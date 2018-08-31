Афиша Томска. Ожидаемые мероприятия сентября - 2018

31 августа 2018 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

Что ожидает нас в культурной жизни города в сентябре, рассказываем в нашем традиционном календаре мероприятий месяца.

Спектакли

Действие пьесы происходит в хлеву. Здесь встречаются молодые влюбленные, потому что их родители против этих встреч. Рядом мирно сосуществуют разные твари. Петух — наподобие мультипликационного попугая Кеши — исполняет попурри из песен и текстов, услышанных им по радио. Нежная и влюбленная в жизнь Свинья мечтает о полетах во сне и наяву, а еще мудрая Лошадь, а также Пес, Корова… Они узнают, что Даша и Алешка ждут ребёнка, а отец Даши требует от него избавиться. Все оказываются вовлеченными в происходящее, и каждый готов пожертвовать собой и стать ангелом — хранителем ещё не появившегося на свет малыша.

Когда и где: 1 сентября в Театре драмы

Время и стоимость билетов: 18.00, 200 — 650 рублей

Аудитория: 16+

Семейные спектакли представит теневой театр «ДоброТень». Театр теней — это удивительное и завораживающее зрелище! Маленький зритель будет восторженно наблюдать за происходящим на экране, переживать за героев, учиться любить, верить и прощать! Детей и взрослых ждет удивительный спектакль по мотивам русских сказок.

Когда и где: 2 сентября в Первом музее славянской мифологии

Время и стоимость билетов: 13.00, 150 — 200 рублей

Аудитория: 3+

«Небо в кармане» — сказки, которые совсем не сказки. Мысли вслух о том, о чем страшно думать в детстве. Хотя, не только в детстве.

Когда и где: 8 и 15 сентября в ТЮЗ

Стоимость билетов: 270 рублей

Аудитория: 6+

Гастроли красноярского театра «Вспышка»

9 сентября зрители смогут посмотреть забавный и ироничный моноспектакль «Несколько необычных историй из жизни обычного мужчины» по рассказам Вуди Аллена. Всё, что вы хотели знать про мужчин, но боялись спросить!

А 10 числа театр представит томичам постановку «Солнечная линия». Всего два персонажа — муж и жена, что может быть… смешнее?! Нет, серьёзно, они просто разговаривают. На кухне. Ночью. Иногда по старинке пускают в ход кулаки. Семейный скандал? Выяснение отношений? Кто тиран, а кто жертва? Но там не об этом. Просто это смешно, а смешно, потому что глупо. А местами еще и больно.

Когда: 9 и 10 сентября

Стоимость билетов: 500 рублей

Аудитория: 18+

Гастроли театра «Мастерская» (Санкт-Петербург)

14 и 15 сентября зрители увидят постановку «Мастер и Маргарита». Представление неоконченного романа в 4 действиях, 2 спектаклях, 155 персонажах, 28 исполнителях.

А 16 и 17 сентября театр представит спектакль «Бременские музыканты» — музыкальное приключение для детей и взрослых по мотивам сказки братьев Гримм и культового мультфильма.

Когда и где: с 14 по 17 сентября в Театре драмы

Стоимость билетов: 200 — 1500 рублей

Аудитория: 6+, 18+

«Летопись в каракулях» — спектакль для камерного пространства, для малой сцены. Декораций в нем не предполагается — их заменит видео и анимация на основе детских рисунков. Их специально для постановки нарисовала дочь режиссера Екатерины Максимовой Настя. С этими «ожившими» благодаря специалистам по видео иллюстрациями будут взаимодействовать актеры.

Когда и где: 29 и 30 сентября в ТЮЗе

Время и стоимость билетов: 11.00, 270 рублей

Аудитория: 6+

Концерты

Адам Гонтье (Adam Gontier), легендарный голос Three Days Grace и Saint Asonia, возвращается со своим сольным проектом в Россию в рамках большого тура из 9 городов! В грядущем масштабном туре вас ждут классические хиты Three Days Grace, полюбившиеся песни Saint Asonia, а также музыкальные новинки от Адама Гонтье.

Когда и где: 5 сентября в Teatro

Время и стоимость билетов: 19.00, 1800 — 3000 рублей

Аудитория: 12+

Своими смыслами, манерой исполнения Ах Астахова покорила слушателей всех возрастов. Сочетание легкости и жизненности лиричных строк с мелодичным, живым музыкальным сопровождением создают удивительную атмосферу на ее выступлениях. Равнодушных к творчеству Астаховой нет. Оно затрагивает самые потаенные струны каждого, кто имел удовольствие посетить ее концерт. Зрители на выступлениях плачут и проговаривают выученные наизусть строчки всем залом.

