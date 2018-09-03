Театральный обзор.

Какие спектакли стоит посмотреть в Томске в сентябре

АВТОР Мария Симонова

Обычно театральное оживление начинается в Томске в октябре, но в нынешнем году дневать и ночевать в зрительных залах и других пространствах можно уже в сентябре.

Гастроли петербургской «Мастерской» в драме, премьеры в ТЮЗе, новый сезон проекта «ОткрытО», прежде невиданный в нашем городе красноярский театр «Вспышка» — есть все возможности найти интересное для себя событие.

«Небо в кармане»

Томский театр юного зрителя, 8 сентября, 14:00. 15 сентября, 11:00

Эскиз спектакля «Небо в кармане» Фото: Театр юного зрителя

В ТЮЗе премьера детского спектакля по-взрослому. Он вырос из эскиза проекта «Дыши свободно. Дети». Актриса Екатерина Костина давно хотела поставить спектакль по «Сказкам Маленького Лисенка» Игоря Фарбаржевича. Об этом она однажды рассказывала нам в рубрике «Принцип чтения». И вот вместе с Всеволодом Труновым, актером ТЮЗа, заслуженным артистом Бурятии и режиссером, удалось воплотить затею в жизнь. Художником постановки стала Татьяна Митерева, бутафор томского ТЮЗа.

История играется в пространстве, обычно для зрителя недоступном — в «кармане» большой сцены. Зрители заглянут на старый чердак, убедятся, что бесполезных вещей не бывает, поиграют со Старым Эхом и вспомнят то время, когда еще были незнакомы с НЕЮ (кто такая ОНА, и стоит ее бояться или попробовать договориться, станет понятно на спектакле).

Смотреть работу хорошо всей семьей. Детям будет о чем задуматься, а взрослые смогут ощутить светлую ностальгию по ускользающему прошлому.

В «Небе в кармане» заняты Евгения Алексеева, Екатерина Костина, Всеволод Трунов, Сергей Парфенов.

Процессы «ОткрытО»

Читка спектакля «Солнечная линия» организации творческого процесса «ОткрытО» Фото: «ОткрытО»

Организация творческого процесса «ОткрытО» открывает свой сезон в сентябре. Театральный проект Ольги Райх и Дмитрия Гомзякова, артистов Томского ТЮЗа, начался в декабре прошлого года. С той поры они постоянно (кроме перерыва на летние каникулы) представляют свои спектакли и читки современных пьес.

«ОткрытО» не привязано к определенному пространству. И здесь никогда не ограничиваются только показами работ — неформальные обсуждения увиденного и услышанного за чашкой чая или не чая — обязательная часть любого процесса.

Читка «Свидетельские показания»

10 сентября в 19:00. Место станет известно позже и появится в группе мероприятия

Для читок в «ОткрытО» чаще всего выбирают пьесы не просто современные, а написанные совсем недавно. Именно к таким относятся и «Свидетельские показания» Дмитрия Данилова. Этот автор начинал с прозы и даже попадал в финал национальной премии «Большая книга», но пару лет назад обратился к более лаконичному жанру. Его первая пьеса «Человек из Подольска» попала в шорт-листы серьезных драматургических конкурсов, заинтересовала многих режиссеров (кстати, в «ОткрытО» тоже делали читку). «Свидетельские показания» — работа совсем новая, впервые прочитанная в конце весны, еще почти никому неизвестная. Драматурга уже называют «певцом окраин, пятиэтажек и повседневности». Начало истории прекрасно подтверждает это определение, но потом оказывается, что не все так просто. И что мы, вообще, знаем друг о друге?

Режиссер читки этой непредсказуемой пьесы — Дмитрий Гомзяков.

