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Креативные индустрии, Тренды, Urban Media School, Алина Малютена, шумилов инфографика лекция Urban Media School Как рисовать информацию. Шесть тезисов из лекции Федора Шумилова

Как рисовать информацию. Шесть тезисов из лекции Федора Шумилова

Открытая лекция известного инфографа из Петербурга прошла в Томске под эгидой Urban Media School — проекте о городских медиа и их роли в жизни современного общества.

Федор Шумилов стал одним из преподавателей летней практической школы по инфографике, организованной в рамках Urban Media School. Выбор спикера не случаен: Федор является региональным директором Всемирного общества новостного дизайна (Society for News Design), руководит студией «Паровоз» в Санкт-Петербурге, а его работы неоднократно побеждали в престижном конкурсе инфографики Malofiej Infographics Awards.

На лекции Шумилов рассказал о своем опыте работы с инфографикой, а также об опыте зарубежных коллег-журналистов. Публикуем отдельные тезисы из его выступления.

1. Три условия инфографики

Инфографика Шарля Минара о движении войск Наполеона
Фото: Владимир Дударев

Чтобы инфографика стала инфографикой, а не иллюстрацией к тексту, необходимо соблюдение трех условий: а) она должна содержать разные типы графиков, б) иметь нелинейное повествование: можно начинать читать с любого места, и в) объяснять сложные вещи неподготовленной аудитории.

Первым такой тип графики использовал Шарль Минар в середине XIX века. Он нарисовал карту движения войск Наполеона, в том числе во время войны 1812 года, где наглядно изобразил количество потерь на каждом этапе продвижения армии вглубь Российской империи. Толщина линии пропорциональна количеству человек в рядах полководца. На карте наглядно видно, как сокращалась численность войск. Внизу — график температур, который соотносится с точками на карте, показывающий также и влияние погоды на количество солдат. Если посмотреть на окончание черной полосы, которая обозначает движение армии обратно, то на подходе к Франции она стала тоненькой линией. Из 400 тысячной армии вернулось домой только десять тысяч.

2. Задавайте глупые вопросы

Фото: Владимир Дударев

Не нужно стесняться задавать себе «глупые вопросы». К примеру, журнал Traveler сделал разворот о том, почему самолеты, летящие навстречу друг другу через Атлантику, не сталкиваются в воздухе (дайте ссылку, пожалуйста). Автор — Джон Гринвальд — задал себе «глупый вопрос», поднял записи авиадиспетчеров и нарисовал работу, в которой простыми средствами объяснил физику этого процесса.

Еще один пример — работа самого Федора, в которой он исследовал, какая песня с упоминанием его родного «города на Неве» самая популярная. Федор проанализировал частоту запросов названий этих песен в поисковых системах. Первоначально впереди оказалась композиция группы «Ленинград» «WWW». Правда, когда номер уже был сдан в печать, автор вспомнил о еще одной песне этой же группы — «В Питере — пить» и, проверив количество запросов, понял, что ее ищут так часто, что она даже не вписывается в рамки сделанной им инфографики:

Инфографика из журнала «Город 812»
Фото: Фёдор Шумилов

3. План помогает

На лекции
Фото: Владимир Дударев

Наличие графика, где расписан план материалов на недели вперед, очень помогает. «Я знал, что мне каждую неделю нужно сделать инфографику на определенную тему, и это очень помогло», — говорит Федор.

Лучше всего список тем определить заранее — это может быть история, современность, литература и т.д. Тогда мозг автоматически начинает искать эти темы повсюду, они ищутся в фоновом режиме, поясняет Шумилов.

К примеру, однажды во время поездки на курорт инфографу попался на глаза журнал «Наука и техника» за 89-й год, где рассказывалось о лиане, которая цветет один раз в год ночью, поэтому Ленинградский ботанический сад в эту ночь открыт для посещения. Эта тема показалась ему интересной и, вернувшись домой, он взялся за реализацию проекта. Тема появилась в одном из выпусков «Анатомии Петербурга».

Федор Шумилов у стендов однодневной выставки «Анатомия Петербурга» на ограде Университетской рощи ТГУ
Фото: Томский Обзор

4. Сначала — данные, потом — картинка

На лекции
Фото: Владимир Дударев

Не стоит отталкиваться от красивой картинки. Важно помнить, что первоочередной задачей является показать некие большие данные при помощи графических средств. Когда есть тема и рабочая гипотеза, вы начинаете собирать информацию и копаетесь в ней до тех пор, пока вам самим не становится понятно, что и как происходит.

Только потом вы начинаете продумывать детали. Так, в инфографике о дуэлях Пушкина сам портрет писателя не является главной информацией. Главное — это исторические данные, представленные схематически, а изображение является красочным дополнением к ним:

Все дуэли Пушкина в журнале «Город 812»
Инфографика: Фёдор Шумилов

5. Об источниках вдохновения

«Ленинградский баланс вкуса» — инфографика о том. как готовить традиционный рассольник
Фото: Владимир Дударев

Очень важно делать то, что находит эмоциональный отклик внутри вас. К примеру, личный опыт, впечатления или воспоминания из детства могут служить отличным источником тем. Такие работы, вдохновленные личным опытом, будут создаваться с большим усердием и заинтересованностью, уверен Фёдор.

«Работа, которую я делаю, меня должна задевать. Люблю я готовить — я делаю материал, о том, как приготовить ленинградский рассольник, рабочая гипотеза - трудно ли его готовить, или нет, я ее проверяю".

Историю, по мнению Фёдора, можно сделать из чего угодно - из интересной дверной ручки, попавшейся вам, или из шляпы, которая вам нравится: "Я сам их ношу, поэтому однажды сделал проект про шляпы, которые предпочитают в Петербурге". Личные впечатления всегда будут вызывать отклик у читателя, уверен он

6. Мы знаем больше, чем кажется

На лекции
Фото: Владимир Дударев


Мы знаем об инфографике больше, чем нам кажется. Все отлично помнят схему круговорота воды в учебнике природоведения — это тоже один из способов представления информации. Этими знаниями не стоит пренебрегать и нужно смело ими пользоваться, постепенно обучая читателей визуальному языку, на котором вы с ним говорите.

Но иногда нужно иметь мужество признать, что не все вещи можно визуализировать - некоторые тексты стоит просто читать.

Текст: Алина Малютена
Фото: Владимир Дударев

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