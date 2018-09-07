День томича — 2018.

Полная программа

7 сентября 2018 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Главный праздник Томска — День томича — в этом году приходится на 8 сентября. А в воскресенье, уже по традиции, отмечается детский праздник — День маленького томича.

Основная локация праздника — площадь Ново-Соборная, но вечерний концерт и фейерверк состоятся в Лагерном саду. В честь праздника будут открыты для всех желающих томские музеи (включая Ботанический сад, который обычно по субботам не работает), а в общественном транспорте будут звучать аудиоэкскурсии и живая музыка.

Подробнее о том, куда сходить на День томича — в нашем гиде.

День томича (суббота)

Торжественное открытие праздника

Театрализованная реконструкция, посвященная 140-летию ТГУ и становлению высшего образования за Уралом, выступления официальных лиц, поднятие флагов, выстрел из пушки.

12.00 — 12.20, Воскресенская гора

Парад университетов

12.20 — 13.00, набережная Томи — пр. Ленина — пл. Ново-Соборная

Посвящение в томичи

Всего мэр города посвятит в томичи 600 первокурсников — по 100 от каждого вуза.

13.00-13.30, пл. Ново-Соборная

«Томич года. Событие года»

Церемония награждения лауреатов памятным знаком. Также пройдет награждение участников 1-го «Фестиваля цветов».

17.30-18.00, пл. Ново-Соборная (главная сцена)

Фестивали, игровые программы, интерактивные площадки

Интерактивные площадки на Ново-Соборной

Интеллектуальная программа «Томск — умный город!» — тематические лекции с участием известных томичей: скульптора Л. Усова, ректора ТГУ Э. Галажинского, Александра Цуканова (известного хирурга), и других).

«Томичам о томичах» — выставка-инсталляция с викторинами на знание нашего города.

«Призраки старого Томска» — фотовыставка о жителях города в образах своих предков.

«Салон преображений» — костюмированная фотозона.

Площадка «ЧИТАЛКИН в Томске» — конкурс чтецов среди детей и подростков до 16 лет. Отбор лучших чтецов для съемки роликов на канале «Читалкин» на Youtube.

Я рисую Томск (прошлое, настоящее, будущее) — 3 тематических интерактивных раскраски, посвященных Томску.

Зона отдыха — музыкальный пикник с участием музыкальных коллективов Томска и гр. Global Traffic (г. Новосибирск).

Фудкорт.

Тематические площадки от партнеров праздника (Сбербанк, Ростелеком, Росбанк).

«Фестиваль цветов».

13.00-18.00, пл. Ново-Соборная

Фестиваль «Модный томич»

Показ модных коллекций, презентация торговых марок, выступления дизайнеров и стилистов, интерактивы со зрителями.

13.00-18.00, пер. Спортивный

«Город нашей любви»

Интерактивные площадки с участием опытных специалистов и семейных психологов «Семейный бюджет», «Жилищный вопрос», «Психологические взаимоотношения в паре», «Вопросы воспитания детей». Игровая площадка для детей. Приветствие семейных пар и молодожёнов, вступивших в брак 8 сентября 2018 года.

13.00-18.00, сквер у памятника А.С. Пушкину



4-й Гастрономический фестиваль «Вкусное местное»

Кулинарные рекорды: огромная пицца, сладкий батончик и телега с пирожными.

Мастер-классы по приготовлению сибирских блюд от ведущих поваров города.

Конкурс рецептов, дегустации, призы от спонсоров; кулинарные битвы.

Выставка-продажа, презентации продовольственных товаров томских и сибирских производителей.

Специальный гость фестиваля — звезда телесериала «Кухня» Михаил Тарабукин.

13.00-19.00, пер. Томский (напротив СФТИ)

Мультикультурный фестиваль «Национальность — томич»

Концерт творческих национальных коллективов, демонстрация национальных костюмов народов России, презентация национальных кухонь, хоровод дружбы

13.00-18.00, пл. Ново-Соборная (у фонтана)

Спортивно-игровая программа «Спортивные люди»

14.00-18.00, пр. Ленина (напротив ТУСУРа)

Концерты

Концертная программа «Город, в котором хочется жить!»

Творческие коллективы города; ансамбль «Изумруд» (г. Екатеринбург) с 16.30 до 17.30; группа «Самоцветы» (Москва) с 18.00 до 19.00.

