Фотофонд. Ученики и ученицы прошлых лет

31 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Октябрята школы № 3 (1960-е годы). Из фондов ТОКМ

Спецпроект Фотофонд

Перед 1 сентября мы вместе с Томским краеведческим музеем решили достать из фондов старые фотографии из школьной жизни.

И выяснили, что сто лет назад ученики тоже рисовали смешные рожицы мелом на доске, вспомнили, как проходили уроки мира в советское время и узнали, что в военные годы даже дети в школу приходили с трудовыми наградами.

Гимназисты и реалисты

Мужская гимназия в Томске была открыта в 1838 году, но долгие годы она ютилась в разных арендованных и не слишком приспособленных для учебы помещениях. Только в 1899 году построено новое большое здание возле Горсада, в котором гимназисты проучились до 1920 года.

Из фондов ТОКМ

Девочек обучали в Мариинской женской гимназии, а также в частной гимназии Ольги Миркович. Прекрасное здание последней было уничтожено в 2002 году, сейчас на его месте — Пенсионный фонд России.

Женская гимназия О.В. Миркович Из фондов ТОКМ

Женская Мариинская гимназия и Духовное училище 1902 г. Из фондов ТОКМ

Так выглядели гимназисты и гимназистки конца XIX — начала ХХ века.

1) Вениамин Семидалов — гимназист. 25.02.1881. 2) Девочка-гимназистка в форме. кон. XIX в. 3) Гимназист. 1907 г. Из фондов ТОКМ

Реальное училище, где детей обучали рабочим профессиям, в Томске было открыто в 1877 году. Его необходимость, как следует из прошения городской думы на имя великого князя Алексея Александровича (в честь него оно и было впоследствии названо Алексеевским), обосновывалась тем, что только 4,5% гимназистов поступали в высшие учебные заведения, остальные гимназического курса не оканчивали или только им и ограничивались. Нужно было учебное заведение, из которого выпускники выходили бы уже готовыми специалистами.

В Томском реальном училище было 6 классов и 2 отделения: механико-техническое и химико-техническое. Под него было отведено здание, принадлежавшее городскому общественному управлению, современный адрес которого — ул. Розы Люксембург, 8.

Алексеевское реальное училище в Томске (1890-е гг.) Из фондов ТОКМ

В музее сохранилась фотография, которую реалисты подарили на память Гавриилу Константиновичу Тюменцеву, первому директору Томского Алексеевского реального училища.

Группа учащихся Алексеевского реального училища Из фондов ТОКМ

А также фотографии учебного процесса, из которых следует, что за прошедшие сто лет ничего особо не изменилось. Все так же ученики на уроках геометрии чертят на доске фигуры, а на переменах рисуют смешные рожи. Правда, смотрят в свободное время не в телефоны, а в книги.

Классные занятия. Алексеевское реальное училище Из фондов ТОКМ

Перемена. Алексеевское реальное училище Из фондов ТОКМ

Скоро в школу

1 сентября всегда было волнующим событием для детей, особенно для тех, кто идет в школу первый раз.

Выпускники заводского детского сада № 42. Первая половина 1970-х гг. Из фондов ТОКМ

В первый класс. Томск, вторая половина 50-х годов. Школа № 31 на Яковлева или № 45 на Усова Из фондов ТОКМ

Завтра в школу. Линейка в школе № 43. 30 августа 1961 года Из фондов ТОКМ

«Мы за мир»

В военные годы в томские школы ходили ученики-медалисты не в том смысле, в котором мы привыкли понимать это слово. В музее нашлась фотография из школы, ученики которой носят на груди медали «За доблестный труд».

Томский район. Школьники, награждённые медалями За доблестный труд на уроке физики Из фондов ТОКМ

Много лет спустя школьникам, которые уже не видели войны, рассказывали об этом времени ветераны-фронтовики.

Урок-встреча школьников 8г школы № 32 с ветеранами 19-й Гвардейской стрелковой дивизии Крупиной В.Ф. (стоит), Ивановым В.Г. (сидит) 1986 г. Из фондов ТОКМ

Учащиеся 42-й семилетней школы г. Томска рисуют плакат «Мы за мир». 1960-е гг. Из фондов ТОКМ

Урок мира в школе № 4 г. Томска. 1 сентября 1983 года Из фондов ТОКМ

География, химия, труд

Но и обычные школьные будни по прошествии многих лет вызывают приятные ностальгические воспоминания.

Школа № 8, урок химии. 1950-е гг. Из фондов ТОКМ

Девочки школы № 8. Первая половина 1970-х гг. Из фондов ТОКМ

Урок географии. Ученик у витрины с геологическим грунтом. 1950-е гг. Из фондов ТОКМ

Школа-интернат № 1. На уроке труда. 1960-е гг. Из фондов ТОКМ

Старшеклассники у сверлильного станка. 1959–1960 гг. Из фондов ТОКМ

Никифорова Зина, лучшая пионервожатая школы № 8, читает детям книгу Из фондов ТОКМ

Альбом для учительницы

А еще была традиция дарить самым любимым учителям на память самодельные альбомы. Один из таких альбомов хранится в Томском областном краеведческом музее. Его подарили ученики 7 класса школы-интерната №4 своей учительнице Марии Петровне Кувшинской.

«С заслуженной учительницей РСФСР Марией Петровной Кувшинской мы познакомились впервые два года тому назад. ... Класс у нас был в то время неорганизованный, недружный, учились мы неважно. И Мария Петровна решила нам помочь. Она предложила проводить беседы на исторические темы, вечера, но поставила нам условия: хорошо учиться, не пропускать занятия без уважительных причин, помогать друг другу. Первый вечер, который мы провели, был посвящен восстанию Спартака. Готовился к нему весь класс, репетиции проводил артист В. Софьин, бывший ученик Марии Петровны. Тогда мы поверили в свои силы».

А вот что пишет об этом эпизоде в своей автобиографии сама Мария Петровна, учительница истории, ученый-педагог, выпускница бестужевских курсов 1915 года, одна из первых женщин в России, получивших равное с мужчинами университетское образование: «Оказываю помощь школе-интернату №4 шефской работой. В течение 4 лет я проводила беседы на исторические темы в одном из отстающих в учебе классов, организовала с ним исторический вечер на тему „Восстание Спартака“. Эта работа вылилась в большую дружбу, о чем говорят сохранившиеся у меня фотографии и подарки».

Иллюстративный ряд проекта — фотографии из фондов Томского областного краеведческого музея. Это ценное и информативное собрание, формирование которого началось с первых лет существования музея. Сегодня оно насчитывает порядка 40 000 музейных предметов. Разноплановые и разноформатные изображения позволяют увидеть, почувствовать, стать частью повседневной жизни и значимых событий из истории Томска, Томской губернии, Томской области, Сибири, начиная с конца XIX столетия по настоящее время.

Текст: Катерина Кайгородова

Источники:

Жеравина, А. Н. Томск второй половины XIX — начала XX в. : (по материалам дореволюционной печати) / А. Н. Жеравина; Том. гос. ун-т. — [Томск]: Изд-во Том. ун-та, 2010. — С. 112.

Альбом П.А. Липухина, посвященный жизни и деятельности М.П. Кувшинской (1973 год). Фонд ТОКМ

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