Make love pizza. Доставка, создавшая субкультуру

6 сентября 2018 / Томский Обзор / Фото: Алиса Замыслова

АВТОР Алина Малютена

Когда в 2013 году Make Love Pizza стала доставлять пиццу в разрисованных коробках, не забывая к каждому заказу приложить пакетик со жвачками Love is, мало кто мог представить, во что выльется этот проект.

Сами работники называют свой бренд «фаст-фудом с человеческим лицом». И с этим утверждением трудно спорить: своим подходом к общению с клиентом «мэйклавычи» действительно подкупают. С помощью чего еще ребятам удается держать высокую планку, а также про внутреннюю кухню и жизнь пиццамейкеров — читайте в нашем материале.

Вначале была коробка

Изначально проект по доставке пиццы как идея стартапа задумывался его создателем и нынешним директором Евгением Давыдовым еще в 2007 году. В 2013 году идею развили: под руководством дизайнера Антона Гураля был придуман фирменный стиль и графика, затем появился бизнес-план и арендовано помещение. «А наполнение бренда, стиль общения — это все заслуга команды», — говорит Евгений.

Евгений Давыдов, директор компании Фото из архива Make Love pizza

Пожалуй, команда у Make Love Pizza в самом деле подобралась удачная. Для ребят важен не только уровень профессиональной подготовки работника, но и его личные качества: умение общаться с клиентами, работа в команде, креативность. Прежде чем принять человека на работу, устраиваются «смотрины»: на несколько часов человек становится частью «мейклава». После чего принимается обоюдное решение о продолжении сотрудничества.

Сейчас в компании работает порядка ста человек, а в самом начале в Make Love Pizza было всего 2-3 сотрудника. Это была местечковая доставка, с дружелюбными поварами, которые рисовали на картонных коробках всяческие художества, и несколькими заказами в день. Только появившись, новая доставка буквально захватила рынок, подкупив клиентов не только добросердечным отношением, но и качеством продукта.

1) Старый дизайн коробок для пиццы, 2) Некоторые коробки раскрашивапи вручную 3-6) Рисунки на коробках Фото из архива Make Love pizza

Весь основной ассортимент был создан еще в 2012 году командой из трех человек. Разработка первых пицц проводилась на основе всем знакомых вкусовых сочетаний, таких как курица с грибами, колбаски пепперони, ветчина и ананасы. Используя эти паттерны, можно добиваться разнообразия вкусов, добавляя необычные авторские детали.

«Пицца „Элвис“ с ветчиной, беконом и томатами, например, считается одной из самых эстетских пицц. Смотришь на нее, и не кажется, что это что-то супер-гениальное, а когда пробуешь — пицца очень интересная. У нее необычный вкус, кунжутный бортик, столько всего разного в ней есть! Она хороша, когда ты хочешь добавить немножко гедонизма в свою жизнь», — рассказывает главный технолог Make Love Pizza Андрей Трофименко.

Андрей Трофименко, главный технолог Make Love Pizza Фото: Алиса Замыслова

Изготовление и доставка

Офис доставки встретил нас стеллажами с термосумками. На стеллаже закреплен фен. На мой вопрос, для чего он нужен, главный по кухне Андрей Трофименко отвечает: чтобы сушить термосумки внутри.

Термосумки и фен для их сушки Фото: Алиса Замыслова

Внутри офиса тепло и пахнет приправами. Сидящие за компьютерами сотрудники общаются между собой. Звонит телефон: «Алло, „мейклавпицца“, доставка, здравствуйте». Девушка записывает информацию куда-то в компьютер и, повторив адрес, сообщает, что заказ будет доставлен в ближайшее время. Телефон продолжает периодически звонить.

Работает служба приема заказов Фото: Алиса Замыслова

Офис доставки «Make Love Pizza», на самом деле, привык к посетителям. Периодически по выходным ребята проводят «тесто-драйв» — небольшую экскурсию для всех желающих по кухне с последующим поеданием той самой пиццы, которая была приготовлена на их глазах.

Поэтому, когда мы с фотографом решаем пройтись по кухне, Андрей без лишних слов протягивает нам «форму»: бахилы, халат и шапочку на голову. Проведя короткий инструктаж, он открывает дверь: «Ну, тогда пошли».

Первым делом мы попадаем в небольшое помещение, посреди которого высятся горы фирменных картонных коробок, готовящихся к запаковке в них пиццы. Пройдя через него, оказываемся в главном месте кухни: в холодильнике. По стенам протянулись высокие стеллажи, а посреди холодильника — наставленные друг на друга массивные контейнеры.