13.30-19.00, пл. Ново-Соборная (главная сцена)

Фестиваль «Танцующий Томск»

Выступления танцевальных коллективов, танцевальные мастер-классы

13.00-18.00, Городской сад (главная сцена)

«Такие разные томичи»

Концерт творческих коллективов города с участием хоров, духовых оркестров; мастер-классы прикладного искусства; выставка работ учащихся и педагогов художественных школ

13.00-18.00, Городской сад (площадка у озера)

«Томск — это университет»

Концертная программа с участием творческих коллективов вузов Томска, в частности — оркестра «ТГУ-62».

13.00-18.00, пр. Ленина (от ул. Герцена до ул. Карташова)

Новая музыкальная программа фонтана

21.00 и 22.00, пл. Ново-Соборная

«С праздником, томичи!»

Праздничный концерт с участием томских и приглашенных артистов: «Global Traffic», Алексея Глызина, группы «Дискотека Авария».

20.00-22.45, Лагерный сад (концертная площадка)

Выставки и ярмарки

«Дары сибирской природы»

«Томский Арбат»

13.00-18.00, пр. Ленина (от ул. Герцена до ост. «Университет»)

«Город путешествий»

Выставка-презентация туристических проектов Томска и Сибири; викторина, розыгрыш путевок, бесплатные пешеходные экскурсии с известными томичами.

13.00-18.00, пр. Ленина (площадка перед зданием Облсовпрофа)

День открытых дверей в музеях

Музеи ТГУ

Палеонтологический музей (ауд. 234), Минералогический музей (ауд. 142), Зоологический музей (ауд. 122, 123), Музей истории ТГУ (ауд. 231, 232), Музей истории, археологии и этнографии Сибири им. В. М. Флоринского (ауд. 225).

12.00 — 17.00, пр. Ленина, 36, главный корпус ТГУ

Томский областной художественный музей

12.00 — 17.00, пер. Нахановича, 3.

Музей деревянного зодчества

12.00 — 17.00, пр. Кирова, 7.

Музеи ТПУ

Музей истории ТПУ (пр. Ленина, 30, 3 этаж, ауд. 315), Палеонтологический кабинет-музей им. М.Э. Янишевского (ул. Советская. 73, 1 этаж, ауд. 104), Минералогический музей ТПУ (ул. Советская, 73, 2 этаж, ауд. 205).

12.00 — 17.00, корпуса ТПУ

Музей истории Томска

12.00 — 17.00, ул. Бакунина, 3.

Томский областной краеведческий музей

12.00 — 17.00, пр. Ленина, 75.

Мемориальный музей «Следственная тюрьма НКВД»

12.00 — 17.00, пр. Ленина, 44.

Первый музей славянской мифологии

12.00 — 17.00, ул. Загорная, 12.

Лаборатория исторических экспериментов

12.00 — 17.00, ул. Беленца, 11.

Сибирский ботанический сад

14.00-18.00, пр. Ленина, 36.

Фейерверк

Праздничный фейерверк под музыкальные композиции о Томске

22.45-22.51, Лагерный сад (концертная площадка)

День маленького томича (воскресенье)

Торжественное открытие праздника

14.00–14.15, пл. Ново-Соборная (главная сцена)

Концертно-развлекательная программа с участием детских творческих коллективов

14.15 — 17.30, пл. Ново-Соборная (главная сцена)

Интерактивные площадки

Дивная площадь (Центральная сцена)

Сквер Тюбика — рисуем вместе

Сказочный парк — спектакли для детей

Перекресток Фиксиков — компьютерные игры, робототехника

Набережная Маши и Медведя — показ мультфильмов

Стадион Богатырский — спорт и здоровье

Улица Поваренкина — учимся готовить вкусняшки

Музыкальный переулок — детское караоке

Диво-школа профессора Звездунова

Аллея творцов — мастер-классы по прикладному искусству

Проспект Турбо — выставка спецтехники МЧС, Росгвардии, полиции

Роща Робин Гуда (лазертаг, луки и стрелы)

13.00 — 17.30, пл. Ново-Соборная

Гастрономический фестиваль «Вкусное местное» (детское меню)

Второй день фестиваля будет посвящен детям. Специализированные мастер-классы, специальная детская программа.

13.00 — 18.00, пер. Томский (возле СФТИ)

Детская дискотека

17.30-18.00, пл. Ново-Соборная

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