Фотофонд. Ученики и ученицы прошлых лет
Перед 1 сентября мы вместе с Томским краеведческим музеем решили достать из фондов старые фотографии из школьной жизни.
И выяснили, что сто лет назад ученики тоже рисовали смешные рожицы мелом на доске, вспомнили, как проходили уроки мира в советское время и узнали, что в военные годы даже дети в школу приходили с трудовыми наградами.
Гимназисты и реалисты
Мужская гимназия в Томске была открыта в 1838 году, но долгие годы она ютилась в разных арендованных и не слишком приспособленных для учебы помещениях. Только в 1899 году построено новое большое здание возле Горсада, в котором гимназисты проучились до 1920 года.
Девочек обучали в Мариинской женской гимназии, а также в частной гимназии Ольги Миркович. Прекрасное здание последней было уничтожено в 2002 году, сейчас на его месте — Пенсионный фонд России.
Так выглядели гимназисты и гимназистки конца XIX — начала ХХ века.
Реальное училище, где детей обучали рабочим профессиям, в Томске было открыто в 1877 году. Его необходимость, как следует из прошения городской думы на имя великого князя Алексея Александровича (в честь него оно и было впоследствии названо Алексеевским), обосновывалась тем, что только 4,5% гимназистов поступали в высшие учебные заведения, остальные гимназического курса не оканчивали или только им и ограничивались. Нужно было учебное заведение, из которого выпускники выходили бы уже готовыми специалистами.
В Томском реальном училище было 6 классов и 2 отделения: механико-техническое и химико-техническое. Под него было отведено здание, принадлежавшее городскому общественному управлению, современный адрес которого — ул. Розы Люксембург, 8.
В музее сохранилась фотография, которую реалисты подарили на память Гавриилу Константиновичу Тюменцеву, первому директору Томского Алексеевского реального училища.
А также фотографии учебного процесса, из которых следует, что за прошедшие сто лет ничего особо не изменилось. Все так же ученики на уроках геометрии чертят на доске фигуры, а на переменах рисуют смешные рожи. Правда, смотрят в свободное время не в телефоны, а в книги.
Скоро в школу
1 сентября всегда было волнующим событием для детей, особенно для тех, кто идет в школу первый раз.
«Мы за мир»
В военные годы в томские школы ходили ученики-медалисты не в том смысле, в котором мы привыкли понимать это слово. В музее нашлась фотография из школы, ученики которой носят на груди медали «За доблестный труд».
Много лет спустя школьникам, которые уже не видели войны, рассказывали об этом времени ветераны-фронтовики.
География, химия, труд
Но и обычные школьные будни по прошествии многих лет вызывают приятные ностальгические воспоминания.
Альбом для учительницы
А еще была традиция дарить самым любимым учителям на память самодельные альбомы. Один из таких альбомов хранится в Томском областном краеведческом музее. Его подарили ученики 7 класса школы-интерната №4 своей учительнице Марии Петровне Кувшинской.
«С заслуженной учительницей РСФСР Марией Петровной Кувшинской мы познакомились впервые два года тому назад. ... Класс у нас был в то время неорганизованный, недружный, учились мы неважно. И Мария Петровна решила нам помочь. Она предложила проводить беседы на исторические темы, вечера, но поставила нам условия: хорошо учиться, не пропускать занятия без уважительных причин, помогать друг другу. Первый вечер, который мы провели, был посвящен восстанию Спартака. Готовился к нему весь класс, репетиции проводил артист В. Софьин, бывший ученик Марии Петровны. Тогда мы поверили в свои силы».
А вот что пишет об этом эпизоде в своей автобиографии сама Мария Петровна, учительница истории, ученый-педагог, выпускница бестужевских курсов 1915 года, одна из первых женщин в России, получивших равное с мужчинами университетское образование: «Оказываю помощь школе-интернату №4 шефской работой. В течение 4 лет я проводила беседы на исторические темы в одном из отстающих в учебе классов, организовала с ним исторический вечер на тему „Восстание Спартака“. Эта работа вылилась в большую дружбу, о чем говорят сохранившиеся у меня фотографии и подарки».
Иллюстративный ряд проекта — фотографии из фондов Томского областного краеведческого музея. Это ценное и информативное собрание, формирование которого началось с первых лет существования музея. Сегодня оно насчитывает порядка 40 000 музейных предметов. Разноплановые и разноформатные изображения позволяют увидеть, почувствовать, стать частью повседневной жизни и значимых событий из истории Томска, Томской губернии, Томской области, Сибири, начиная с конца XIX столетия по настоящее время.
Текст: Катерина Кайгородова
Источники:
Жеравина, А. Н. Томск второй половины XIX — начала XX в. : (по материалам дореволюционной печати) / А. Н. Жеравина; Том. гос. ун-т. — [Томск]: Изд-во Том. ун-та, 2010. — С. 112.
Альбом П.А. Липухина, посвященный жизни и деятельности М.П. Кувшинской (1973 год). Фонд ТОКМ