В холодильнике Фото: Алиса Замыслова

«А тут у вас что?» — спрашиваю у Андрея. Он слегка сдвигает ближайший к нам верхний контейнер, под которым видны аккуратные полусферы, напоминающие по форме снежки. «Это наше тесто, заготовленное очень заранее», — объясняет повар. Тесто перед тем, как пойти в дело, должно еще «дойти». Расфасованное и разложенное в контейнеры, оно хранится 48 часов в прохладе, после чего — еще 12 часов при комнатной температуре.

Тесто для пиццы Фото: Алиса Замыслова

Холодильник можно рассматривать вечно. Заготовленные ингредиенты в пластиковых прозрачных контейнерах расставлены по полкам стеллажа. В углу составлены коробки с сыром. Андрей объяснил, что сыр они заказывают алтайский — очень высокого качества моцарелла, без растительных жиров, полностью из натурального молока.

После холодильника отправляемся прямо на кухню. Здесь настоящее веселье: играет громкая музыка, работники кухни оживленно что-то обсуждают. Пока заказов нет, занимаются заготовками: шинкуют грибы, перцы и помидоры. Повсюду видны маленькие инструкции, которые выполнены в фирменном стиле Make Love.

Мини-инструкции для поваров писал и верстал сам Андрей Трофименко Фото: Алиса Замыслова



Процесс сборки пиццы занимает 3-5 минут, в зависимости от начинки. Сначала кусок теста растягивается на столе, присыпанном крупкой из твердых сортов пшеницы. Затем пиццайоло «крутит» получившийся пласт на руке прямо в воздухе. Так получается его хорошо растянуть и сделать максимально тонким.

После этого основа укладывается на специальный круглый противень и заполняется топпингами. Для каждой пиццы есть своя технологическая карточка, где прописаны входящие в нее ингредиенты, поэтому процесс кажется совсем легким.

Начиненная и укомплектованная пицца отправляется в большую печь, где выпекается 3 минуты при температуре больше 200 градусов, и затем «выходит» с другой стороны. Здесь готовую пиццу бережно укладывают в коробку, посыпают сушеными травами, разрезают, и, не забыв положить в коробку соус, отдают курьеру.

Процесс приготовления пиццы Фото: Алиса Замыслова

С доставкой в «Мэйклаве» затягивать не любят — стараются доставлять в течение часа. Конечно, не всегда удается уложиться в этот тайминг, поскольку во многом время зависит от дорожной ситуации. В случае, когда в городе случаются какие-то маленькие апокалипсисы (как, например, в день крупной аварии на Балтийской), клиента стараются сразу предупреждать о том, что нужно будет подождать. «Если мы не успеваем, если этот момент не оговорен, мы дарим сертификат в кафе, поскольку это наш косяк», — объясняет Андрей. Добавляя при этом, что все же лучше стремиться привозить вовремя.

Подарок за ожидание Фото: Алиса Замыслова

«Кафеха на Леннона»

В залитом дневным светом помещении первое, на что обращаешь внимание - запах кофе и пиццы с кухни. Официанты замечают тебя, еще когда ты только дергаешь за ручку двери, и их приветствия слышишь уже на входе. Здесь кажется, что на улице всегда солнечная погода, а теплый прием радует еще больше.

Интерьер «кафехи» — как называют ее ребята — можно рассматривать бесконечно. Всюду мелкие детали, которые притягивают взгляд. Ощущение, будто каждый предмет интерьера выбирался долго и скрупулезно.

Так и есть. Доску для серфинга, украшенную портретом Боба Марли, заказывали специально из Крыма, а уже в Томске ее расписывал художник-граффитист. На противоположной стене портрет «битлов» — тоже произведение томских художниц. А висящая на стене деревянная табличка «We can do it» была создана силами маркетолога Make Love Pizza Полиной Арляповой.

Интерьер кафе. На стене — та самая доска с Бобом Марли Фото: Алиса Замыслова

«Мы красили ее к Восьмому марта ночью, в подвале, — рассказывает Полина, указывая в сторону таблички, висящей над лестницей. — Я сказала Жене, что мы прекрасно покрасим ее валиком. Сначала покрыла ее белым, заклеила места, где должны быть буковки. Крашу этим валиком. Часа в два ночи, думая, что все высохло, отдираем трафарет, и оказалось, что краска растеклась. Мы полночи смеялись, что, видимо, we can’t do it. Повезло, что надпись мы сделали не с той стороны таблички. Мы перевернули ее и стали переделывать».

We can do it Фото: Алиса Замыслова

Между собой ребята часто говорят о том, что кафе находится не на улице «Ленина», а на улице «Леннона». Эта шуточка прижилась, и адрес кафе на рекламных плакатах стали указывать как «Леннона, 85а».