«Мама»

18 сентября в 19:00. Томский театр юного зрителя

Пьеса-акция Аси Волошиной «Мама» называется «процессномеродин», поскольку с ее показа «ОткрытО» и начиналось. Спектакль Дмитрия Гомзякова, в котором занята актриса Ольга Райх и музыкальная группа «ЛиС — multi-band», играли на разных площадках. На сей раз это театр. Все — и участники спектакля, и зрители — расположатся на большой сцене ТЮЗа. И начнется история девушки Оли, искренняя и часто очень узнаваемая. Намекающая, что жизнь-то одна, и гораздо лучше наслаждаться каждым днем, чем бесконечно и бессмысленно мучительно рефлексировать. Рассказать ее как можно острее помогут письма из прошлого, ванна с шампанским, прогулки с собакой, рок-н-ролл.

Гастроли красноярского театра «Вспышка»

Сцена их спектакля «Солнечная линия» Фото: театр «Вспышка»

В Томск впервые едет на гастроли красноярский театр «Вспышка», специализирующийся на работах по современной драматургии. Проекту уже 6 лет, что для такой некоммерческой затеи возраст солидный. Но и его участники влюблены в свое дело, и красноярцам интересен современный театр, так что свой зритель у «Вспышки» есть, и с каждым годом аудитория расширяется. Собственного здания у проекта нет — это именно театр в альтернативном пространстве. И его площадкой может стать любая городская среда, заменяющая в спектаклях декорации. Обычно для каждой постановки находят свое помещение. А работы у «Вспышки» есть очень неординарные, экспериментальные — например, спектакль-квест в здании дома культуры или тактильный перформанс «Сновидения». Но для первой поездки в Томск театр выбрал свои самые популярные у зрителей постановки, не требующие специфического пространства. Те, где главное — актерская игра.

«Несколько необычных историй из жизни обычного мужчины»

9 сентября, 17:00, HARAT`S PUB (Карла Маркса, 23а)

Фильмы Вуди Аллена видели многие, а до его рассказов добирались не все. Зря — они полны тонкой иронией и при этом заставляют задуматься. «Несколько необычных историй из жизни обычного мужчины» — это моноспектакль по рассказам Вуди Аллена. Играет его Дмитрий Обуховский, а поставила Таня Панина — актриса «Вспышки», теперь перебравшаяся в Москву.

«Солнечная линия»

10 сентября, 20:00, Loft is (Шевченко, 26)

На второй день томских гастролей Дмитрий Обуховский (кстати, не только актер, но и директор и завлит театра) и Мария Булатова (кстати, еще и главный режиссер «Вспышки») сыграют «Солнечную линию» Ивана Вырыпаева. Эта пьеса удивительно популярна в Томске в формате читок — за лето ее прочитали в разных пространствах и Ольга Райх с Дмитрием Гомзяковым, и Татьяна Угрюмова с Евгением Казаковым. Теперь есть возможность увидеть версию красноярского театра.

В истории только два героя. И никаких внешних событий. Просто женатые семь лет супруги в 5 утра ведут на кухне изматывающий разговор. Пытаются договориться, достигнуть взаимопонимания. Спойлер: в «Солнечной линии» есть маты. Больше спойлеров делать не будем.

Гастроли Санкт-Петербургского театра «Мастерская»

Сцена из спектакля «Старший сын» Фото: театр «Мастерская»

Спасибо федеральной программе «Большие гастроли»: в Томск снова приедет интересный и прежде незнакомый театр! На сей раз свои спектакли на сцене Томской драмы покажет «Мастерская» Григория Козлова. Театр еще совсем молод — он создан в 2010 году. В его труппе — выпускники и студенты РГИСИ, ученики известного режиссера, заслуженного деятеля искусств России, лауреата Государственной премии России, профессора Григория Козлова. Просто однажды стало ясно, что работы, сочинявшиеся в учебной мастерской Театральной академии, больше, чем просто студенческие спектакли. И родилась «Мастерская», где актеров и режиссеров объединяет общая школа и общие художественные принципы. Главные из них — внимание к человеку, к его внутреннему миру, делам и чаянием. Спектакли нового коллектива так полюбились и зрителям, и экспертам, что уже через два года театр получил статус государственного.

Григория Козлова называют романтиком и идеалистом, верящим в вечные ценности. «Я верю в то, что любое сообщество должно строиться на добровольном подчинении диктатуре любви, взаимоуважения и профессионализма», — признается мастер. И зрители спектаклей «Мастерской» такое отношение режиссеров и артистов к своему делу чувствуют.

