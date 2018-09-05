Street Vision - 2018 в Томске: граффити, лекции и концерты

5 сентября 2018 / Томский Обзор / Фото: Сергей Степин

С 7 по 9 сентября в Томске в седьмой раз пройдет фестиваль уличного искусства Street Vision.

В этом году мероприятие пройдет на территории Дворца спорта. Организаторы обещают порадовать посетителей не только обширной визуальной и музыкальной, но и образовательной программой.

Основным направлением фестиваля по-прежнему останутся работы уличных художников. Граффитисты из различных городов Сибири распишут бетонную стену между Дворцом спорта и НИИ кардиологии. А приглашенные гости свои картины напишут на «холстах» — специально выделенных для этого щитах.

Предметом гордости организаторов является запланированная образовательная программа. В этом году со своими лекциями выступят не только томские деятели искусства и дизайна, но и столичные эксперты в организации креативных кластеров. Среди них Дмитрий Оскес, основатель молодежного фестиваля субкультур Faces&Laces в Москве, и Авдотья Александрова, основатель модельного агентства «Lumpen».

Кроме того, гостей фестиваля ждет большой концерт, на котором выступят такие исполнители, как ChipaChip, Mujuice, Kedr Livanskiy, IC3PEAK, группа «Буерак» и другие. Концерт пройдет 8 сентября на сцене Дворца спорта, и билет на него можно купить отдельно — стоимость его 1500 рублей.

Street Vision проходит в Томске ежегодно, начиная с 2012 года. Изначально мероприятие позиционировалось как выставка работ граффитистов, открытая площадка для самовыражения художников, со временем оно переросло в формат фестиваля.

«Мы находимся на периферии восточной и европейской культур, и нам нужно искать свой путь. Мы не выбираем нужный вектор, просто даем творческим ребятам высказаться, и они сами выбирают куда идти», — заявил один из организаторов фестиваля Иван Гусаков.

Текст: Алина Малютена



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