Как рисовать информацию. Шесть тезисов из лекции Федора Шумилова

5 сентября 2018 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

Открытая лекция известного инфографа из Петербурга прошла в Томске под эгидой Urban Media School — проекте о городских медиа и их роли в жизни современного общества.

Федор Шумилов стал одним из преподавателей летней практической школы по инфографике, организованной в рамках Urban Media School. Выбор спикера не случаен: Федор является региональным директором Всемирного общества новостного дизайна (Society for News Design), руководит студией «Паровоз» в Санкт-Петербурге, а его работы неоднократно побеждали в престижном конкурсе инфографики Malofiej Infographics Awards.

На лекции Шумилов рассказал о своем опыте работы с инфографикой, а также об опыте зарубежных коллег-журналистов. Публикуем отдельные тезисы из его выступления.

1. Три условия инфографики

Инфографика Шарля Минара о движении войск Наполеона Фото: Владимир Дударев

Чтобы инфографика стала инфографикой, а не иллюстрацией к тексту, необходимо соблюдение трех условий: а) она должна содержать разные типы графиков, б) иметь нелинейное повествование: можно начинать читать с любого места, и в) объяснять сложные вещи неподготовленной аудитории.

Первым такой тип графики использовал Шарль Минар в середине XIX века. Он нарисовал карту движения войск Наполеона, в том числе во время войны 1812 года, где наглядно изобразил количество потерь на каждом этапе продвижения армии вглубь Российской империи. Толщина линии пропорциональна количеству человек в рядах полководца. На карте наглядно видно, как сокращалась численность войск. Внизу — график температур, который соотносится с точками на карте, показывающий также и влияние погоды на количество солдат. Если посмотреть на окончание черной полосы, которая обозначает движение армии обратно, то на подходе к Франции она стала тоненькой линией. Из 400 тысячной армии вернулось домой только десять тысяч.

2. Задавайте глупые вопросы

Фото: Владимир Дударев

Не нужно стесняться задавать себе «глупые вопросы». К примеру, журнал Traveler сделал разворот о том, почему самолеты, летящие навстречу друг другу через Атлантику, не сталкиваются в воздухе (дайте ссылку, пожалуйста). Автор — Джон Гринвальд — задал себе «глупый вопрос», поднял записи авиадиспетчеров и нарисовал работу, в которой простыми средствами объяснил физику этого процесса.

Еще один пример — работа самого Федора, в которой он исследовал, какая песня с упоминанием его родного «города на Неве» самая популярная. Федор проанализировал частоту запросов названий этих песен в поисковых системах. Первоначально впереди оказалась композиция группы «Ленинград» «WWW». Правда, когда номер уже был сдан в печать, автор вспомнил о еще одной песне этой же группы — «В Питере — пить» и, проверив количество запросов, понял, что ее ищут так часто, что она даже не вписывается в рамки сделанной им инфографики:

Инфографика из журнала «Город 812» Фото: Фёдор Шумилов

3. План помогает

На лекции Фото: Владимир Дударев

Наличие графика, где расписан план материалов на недели вперед, очень помогает. «Я знал, что мне каждую неделю нужно сделать инфографику на определенную тему, и это очень помогло», — говорит Федор.

Лучше всего список тем определить заранее — это может быть история, современность, литература и т.д. Тогда мозг автоматически начинает искать эти темы повсюду, они ищутся в фоновом режиме, поясняет Шумилов.

К примеру, однажды во время поездки на курорт инфографу попался на глаза журнал «Наука и техника» за 89-й год, где рассказывалось о лиане, которая цветет один раз в год ночью, поэтому Ленинградский ботанический сад в эту ночь открыт для посещения. Эта тема показалась ему интересной и, вернувшись домой, он взялся за реализацию проекта. Тема появилась в одном из выпусков «Анатомии Петербурга».

Федор Шумилов у стендов однодневной выставки «Анатомия Петербурга» на ограде Университетской рощи ТГУ Фото: Томский Обзор

4. Сначала — данные, потом — картинка

На лекции Фото: Владимир Дударев

Не стоит отталкиваться от красивой картинки. Важно помнить, что первоочередной задачей является показать некие большие данные при помощи графических средств. Когда есть тема и рабочая гипотеза, вы начинаете собирать информацию и копаетесь в ней до тех пор, пока вам самим не становится понятно, что и как происходит.

Только потом вы начинаете продумывать детали. Так, в инфографике о дуэлях Пушкина сам портрет писателя не является главной информацией. Главное — это исторические данные, представленные схематически, а изображение является красочным дополнением к ним:

Все дуэли Пушкина в журнале «Город 812» Инфографика: Фёдор Шумилов

5. Об источниках вдохновения

«Ленинградский баланс вкуса» — инфографика о том. как готовить традиционный рассольник Фото: Владимир Дударев

Очень важно делать то, что находит эмоциональный отклик внутри вас. К примеру, личный опыт, впечатления или воспоминания из детства могут служить отличным источником тем. Такие работы, вдохновленные личным опытом, будут создаваться с большим усердием и заинтересованностью, уверен Фёдор.

«Работа, которую я делаю, меня должна задевать. Люблю я готовить — я делаю материал, о том, как приготовить ленинградский рассольник, рабочая гипотеза - трудно ли его готовить, или нет, я ее проверяю".

Историю, по мнению Фёдора, можно сделать из чего угодно - из интересной дверной ручки, попавшейся вам, или из шляпы, которая вам нравится: "Я сам их ношу, поэтому однажды сделал проект про шляпы, которые предпочитают в Петербурге". Личные впечатления всегда будут вызывать отклик у читателя, уверен он

6. Мы знаем больше, чем кажется

На лекции Фото: Владимир Дударев



Мы знаем об инфографике больше, чем нам кажется. Все отлично помнят схему круговорота воды в учебнике природоведения — это тоже один из способов представления информации. Этими знаниями не стоит пренебрегать и нужно смело ими пользоваться, постепенно обучая читателей визуальному языку, на котором вы с ним говорите.

Но иногда нужно иметь мужество признать, что не все вещи можно визуализировать - некоторые тексты стоит просто читать.

Текст: Алина Малютена

Фото: Владимир Дударев

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