Когда и где: 19 сентября в ТЮЗе

Время и стоимость билетов: 19.00, 700 — 1500 рублей

Аудитория: 6+

На концерте пианиста-виртуоза Дениса Мацуева зрители услышат произведения Р. Шумана («Детские сцены», С. В. Рахманинова «Вариации на тему Корелли», П. И. Чайковского «Большая соната».

Когда и где: 20 сентября в БКЗ Томской филармонии

Время и стоимость билетов: 19.00, 2500 — 3500 рублей

Аудитория: 12+

#2 Маши — это перспективный проект, состоящий из участницы проекта «Голос» Марии Зайцевой и хип-хоп исполнительницы Маши Шейх.

Девушки работают самостоятельно и не состоят в продюсерских центрах. Они диктуют свои правила и задают собственное направление, являясь авторами всех своих песен. Быть может, именно по этой причине их музыка и тексты мгновенно проникли в сердца публике.

Когда и где: 21 сентября в Teatro

Время и стоимость билетов: 21.00, 800 — 2000 рублей

Аудитория: 18+

На полуторачасовом концерте группы «Звери» все «попробуют» напитки покрепче, обязательно вспомнят, чем заканчиваются выпускные, за кого умрет радист и почему брюнетки и блондинки бывают одиноки… Специально для концертного тура «Друзья по палате» разработано новое эффектное световое шоу.

Когда и где: 27 сентября в БКЗ Томской филармонии

Время и стоимость билетов: 19.00, 1200 — 3500 рублей

Аудитория: 12+

Кино

Аниме «Тайная жизнь пингвинов»

Любознательный четвероклассник Аояма ведет дневник, куда записывает все свои открытия и эксперименты. Однажды в его родном городе вдали от морского побережья необъяснимым образом появляются пингвины. А на окраине города возникает некая неземная океаническая сфера. Мальчик берется разгадать этот удивительный феномен, который оказывается связан не только с его жизнью, но и с судьбой всего мира.

В главных ролях: Кана Кита, Ю Аои

Когда и где: с 6 сентября в Kinopolis, Fакеле и Goodwin Cinema

Аудитория: 6+

Фильм ужасов «Хищник»

Главный герой, бывший морпех, обнаруживает злобную инопланетную расу на Земле, но никто не верит ему, что эти твари существуют. Его сын-аутист, которого все обижают в школе, становится ключевой фигурой в схватке с Хищниками, поскольку мальчик умеет невероятно быстро учить языки и, судя по всему, сможет понять пришельцев.

В главных ролях: Ивонн Страховски, Оливия Манн, Джейкоб Тремблей, Томас Джейн, Бойд Холбрук, Стерлинг К. Браун, Локлин Манро, Найолл Мэттер, Эдвард Джеймс Олмос, Джейк Бьюзи

Когда и где: с 13 сентября в «Киномаксе», Kinopolis, «Октябре» и Goodwin Cinema

Аудитория: 18+



Триллер «Простая просьба»

Стефани, мама-блогер из маленького городка, оказывает подруге простую услугу, после чего та бесследно исчезает… Вместе с Шоном, мужем пропавшей, Стефани должна докопаться до истины. Отныне их жизни полны тайн и предательств, любви и верности, убийств и мести.

В главных ролях: Анна Кендрик, Блейк Лайвли, Генри Голдинг, Линда Карделлини, Руперт Френд, Эрик Джонсон, Келли МакКормак, Джин Смарт, Эндрю Рэннеллс, Сара Бэйкер

Когда и где: с 20 сентября в «Киномаксе», Kinopolis и Goodwin Cinema

Аудитория: 18+

Драма «Сердце мира»

Егор работает ветеринаром на одной из тренировочных станций для охотничьих собак где-то в глуши. Лисы, олени, барсуки, собаки — это его жизнь. Живет он в пристройке рядом с домом хозяина. Лечит зверье, чистит клетки, следит за рабочими, встречает клиентов и их собак. С животными ему проще, чем с людьми. Он берется за любую работу, лишь бы стать своим для хозяина станции Николая Ивановича и его близких. Егору хочется почти невозможного — стать частью этой семьи.

В главных ролях: Степан Девонин, Дмитрий Поднозов, Яна Сексте, Витя Оводков, Евгений Сытый, Екатерина Васильева

Когда и где: с 27 сентября в «Киномаксе»

Аудитория: 18+

Фантастика «Тайна дома с часами»

Первое, что услышал Льюис, ступив на порог загадочного особняка своего дяди, — это тиканье часов, раздававшееся из древних стен. Он окунается в мир магии и колдовства, о существовании которого даже не подозревал. Здесь оживают картины, обитают невероятные создания, а сердце дома хранит тайну времени.

