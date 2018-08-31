Снова в школу: Обзор гаджетов и сервисов для безопасности и учебы

31 августа 2018 / Пресс-служба ОАО «Мобильные ТелеСистемы» / Фото: Pixabay.com

Завтра в школах Томска прозвенит звонок, дающий старт новому учебному году. И дети, которые все лето были под присмотром вожатых, бдительных бабушек, старших сестер и братьев, возвращаются к учебе. А так как в этом году в Томске откроются сразу несколько новых школ очень остро встает вопрос о безопасности ребенка. Ведь новые локации чреваты и новыми приключениями, которые периодически идут не по плану.

В связи с этим мы вместе с МТС подготовили обзор гаджетов и сервисов, которые позволят детям легко и продуктивно учиться, отдыхать с пользой, ну а родителям – быть спокойными за безопасность ребенка.

ТОП-сервис, чтобы не волноваться

Где сейчас ребенок, чем он занят - для дистанционного контроля у любого мобильного оператора существует специальный «Детский пакет». К примеру, у МТС такой пакет услуг называется «Безопасное детство». Этот помощник в воспитании детей включает сразу две полезные услуги, помогающие бороться с основными родительскими страхами: это «Контроль интернета» позволит настроить безопасный для ребенка режим доступа в мобильный интернет, а «МТС Поиск» («Ребенок под присмотром») всегда подскажет, где ребенок находится прямо сейчас!

Как видите, «Безопасное детство» - это комплексный подход к защите ребенка, его легко подключить прямо со специальной интернет-страницы - это проще, чем отдельно каждую из услуг – все необходимые запросы ребенку будут направлены автоматически, вам нужно будет только их одобрить. Кстати, ежемесячная плата за «Безопасное детство» составит 150 рублей, тогда как по отдельности - от 180 рублей за каждую услугу. Так что «Безопасное детство» - это настоящая находка для родителей, которые хотят заботиться о ребенке, даже когда нет возможности быть рядом с ним.

В соцсети без опаски

Категорически запрещать школьнику заводить страничку ВКонтакте или профиль в Instagram - бессмысленно и никак не способствует укреплению доверительных отношений в семье. Лучше поговорить с ребенком про опасности, подстерегающие в социальных сетях, и рассказать, как их избежать. Нужно ли реагировать на оскорбления сетевых "троллей", что делать, если тебя травят в интернете, принимать ли заявки в друзья от незнакомых людей - вопросы, которые подчас ставят в тупик даже взрослых. Найти на них ответы можно вместе, посмотрев специальный урок безопасного интернета от проекта "Дети в Интернете" - совместной разработки Фонда Развития Интернет и компании МТС при поддержке Министерства связи Российской Федерации.

Интернет на пользу

Часто родители ограничивают детей во времени, проведенном за компьютером или планшетом, считая такой досуг бессмысленным. Доля истины в этом есть, но порой ребенку нужно просто дать альтернативу, показав «полезную» сторону интернета. За час, проведенный у монитора, можно собрать три урожая в «Веселом фермере» - а можно посмотреть пару видеоуроков, прокачать свои творческие способности и отправить работу на всероссийский конкурс, главным призом в котором является поездка в Москву. Такие возможности предоставляет всем российским школьникам благотворительный проект МТС «Поколение М». Любой ребенок от 6 до 18 лет может выбрать одну или несколько творческих номинаций, загрузить свои работы на сайт и ждать, когда «звездное» жюри, - в составе которого певица Полина Гагарина, мультипликатор Константин Бронзит, режиссер Борис Грачевский и другие известные деятели культуры и искусства - подведут итоги и назовут самых талантливых ребят. Победители конкурсов «Поколение М» получают широкие возможности: от стажировок на крупнейших анимационных и киностудиях России до выхода на большую сцену вместе со звездами.

ТОП полезных гаджетов для школьников

Для того, чтобы иметь доступ в полезный и безопасный интернет, конечно, нужен смартфон. Поэтому, готовясь к школе, современным родителям приходится покупать не только форму, портфель и пенал, но и гаджеты: телефоны, планшеты, «умные» часы. Именно эти устройства позволяют существенно облегчить жизнь родителей и обезопасить детей. Эксперты МТС подсказали, какие девайсы покупают для школьников в 2018 году.

Смартфон

Alcatel 1 — мечта первоклассника

Стоимость: 4990 рублей

Без смартфона сейчас никуда даже ученику начальных классов. Посмотреть информацию в интернете, обсудить домашнее задание в общем классном чате — все это базовые потребности для современного школьника. В качестве первого смартфона отлично подойдет Alcatel 1 — свежая модель с широкоформатным 5-дюймовым дисплеем.

Смартфон продается в трех цветовых решениях — синем, золотом и черном. Внутри все самое необходимое: 8 ГБ внутренней памяти для хранения данных, четырехъядерный процессор, обеспечивающий комфортную скорость работы и простая 5-мегапиксельная камера. А вишенкой на торте стала облегченная версия операционной системы — Android Oreo GO Edition. Она специально разработана Google для работы на устройстве с простой начинкой и отличается высокой скоростью работы.

