходится сталкиваться с кучей трат: налоги, комуслуги и много чего еще. Но обладая необходимыми знаниями часть расходов можно минимизировать. Например, траты на звонки и мобильный интернет.

О том, как это сделать, рассказывают эксперты МТС.

Звоните через мессенджеры

Если вы еще не знакомы с приложениями Viber, WhatsApp и Skype, то пора этим озадачиться. Не нужно ни за что платить, даже если вы звоните в другой регион России или другую страну. Кроме того, вам доступны видеозвонки и текстовые чаты. Найдите в приложении своих близких и друзей и сделайте мобильные приложения вашим новым средством коммуникации. Домашний телефон можно смело отключать! Чтобы подключить мессенджеры, лучше выбрать тариф, где меньше минут и больше гигабайтов интернета, и скачать бесплатно нужное приложение в предустановленном на смартфоне Google Play.

Используйте смартфон как модем

Тариф Наш Smart позволяет делиться с друзьями или другими членами семьи пакетами минут, SMS и интернета, которые предоставляются по тарифу. Как? Просто настройте в Личном кабинете сервис «Общий пакет» и …Бинго! - смартфон станет семейным генератором связи и интернета.

Анализируйте ваши траты в личном кабинете

Скачайте мобильное приложение вашего оператора связи, например, «Мой МТС», или зайдите в личный кабинет с сайта. Там вы можете посмотреть, сколько минут и гигабайт вы потратили за месяц, какие у вас подключены дополнительные опции. Вполне возможно, что вы не тратите подключенный пакет до конца, и можно выбрать другой. Или у вас подключены «прикольный гудок» и гороскоп, которые вам совершенно не нужны. Все это можно отключить или изменить прямо в режиме онлайн.

Следите за новыми тарифами и акциями

Если вы не обновляли тариф уже несколько лет, то вполне вероятно, что условия на нём уже не такие выгодные, как раньше. Связь постепенно дешевеет, появляются новые, более интересные предложения. Например, в этом году МТС запустил в Томской области бюджетный тариф SMART – от 168 рублей в месяц за . Или еще пример: если вы пользуетесь домашним интернетом и ТВ от МТС, то можете вернуть до 20 % от суммы платежа на телефон. Все эти акции можно изучить на сайте вашего оператора связи в одноимённом разделе или в приложении: заходите туда время от времени.



Фото: Pixabay.com

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