В главных ролях: Кейт Бланшетт, Джек Блэк, Кайл МакЛоклен, Коллин Кэмп, Лоренца Иззо, Рене Голдсберри, Санни Сулджик, Оуэн Ваккаро, Перла Миддлтон, Чарльз Грин

Когда и где: с 27 сентября в «Киномаксе», Kinopolis и Goodwin Cinema

Аудитория: 12+

Выставки

В рамках юбилейных мероприятий, посвященных 140-летию ТГУ, университет и музей приглашают томичей и гостей города на выставку «От берегов Темзы до вершин Алтая. Живопись и графика из фондов музеев и Научной библиотеки ТГУ».

Посетители выставки смогут увидеть около 140 самых интересных графических и живописных произведений западноевропейских и российских художников и граверов XVIII–XX веков, дающих полное представление о художественной сокровищнице университета. Графические и живописные работы экспонируются в трех залах музея.

Когда и где: с 1 сентября до 7 октября в художественном музее

Время и стоимость билетов: 11.00 — 19.00, 50 — 100 рублей

Аудитория: 6+

Забайкальские старообрядцы или, как обычно их называют, «семейские» — большая группа русского населения, проживающая на территории республики Бурятия и Забайкальского края. Расселялись они семьями, поэтому и получили название семейские. До сегодняшнего дня здесь сохраняется традиционный быт, обряды и песни, одежда. Духовная культура Семейских Забайкалья, их песенное творчество, признаны ЮНЕСКО как часть мирового культурного наследия.

На выставке будут представлены предметы быта, этнографическая коллекция, а также фотографии потомков Семейских староверов, снятые в местах их проживания.

Когда и где: с 7 сентября по 7 ноября в Первом музее славянской мифологии

Время и стоимость билетов: 10.00 — 19.00, 150 — 200 рублей

Аудитория: 6+

Общество

Празднуем День рождения барбер-шопа Chop-Chop! Вас ждут сочные бургеры, приятная музыка, фотозона, конкурсы и призы. А в 18.00 начнется выступление группы «Неоркестр» и дэнс-банды ЮДИ.

Когда и где: 1 сентября в саду краеведческого музея

Время и стоимость билетов: 15.00, вход свободный

Аудитория: 12+

Когда и где: 2 сентября в саду краеведческого музея

Время и стоимость билетов: 18.00 — 20.00, 250 рублей

Аудитория: 0+

Закрываем летний сезон в Музейном саду с хорошей музыкой и интересными историями. В программе - Большой Всякий Джаз Бэнд, "Искренне ваш, Чемодан историй" с Татьяной Репиной, выступления Георгия Фефелова, Алексея Пиоттуха, Mikhail Taleyko, Сергея Скавронского, Николая Иванова, Алексея Демидовского, Александра Туранова и других музыкантов.

Street Vision — ежегодный выставочный проект, совмещающий в себе разные жанры: граффити, стрит-арт, фотография, живопись, дизайн, видеография, музыка, а также всё, что образовывается на их пересечении. В программе найдется интересное для всех возрастов.

Когда и где: 7 — 9 сентября во Дворце Зрелищ и Спорта

Время и стоимость билетов: 16.00 — 04.00, 300 — 1500 рублей

Аудитория: 0+, 18+

В этом году на Дне томича гостей ждет музыкальная и спортивная программа, гастрономический фестиваль, выставки, бесплатное посещение музеев и многое другое.

Когда и где: 8 и 9 сентября на разных площадках города

Стоимость билетов: вход свободный

Аудитория: 0+

Хотите управлять космическим кораблем? Увидеть Землю из космоса? Попробовать космическую еду или прогуляться по Юпитеру? В «Космодрайве» даже двухлетние дети смогут ощутить себя настоящими космонавтами. Всего в программе 42 приключения!

Когда и где: с 13 сентября по 14 октября в ТЦ «Клевер»

Время и стоимость билетов: 10.00 — 21.00, 490 — 590 рублей

Аудитория: 0+

В программе: выставка инсталляций, фотографий и работ дизайнеров и архитекторов! Всё в тематике «Алиса в стране чудес». Авторы покажут вам, как можно иначе увидеть это произведение. Без вкусной еды и музыки тоже не обойдется.

Когда и где: 15 сентября в Доме путешественника

Время и стоимость билетов: 19.00, 350 — 500 рублей

Аудитория: 18+

Гости мероприятия смогут купить как новые вещи еще с бирками, так и б/у, но в отличном состоянии. Все вырученные средства передадут зоозащитным организациям Томска. А еще всех ждет фотосессия с питомцами зоозащитных организаций, конкурс детского рисунка, чаепитие. Можно и просто так принести подарки подопечным приютов.

Когда и где: 1 и 2 сентября во дворе ветеринарной клиники VETHelp (ул. 79 Гвардейской дивизии, 21/1)

Время и стоимость билетов: 12.00 - 18.00, вход свободный

Аудитория: 0+

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