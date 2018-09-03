Физкультпривет для первокурсников. Как проходил спортивный праздник для новоиспеченных студентов

3 сентября 2018 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

«День первокурсника» — это добрая традиция, начатая пару лет назад студентами Томского политеха. К ней присоединился Томский государственный университет.

А в этом году участие в празднике приняли и студенты-медики. О том, как проходил спортивный праздник, читайте в нашем репортаже.

У входа на стадион не протолкнуться: колонны трех томских вузов уже построены и готовы к праздничному шествию. На участниках видны опознавательные знаки их университетов, в руках у впереди стоящих — флаги. Колонны скандируют: «ТГУ!», «ТПУ!» «СИБГМУ!», но кто громче — не разобрать.

И вот, начинается шествие. Первой проходит колонна Томского государственного университета. Она самая многочисленная: ребята, построившись на футбольном поле, занимают почти его половину. Следом проходят студенты Сибирского государственного медицинского университета. Их на порядок меньше, однако это не мешает им хором выкрикивать название своего вуза. Третьими проходят студенты Томского политехнического университета, которые также не отстают и скандируют в ответ.

Во время короткого напутственного слова каждый из трех ректоров поздравил ребят с присоединением к студенческому сообществу. Они также подчеркнули важность занятий спортом. А ректор СибГМУ Ольга Кобякова предложила всем собравшимся надолго не откладывать: «Лучшее средство для борьбы со стрессом — это спортивная активность. Сейчас мы будем отжиматься!».

Примерно три тысячи студентов приняли упор лежа на мягком покрытии футбольного поля и вместе с Кобяковой и присутствовавшим заместителем губернатора Сергеем Ильиных сделали 20 отжиманий.

«День первокурсника» был пропитан идеей спорта и здорового образа жизни. Студенты смогли не только посоревноваться между собой в разных видах спорта, но и поучаствовали в массовой фитнес-тренировке, а также потанцевали под знакомые хиты в исполнении кавер-группы «Black Jack».

Спортивная помощь в организации была предоставлена сетью фитнес-клубов «Power Club»: несколько тренеров провели для участников бодрую зарядку-разминку, а позже желающие смогли попробовать свои силы в кроссфит-тренировке. Тут ребята и отжимались, и приседали, и постояли в планке — куда же без нее.

Все те, кто решился принять участие в соревнованиях, разбрелись по разным площадкам. Соревновались студенты в прыжках в длину, беге, рывке с гирей, подтягиваниях, отжиманиях и наклонах вперед (на гибкость).

Помимо спортивных активностей и танцев возле сцены, любой желающий смог принять участие в создании совместной картины. Первокурсники с особым энтузиазмом оставляли отпечатки своих ладоней на массивном холсте, а так же с удовольствием пачкали друг друга красками. В конце на живописном полотне оставили отпечатки своих ладоней и трое ректоров.

Ректор томского Политеха Петр Савельевич Чубик подчеркнул, что главная задача спортивного праздника — перезнакомить и объединить новоиспеченных студентов:

Петр Чубик ректор ТПУ Формат спортивного мероприятия символичен — это создание команд буквально с первых дней студенчества. Сегодня сотрудничество и кооперацию мы не только разрешили, но и поощрили, нет никаких препятствий. Мы хотим, чтобы с первого своего студенческого дня ребята не только знали, но и следовали этому, создавая совместные проекты, которые затем будут перерастать в большие серьезные дела. Мы сознательно толкаем их в объятия друг друга во благо томского научно-образовательного центра, нашей любимой родины и всего цивилизованного человечества.

По словам ректора ТГУ Эдуарда Владимировича Галажинского, умение кооперироваться — один из ключевых навыков современного успешного человека.

Эдуард Галажинский ректор ТГУ Жизнь так устроена: независимо от условий, люди собираются в команды под задачи, и они могут иметь разный жизненный цикл. И чем более проницаемы границы — в горизонтальном смысле, а не административном — тем эффективнее будет развиваться наука в регионе. Потому что в любом проекте нужны все: инженеры, управленцы, экономисты, айтишники, социологи, маркетологи, медики. И людей надо учить этой кооперации, создавать условия, и, самое главное, создать уровень доверия, который позволял бы людям эти связи выстраивать — и со своей идеей быстро находить себе партнеров, без привлечения административной «верхушки».

В конце участникам было предложено закрепить идею объединения совместно поставленным рекордом. Ведущий передает микрофон Александру Цин-дэ-Шань, руководителю «Power club». Тот командует: «Сейчас будем приседать. Но не по отдельности». Участники встают в круг и кладут руки на плечи соседям. «На счет „раз“ все вместе садимся!» — говорит он, — «РАЗ!» Кружок, охая, садится на корточки. «Встаем!» — снова командует Александр. — «ДВА!». Участники снова приседают. И так пятьдесят раз.

«Вас было 200 человек, и каждый из вас присел 50 раз. А это значит, что все вместе вы сделали 10 тысяч приседаний!» — говорит Александр, и, под всеобщие аплодисменты, участники расцепляют руки.

Текст: Алина Малютена

Фото: Вероника Белецкая

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