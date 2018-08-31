Еда. Рецензии. Ужин в кафе TomYumBar

31 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Мария Симонова

АВТОР Мария Симонова

Открытия этого заведения мы ждали больше месяца — объявление на входе обещало, что скоро TomYumBar заработает.

И в конце лета, наконец, свершилось — ресторан открылся! Мы поспешили попробовать знаменитый суп и не только.

Где: Фрунзе, 61, в том же здании, что магазин «Ярче».

Интерьер: у ресторана новосибирские корни — в этом городе уже три TomYumBar, и томский оформлен в том же стиле. Преобладают белые и красные тона, как ненавязчивый намек на Азию. Обилие ламп и перегородки добавляют уюта.

До TomYumBar в этом помещении были кафе «Монпансье» и «P.S…», где не хотелось задержаться надолго. TomYumBar убрал деление на два зала, зато поделил пространство на зоны и даже сделал маленький второй этаж. Стало комфортнее.

Посетителей было много. Весной мы хотели спонтанно побывать в новосибирском TomYumBar, но свободных столов в будний день в кафе не оказалось. В Томске ресторан только открылся, а о местах лучше уже позаботиться заранее. Свободные столики появлялись в заведении только ненадолго. Для бронирования стола мало позвонить — потом еще надо прислать SMS и подтвердить, что вы действительно желаете заказать столик.

Меню: компактное, такой маленький складной буклетик. У блюд проставлена острота, специальные значки позволяют быстро найти вегетарианскую еду. Напротив многих блюд помечено, из кухни какой страны они происходят, к примеру, Вьетнама или Таиланда. Некоторые позиции отмечены как «хит!».

Из меню мы узнали, что в любой момент дня в TomYumBar можно устроить себе азиатский завтрак, блюда для него стоят от 149 рублей. Выбор не то что бы велик, но удастся попробовать кашу на кокосовом молоке и вьетнамский омлет.

Главный среди супов (от 299 рублей) тот, что дал имя ресторану. Том-ям представлен в семи вариантах! Салаты и закуски заметно экономичнее, от 99 рублей. В основном, их состав основан на морепродуктах и водорослях. Отдельно сгруппированы блюда с карри (от 399 рублей). Поклонники еды, приготовленной в тэмпуре, могут попробовать сыр, креветки, курицу или роллы (от 299 рублей). Роллы поделены на множество вариантов — есть минироллы (от 99 рублей), есть роллы классические (от 299 рублей), отдельно представлены роллы в нори (от 199 рублей), запеченные (от 299 рублей) и сеты (от 299 рублей). Воки стоят от 229 рублей, в основе разные виды лапши (в том числе и bio-варианты), можно собрать вок на свой вкус.

Десерты в TomYumBar тоже найдутся, по цене от 119 рублей за вполне традиционное мороженое. Но удастся попробовать и банан в тэмпуре.

Отдельно в меню перечислены добавки — любое блюдо можно дополнить мясом, морепродуктами (от 99 рублей) или соусом.

Среди барных предложений традиционные чаи (от 229 рублей) и авторские чайные напитки (от 449 рублей), среди которых найдутся и сибирские ягодные варианты, и жасмин с грушей, и хит — цитрусовый базилик. Кофе от 99 рублей, найдется пара фантазийных версий вроде соленой карамели или «баунти». Лимонады (от 399 за литр) поделены на домашние (таковым будет, к примеру, цитрус) и экзотические (в них попадет лемонграсс).

Отдельно гостям рекомендуют «Тамаринд», напиток на основе одноименного фрукта с добавлением специй и сиропа (от 99 рублей). Обычные вода, газированные напитки и соки тоже обойдутся от 99 рублей.

А пиво от 169 рублей, можно выпить и несколько восточных версий.

Есть в меню и несколько традиционных коктейлей (от 299 рублей) и крепкие напитки (от 199 рублей за 50 мл) — апероль, лимончелло, виски и другие (но никакой водки!).

Винную карту нам не принесли, но позднее мы заметили, что за соседние столики подают бокалы вина. Оказалось, что гипотетически выпить европейского вина в TomYumBar можно. Бокал (125 мл) стоит от 229 рублей, бутылка от 2999 рублей.

Еда: мы сразу решили попробовать фирменный напиток «Тамаринд». Выбрать еду было сложнее. Спросили про том-ям, нам рекомендовали тот, что с морскими гадами (пояснили, что под ними подразумеваются маленькие осьминожки и каракатица). Еще мы надумали попробовать мини-роллы с водорослями кайсо.

Том-ям «Морские гады» (499 рублей) и всевозможные приборы (и ложки, и вилки, и палочки), принесли первым. Подается с рисом и маленькой порцией соевого соуса. Порции риса, и особенно супа — внушительного размера. Можно есть полдня. По остроте мы выбрали двойку (из 4-х степеней). Не прогадали. Ощутимо остро, но не чересчур. Четверка должна зайти любителям обжигающей остроты, а тем, кто любит сдержанные вкусы, лучше начать с единицы. Начинки в супе было много, кроме обещанных осьминожек с каракатицей, мы обнаружили шампиньоны, томаты черри, лайм, лук. Вкусно, необычно, сытно. Поскольку острота ощутима, то и рис пригодился, хотя весь мы, конечно, не съели. Да и супом можно смело делиться со спутниками. Всем хватит.

Потом на нашем столе появились мини-роллы с водорослями кайсо (99 рублей). Мы не очень поняли, почему они «мини». Вполне солидная порция из 6 штук. Водоросли острые. Подаются с имбирем и васаби, но без соевого соуса. Хороши, да еще и экономичны.

Напиток «Тамаринд» (99 рублей) принесли только после нашего напоминания. Он подается в пластиковой бутылочке, вместе со стаканами. Когда открыли крышку, ощутимо запахло анисом. Но его вкус не стал доминирующим, ощущались и цитрусовые, и имбирь, и экзотический фрукт. Напиток сладкий, но не приторный, с пикантным вкусом, попробовать его было любопытно.

Счет: 699 рублей. В момент расплаты нас ждал сюрприз — никто не предупредил, что карточки не принимают. Правда, вариант перевода через сбербанк-онлайн предусмотрен, но нам не то что бы очень удобен. Нужное количество налички у нас нашлось, но хотелось бы узнавать о таком важном нюансе заранее.

Итого: очень приятное впечатление — место уютное, симпатичное, оживленное (постоянно много гостей). В меню хороший выбор неординарных блюд, причем есть и бюджетные варианты. Суп (хотя жаль, что не предусмотрены полпорции) и напиток были особенно вкусными. Надеемся, что это заведение переживет своих предшественников.

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