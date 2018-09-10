Шкатулка с сюрпризом.

Что скрывает «дом за рубль» на Савиных, 10а

10 сентября 2018 / Томский Обзор / Фото: Максим Бейков

Недавно в интернете появилась информация о том, что новый участник программы «Дом за рубль» приглашает любителей истории, увлеченных краеведов и просто всех желающих посетить объект по адресу улица Савиных, 10а.

Хотя реставрационные работы еще не ведутся, показать есть что: старые рамы и двери, остатки печей, которыми отапливалось трехэтажное здание, старые плакаты и фотографии, найденные среди прочего хлама. Мы не смогли упустить такую возможность и отправились в гости.

Дом на улице Савиных имеет три этажа, причем, первый выполнен из кирпича, другие два — деревянные. Но дом настолько «врос в землю», то ли от времени, то ли сыграло роль строительство современных зданий по соседству, что первый этаж стал больше похож на подвал. С одного угла его окна находятся на уровне земли, а с другой наполовину скрыты грунтом.

В здание ведут два входа. Основной находится со стороны улицы Савиных, второй — со двора. Судя по остаткам балок, торчащих из стены третьего этажа, кому-то из жильцов повезло иметь балкон. Бревна стесаны, видно, что дом готовили под обшивку, но так и не обшили.

На одной из стен видим табличку, надпись на которой гласит, что здание является памятником регионального значения и что в этом доме проживал исследователь Арктики Николай Урванцев. Видно, что табличка деформировалась от высокой температуры, поэтому, скорее всего, изначально она висела на соседнем деревянном доме по улице Савиных, 10, который пострадал от пожара, но каким-то образом перекочевала сюда.

У дома нас встретил инвестор проекта Алексей Будников и пригласил пройти на третий этаж, где уже собрались самые любопытные и жадные до интересных фактов томичи. Оно и неудивительно — не каждый день выпадает возможность вот так близко познакомиться с настоящей историей.

«Не думал, что стану инвестором»

Предпринимателю Алексею Будникову 34 года, он занимается поставками расходных материалов для медицинских учреждений на территории Сибири. По словам Алексея, он сам не ожидал, что когда-нибудь его затянет авантюра по восстановлению старинного томского дома.

«Так получилось, что по делам своей фирмы я частенько бывал в этом районе. Но, если честно, никогда не обращал внимание на эти дома. Деревяшки, да деревяшки. Пока однажды, я не обратился за консультацией по совершенно другому вопросу к председателю комитета по сохранению исторического наследия департамента архитектуры и градостроительства Никите Кирсанову, — поделился Алексей. — Он то и рассказал мне о программе „Дом за рубль“, которая действует в Томске. Если честно, к предложению отнесся скептически и ответил, что мне это будет не интересно».

Интерес интересом, но вот любопытство у предпринимателя возникло. Ознакомившись со списком домов, которые ждут своих инвесторов, Алексей с удивлением обнаружил адрес по улице Савиных, 10а. С тех самых пор деревяшки перестали быть невидимыми.

«Непроизвольно я начал обращать внимание на старинные деревянные дома в городе. И каждый из них обрел для меня свое лицо, интересно стало узнать их историю. Я часто бывал около дома по ул. Савиных 10а, но тут по-новому взглянул на него и пришел к выводу, что здание находится не в таком уж „убитом“ состоянии и было бы здорово восстановить его первоначальный вид и купеческую усадьбу конца 19 — начала 20 века, — рассказал инвестор. — Начал общаться с людьми „в теме“, и мне посоветовали обратиться к известному томскому архитектору-реставратору Нине Валентиновне Савельевой. Вместе с ней мы приехали посмотреть дом, ее горящие от восторга глаза и заверения в том, что все можно восстановить и сделать в лучшем виде, окончательно заразили меня идеей взяться за проект».

10 КамАЗов хлама

Алексей стал участником программы «Дом за рубль» около двух месяцев назад. С того времени его команда начала работы по расхламлению объекта.

«До того, как дом расселили, в одной из квартир проживал дедуля, который страдал манией собирательства, этакий Плюшкин наших дней. И насобирал он всякого хлама столько, что в дом было сложно просто войти. Местами горы мусора доходили до колен, местами завалы достигали уровня груди. Отыскалось его добро даже на чердаке. Там были складированы старые диваны, сломанные кресла, железяки и прочая ерунда. Как дедуля взгромоздил все это под крышу, непонятно до сих пор, — рассказал Алексей. — После расселения дом облюбовали бомжи и наркоманы, следы их присутствия в виде бутылок и использованных шприцов были видны повсюду».

По словам руководителя проекта, рабочим пришлось вывезти около 10 КамАЗов хлама, чтобы эксперты могли бы спокойно зайти в дом, осмотреть состояние объекта, сделать оценку и составить смету предстоящих работ.

Третий этаж дома самое светлое помещение, только здесь окна освободили от металлических листов, впустили солнечный свет и свежий воздух. В одной из комнат рабочие обустроили себе своеобразный кабинет — установили старый шкаф для рабочей одежды, организовали обеденную зону, стены украсили плакатами, которые отыскались во время уборки основного мусора.

Среди хлама отыскалось много фотографий, старых книг, домашней утвари и посуды. Самые интересные находки рабочие бережно сложили в уголок, чтобы гостям встречи было удобней рассматривать краеведческие сокровища.

Принадлежали ли эти вещи жильцам дома, или они были бережно собраны местным Плюшкиным из ближайших мусорок и заброшенных домов, точно неизвестно. Некоторые фотографии, к слову имеют подписи на оборотной стороне, встречаются даже школьные фотографии с подписанными фамилиями учеников.

Экскурсия с фонариком

Заходя в некогда жилые помещения третьего этажа, мы попадаем в длинный коридор со множеством дверей. Очень сложно представить себе планировку этажа, потому что за каждой дверью скрывается еще одна комната, или даже две, часть из них соединены между собой. За высокой дверью может прятаться дверь поменьше, казалось бы, ведущая в чулан, но нет — за ней еще две комнаты.

Непонятно, как располагались квартиры жильцов. Стены оклеены обоями уже в коридоре, но в каждую дверь врезан замок. Создается впечатление коммунальной квартиры.

Спустившись на второй этаж, попадаем в темные помещения. Окна здесь заколочены, поэтому пришлось воспользоваться фонариком. Состояние комнат не сильно отличается от тех, что мы видели до этого. Основной особенностью являются остатки печей и дымоходов. Когда в доме появилось центральное отопление, нужда в них отпала. Кто-то переоборудовал их в ящики для хранения вещей, а кто-то организовал целый встроенный шкаф.

У входа в жилые помещения на первом этаже видим кнопку звонка. Но внутри опять находим множество дверей с замками и дверными глазками. Окна здесь небольшие, полукруглые. Потолки заметно ниже, чем на верхних двух этажах.

К сожалению, пока не удалось установить точную дату постройки дома. В списке улиц Томска с поименованием домовладельцев за 1915 год указано, что на улице Евгеньевской (самое первое название улицы Савиных) находилась только госпитальная клиника некоего Якименко Степана Яковлевича. По какому адресу все же проживал Урванцев, тоже пока не понятно. Алексей уверен, что все обстоятельства сможет прояснить архивная справка. Руководитель проекта также надеется, что работники архива и краеведы помогут узнать, как дом выглядел изначально, чтобы восстановить его с максимальной точностью.

Что появится в историческом доме после его реконструкции, точно не известно. Инвестор рассматривает возможность отдать два верхних этажа под гостиницу, а внизу разместить кафе.

Текст: Влентина Бейкова

Фото: Максим Бейков

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