Однажды заявленный на афише мероприятия диджей, которого маркетолог попросила перепроверить, правильно ли написана его фамилия, сказал ей о том, что на огромных постерах 3×5 метров есть опечатка — улица Леннона вместо Ленина. На что Полина ему ответила, что так и должно быть. И каково же было разочарование, когда на афишах ребята прочитали адрес: ЛеноННа, 85а.

В отличие от кухни в офисе доставки, в кафе работают повара, которые готовят не только пиццу, но салаты и десерты - ассортимент шире. Конечно, здесь вы не сможете отведать кусочек пицце-монстра (набор из определенных пицц по сниженной цене, очень популярная позиция в доставке). Зато в кафе можно взять маленький кружок пиццы и салат «Цезарь», который из-за особенностей подачи доставить в приличном виде не представляется возможным.

История с открытием кафе длилась довольно долго. Одной из причин Евгений называет тот момент, что они попросту не могли определиться с моделью, по которой будут работать. «У нас есть доставка — это одно. А кафе — совсем другое: будет это ресторан с итальянской пастой, с большим меню, с официантами? Веселый, но все равно, ресторанчик? Или наоборот, точка быстрого обслуживания, еда — только пицца в коробках, заказы забирать на кассе?».

Процесс ремонта в кафе Фото из архива Make Love pizza



По словам Евгения, выбранная концепция заведения оказалась самой для них подходящей. Это еще не ресторан, но уже и не бистро. Заказы производятся у кассы, при этом принесут их вам официанты. А сама схема посадки в кафе направлена на открытое перемещение.

Доставка заказа в кафе Фото: Алиса Замыслова

Эта концепция очень полезна для проведения мероприятий — это еще одно направление, которое «мэйклавычи» стремительно начинают развивать. Причем, не только участие в городских событиях в качестве гастрономической поддержки, но и проведение собственных тусовок, где атмосферное кафе выступает как еще одна локация для отдыха и общения. Из последнего — «Виниловый маркет», проходивший в подвальчике кафе, а позже — совместный просмотр фильма «Вудсток», посвященный 49-летней годовщине фестиваля.

Пространство кафе также стремительно перетекает наружу: внутренний дворик при помощи деятельных художников уже приобрел краски «Мэйклава» и служит местом для фотографирования и проведения мероприятий теплыми летними вечерами.

Оформление внутреннего дворика кафе Фото из архива Make Love pizza

«Мы повзрослели и пошли в школу»

Поскольку бренд на томском рынке существует приличное количество времени — почти шесть лет — за это время у ребят сформировалась маленькая армия лояльных клиентов, которые наблюдали за ростом компании буквально с первых дней. И число клиентов постоянно растет.

Во многом, это заслуга той атмосферы, которую само руководство Make Love pizza продвигает в социальных сетях. Постоянные промоакции, творческие конкурсы и розыгрыши подстегивают аудиторию оставаться с ними как можно дольше.

Одной из самых масштабных акций, которая стартовала через соцсети, стал запуск пиццы в космос на специально созданном зонде ребятами из проекта ToSky: они занимаются запусками разных предметов в космос. В день космонавтики, 12 апреля, специально разработанная для этого проекта пицца была отправлена в космос. По легенде, ее отправили для Стармена, бороздящего космические просторы на «Тесле» — в честь него эту пиццу и назвали. По словам Евгения, пользователи приняли акцию прохладно, хотя она и была хорошо продумана.

Космическая доставка: запуск пиццы для Стармена Фото из архива Make Love pizza

Чего не скажешь о шуточном открытии «Ватрушечной». К первому апреля была заказана баннерная вывеска, а на кухне повара напекли ватрушек. Эта милая шалость вызвала большой отклик аудитории. «Некоторые даже не поняли, что это шутка, — вспоминает Евгений. — И на полном серьезе люди нам писали: „а что это, а зачем это“».

Шуточное открытие «Ватрушечной» Фото из архива Make Love pizza

Работа над брендом продолжается до сих пор. Маленький пиар-отдел Make Love pizza вкладывается в постоянное проведение мероприятий. Однако при этом ребята уже несколько лет держат планку качества и не собираются останавливаться: в планах у Евгения Давыдова расширяться дальше.

«Мы сейчас на стадии формирования некой глобальной цели. Мы не собираемся делать тысячу точек по стране. По одному кафе в городе, в больших — по два, но атмосферных. Есть мысли запустить суббренд: просто MakeLove — одежда, всякие вещи, транслировать наш стиль жизни в отдельный бренд. Этот год посвящаем развитию, мыслям о будущем. Мы повзрослели, пошли в школу и сейчас уже выбираем свою будущую профессию».

Текст: Алина Малютена

Фото: Алиса Замыслова, архив Make Love pizza