Honor 7A — лучший друг школьника

Стоимость: 7470 рублей

Простой смартфон от Honor в металлическом корпусе. Порадует школьника своим 5,45 дюймовым безрамочным дисплеем, на котором удобно смотреть фотографии, видеоролики и пользоваться интернетом.

Новинка может похвастаться громким динамиком, благодаря которому ребенок не пропустит звонок от родителей. Также Honor 7A получила неплохую 13-мегапиксельную камеру и мощный аккумулятор ёмкостью 3020 мАч — хватит на 1,5-2 дня работы.

Honor 9 Lite — яркий и мощный смартфон для всех

Стоимость: 13990 рублей

Для школьников постарше отличным подарком станет Honor 9 Lite. Он получил не только мощную начинку, которая справляется с тяжелыми играми и приложениями, но и стильный стеклянный корпус.

Смартфон получил 5,65-дюймовый безрамочный экран с большим разрешением. Благодаря яркой и четкой картинки, с такого дисплея приятно читать, смотреть видео и переписываться в соцсетях. 32 ГБ встроенной памяти хватит для установки приложения и хранения огромного количества медиафайлов. А еще в Honor 9 Lite сразу 4 камеры — две основные и две фронтальные. Они нужны для красивого размытия заднего фона при портретной съемке.

Honor 10 — мечта старшеклассника

Стоимость: 26 990 рублей

Если ребенок хочет современный смартфон с классной камерой и мощной начинкой, то стоит присмотреться к Honor 10. Это настоящий флагман с топовым процессором, который легко «тянет» все игры и приложения, отличной камерой с искусственным интеллектом, которая делает снимки высокого качества при любом освещении.

Кроме того, Honor 10 — красивый гаджет. Под наклоном стеклянный корпус начинает переливаться разными оттенками — от синего или зеленого до фиолетового. Вживую этот эффект смотрится весьма впечатляюще. В смартфоне есть все, что только может захотеть современный школьник — большой безрамочный экран с вырезом, разблокировка по лицу, быстрая зарядка и даже искусственный интеллект!

Планшет

Huawei Mediapad T3 7 — простой планшет с поддержкой LTE

Стоимость: 5990 рублей

Доступная модель, которая подойдет ученикам начальной школы. Huawei Mediapad T3 7 поддерживает работу с текстовыми документами, презентациями. На него можно загрузить книги и учебники, поставить онлайн-переводчик или Skype для видеосвязи.

В свободное от учебы время планшет идеально подходит для развлечений — на ярком 7-дюймовом экране удобно смотреть видео, общаться в соцсетях и т.д.

Huawei Mediapad T3 10 — большой экран для продуктивной работы

Стоимость: 11990 рублей

Планшет с большим экраном и поддержкой LTE станет незаменимым помощником для любого ребенка. Наряду с высококачественной сборкой и ярким дисплеем, Mediapad T3 10 может запускать тысячи Android-приложений, доступных в магазине — можно читать книги, смотреть обучающие ролики, делать презентации и домашние задания.

Также планшет интересен своим детским режимом: родители могут настроить время, которое ребенок будет проводить за устройством и выбрать доступные ему приложения. Так, например, школьник не сможет играть на уроках, а будет использовать только те программы, которые ему пригодятся для учебы.

Детские часы

Детские часы Кнопка Жизни Aimoto Start

Стоимость: 2599 рублей

В smart-часах Aimoto Start установлен цветной сенсорный экран и есть специальная сенсорная кнопка для звонков. Производитель предусмотрел необходимые функции детских GPS часов: шагомер, отслеживание местоположения, история перемещений, уведомление о выходе из разрешенной зоны, кнопка SOS, удаленное прослушивание и голосовой чат. Немаловажно, что часы можно использовать как телефон: совершать звонки и отправлять сообщения. Для этого достаточно установить сим-карту оператора сотовой связи.

Кроме того, гаджет дополнили функцией водонепроницаемости — можно не бояться, что детские часы выйдут из строя из-за дождя.

Детские часы Кнопка Жизни Aimoto Ocean

Стоимость: 4990 рублей

Более продвинутая модель, имеет степень водостойкости IP67, что делает часы защищенными от воздействия воды при кратковременном погружении на глубину до одного метра. Из других приятных бонусов — родители могут удалённо делать снимки ребёнка через мобильное приложение с помощью камеры, встроенной в Aimoto Ocean.

Кроме того, в устройство встроен полный пакет для безопасности ребенка — SOS вызов, GPS-трекер, функция удаленного слежения, возможность звонков на заданные номера, мониторинг передвижения через приложения для Android и IOS, а также прослушивание звука в окружении до 5 метров.

Фото: Shop.mts.ru, Pokolenie.mts.ru, Detionline.com,

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