Кстати, среди выпускников Григория Козлова немало режиссеров, известных в Томске. Тимур Насиров, Дмитрий Егоров, Екатерина Гороховская ставили спектакли в ТЮЗе, Антон Безъязыков — в драме.

«Мастер и Маргарита»

14 сентября, 19:00. 15 сентября, 18:00, Томский областной театр драмы

В спектакле Григория Козлова по культовому роману Михаила Булгакова 4 действия и 155 персонажей (с ними справляются 28 исполнителей). Неудивительно, что эта работа идет два вечера. Художник спектакля — Николай Слободяник, сотрудничающий с Мариинским театром, БДТ, театром имени Вахтангова, МХТ и не только. В постановочной группе «Мастера и Маргариты» — хорошо знакомое томским театралам имя Марии Лукки. Она в этом спектакле художник по костюмам, также, как и в томских постановках «Роман с кокаином», «Амели», «Женитьбе» и других.

Критики называют спектакль «Сеансом белой магии», и отмечают, что текст Булгакова в «Мастерской» звучит абсолютно свежо.

«Бременские музыканты»

16 и 17 сентября, 13:00, Томский областной театр драмы

Музыкальное приключение для детей и взрослых по мотивам сказки братьев Гримм и знаменитого мультфильма (зрители услышат хиты Геннадия Гладкова!) в «Мастерской» поставила Екатерина Гороховская. Томская публика работы этого режиссера и музыкального руководителя спектакля Юлии Колченской знает — «Женитьба» и «Братец Лис и/или Братец Кролик» в репертуаре Томского ТЮЗа. Художник, София Матвеева, до Томска пока не добиралась, но работает не только в столицах — часто сотрудничает с сибирскими театрами.

Зрителям обещана искрометная, полная юмора, история, где принцесса и трубадур полюбят друг друга, а другие герои будут колоритными и запоминающимися.

«Старший сын»

17 сентября, 19:00, Томский областной театр драмы

Советскую классику, комедию Александра Вампилова «Старший сын», в «Мастерской» называют одним из самых популярных у зрителей спектаклей. Григорий Козлов создал спектакль, смотреть который интересно всем поколениям. Молодых зрителей захватывает сюжет, а те, кто повзрослее, еще и могут вдоволь поностальгировать, слушая, как артисты поют хиты 60-х годов и песни Булата Окуджавы. Кстати, в прологе к спектаклю молодые артисты мастерской рассказывают о своих родителях — о ровесниках героев комедии Вампилова.

"Летопись в каракулях"

Команда спектакля Фото: Театр юного зрителя

29 и 30 сентября, 11:00. Томский театр юного зрителя

Петербургский режиссер Екатерина Максимова вместе с художником Сергеем Лавором ставят в Томском ТЮЗе уже третий спектакль — до этого были «Лететь…», ставший номинантом фестиваля театрального искусства для детей «Арлекин», и «Сказ об Иване-мастере». Новая история сочиняется по книге Наринэ Абгарян «Семен Андреич: Летопись в каракулях». Да, той самой, что написала известную трилогию про Манюню. Главный герой книги — пятилетний мальчик. Несмотря на возраст, ему есть что записать в свой дневник. Семен Андреич склонен к размышлениям, да и фантазия у него богатая. С помощью заметок и рисунков он ведет собственную летопись.

В тексты Наринэ Абгарян легко влюбляться — они написаны замечательным языком, наполнены добрым юмором, а мир в них создается такой уютный, что хочется немедленно оказаться «по ту сторону» книжки и «переселиться» в историю. Причем герои здесь современные дети и их родители, чьи переживания, мечты, радости, поводы для ссор близки и понятны многим.

Идти спектакль будет на малой сцене. Декораций в нем не ждите — их заменит видео и анимация на основе детских рисунков.

В «Летописи в каракулях» заняты Кирилл Фриц, Ольга Райх, Наталья Гитлиц, Владимир Хворонов, Олег Стрелец, Ольга Ульяновская, Мария Суворова, Дмитрий Гомзяков.

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