День томича — 2018.
Полная программа
Главный праздник Томска — День томича — в этом году приходится на 8 сентября. А в воскресенье, уже по традиции, отмечается детский праздник — День маленького томича.
Основная локация праздника — площадь Ново-Соборная, но вечерний концерт и фейерверк состоятся в Лагерном саду. В честь праздника будут открыты для всех желающих томские музеи (включая Ботанический сад, который обычно по субботам не работает), а в общественном транспорте будут звучать аудиоэкскурсии и живая музыка.
Подробнее о том, куда сходить на День томича — в нашем гиде.
День томича (суббота)
Торжественное открытие праздника
Театрализованная реконструкция, посвященная 140-летию ТГУ и становлению высшего образования за Уралом, выступления официальных лиц, поднятие флагов, выстрел из пушки.
12.00 — 12.20, Воскресенская гора
Парад университетов
12.20 — 13.00, набережная Томи — пр. Ленина — пл. Ново-Соборная
Посвящение в томичи
Всего мэр города посвятит в томичи 600 первокурсников — по 100 от каждого вуза.
13.00-13.30, пл. Ново-Соборная
«Томич года. Событие года»
Церемония награждения лауреатов памятным знаком. Также пройдет награждение участников 1-го «Фестиваля цветов».
17.30-18.00, пл. Ново-Соборная (главная сцена)
Фестивали, игровые программы, интерактивные площадки
Интерактивные площадки на Ново-Соборной
- Интеллектуальная программа «Томск — умный город!» — тематические лекции с участием известных томичей: скульптора Л. Усова, ректора ТГУ Э. Галажинского, Александра Цуканова (известного хирурга), и других).
- «Томичам о томичах» — выставка-инсталляция с викторинами на знание нашего города.
- «Призраки старого Томска» — фотовыставка о жителях города в образах своих предков.
- «Салон преображений» — костюмированная фотозона.
- Площадка «ЧИТАЛКИН в Томске» — конкурс чтецов среди детей и подростков до 16 лет. Отбор лучших чтецов для съемки роликов на канале «Читалкин» на Youtube.
- Я рисую Томск (прошлое, настоящее, будущее) — 3 тематических интерактивных раскраски, посвященных Томску.
- Зона отдыха — музыкальный пикник с участием музыкальных коллективов Томска и гр. Global Traffic (г. Новосибирск).
- Фудкорт.
- Тематические площадки от партнеров праздника (Сбербанк, Ростелеком, Росбанк).
- «Фестиваль цветов».
13.00-18.00, пл. Ново-Соборная
Фестиваль «Модный томич»
Показ модных коллекций, презентация торговых марок, выступления дизайнеров и стилистов, интерактивы со зрителями.
13.00-18.00, пер. Спортивный
«Город нашей любви»
Интерактивные площадки с участием опытных специалистов и семейных психологов «Семейный бюджет», «Жилищный вопрос», «Психологические взаимоотношения в паре», «Вопросы воспитания детей». Игровая площадка для детей. Приветствие семейных пар и молодожёнов, вступивших в брак 8 сентября 2018 года.
13.00-18.00, сквер у памятника А.С. Пушкину
4-й Гастрономический фестиваль «Вкусное местное»
- Кулинарные рекорды: огромная пицца, сладкий батончик и телега с пирожными.
- Мастер-классы по приготовлению сибирских блюд от ведущих поваров города.
- Конкурс рецептов, дегустации, призы от спонсоров; кулинарные битвы.
- Выставка-продажа, презентации продовольственных товаров томских и сибирских производителей.
- Специальный гость фестиваля — звезда телесериала «Кухня» Михаил Тарабукин.
13.00-19.00, пер. Томский (напротив СФТИ)
Мультикультурный фестиваль «Национальность — томич»
Концерт творческих национальных коллективов, демонстрация национальных костюмов народов России, презентация национальных кухонь, хоровод дружбы
13.00-18.00, пл. Ново-Соборная (у фонтана)
Спортивно-игровая программа «Спортивные люди»
14.00-18.00, пр. Ленина (напротив ТУСУРа)
Концерты
Концертная программа «Город, в котором хочется жить!»
Творческие коллективы города; ансамбль «Изумруд» (г. Екатеринбург) с 16.30 до 17.30; группа «Самоцветы» (Москва) с 18.00 до 19.00.
13.30-19.00, пл. Ново-Соборная (главная сцена)
Фестиваль «Танцующий Томск»
Выступления танцевальных коллективов, танцевальные мастер-классы
13.00-18.00, Городской сад (главная сцена)
«Такие разные томичи»
Концерт творческих коллективов города с участием хоров, духовых оркестров; мастер-классы прикладного искусства; выставка работ учащихся и педагогов художественных школ
13.00-18.00, Городской сад (площадка у озера)
«Томск — это университет»
Концертная программа с участием творческих коллективов вузов Томска, в частности — оркестра «ТГУ-62».
13.00-18.00, пр. Ленина (от ул. Герцена до ул. Карташова)
Новая музыкальная программа фонтана
21.00 и 22.00, пл. Ново-Соборная
«С праздником, томичи!»
Праздничный концерт с участием томских и приглашенных артистов: «Global Traffic», Алексея Глызина, группы «Дискотека Авария».
20.00-22.45, Лагерный сад (концертная площадка)
Выставки и ярмарки
«Дары сибирской природы»
«Томский Арбат»
13.00-18.00, пр. Ленина (от ул. Герцена до ост. «Университет»)
«Город путешествий»
Выставка-презентация туристических проектов Томска и Сибири; викторина, розыгрыш путевок, бесплатные пешеходные экскурсии с известными томичами.
13.00-18.00, пр. Ленина (площадка перед зданием Облсовпрофа)
День открытых дверей в музеях
Музеи ТГУ
Палеонтологический музей (ауд. 234), Минералогический музей (ауд. 142), Зоологический музей (ауд. 122, 123), Музей истории ТГУ (ауд. 231, 232), Музей истории, археологии и этнографии Сибири им. В. М. Флоринского (ауд. 225).
12.00 — 17.00, пр. Ленина, 36, главный корпус ТГУ
Томский областной художественный музей
12.00 — 17.00, пер. Нахановича, 3.
Музей деревянного зодчества
12.00 — 17.00, пр. Кирова, 7.
Музеи ТПУ
Музей истории ТПУ (пр. Ленина, 30, 3 этаж, ауд. 315), Палеонтологический кабинет-музей им. М.Э. Янишевского (ул. Советская. 73, 1 этаж, ауд. 104), Минералогический музей ТПУ (ул. Советская, 73, 2 этаж, ауд. 205).
12.00 — 17.00, корпуса ТПУ
Музей истории Томска
12.00 — 17.00, ул. Бакунина, 3.
Томский областной краеведческий музей
12.00 — 17.00, пр. Ленина, 75.
Мемориальный музей «Следственная тюрьма НКВД»
12.00 — 17.00, пр. Ленина, 44.
Первый музей славянской мифологии
12.00 — 17.00, ул. Загорная, 12.
Лаборатория исторических экспериментов
12.00 — 17.00, ул. Беленца, 11.
Сибирский ботанический сад
14.00-18.00, пр. Ленина, 36.
Фейерверк
Праздничный фейерверк под музыкальные композиции о Томске
22.45-22.51, Лагерный сад (концертная площадка)
День маленького томича (воскресенье)
Торжественное открытие праздника
14.00–14.15, пл. Ново-Соборная (главная сцена)
Концертно-развлекательная программа с участием детских творческих коллективов
14.15 — 17.30, пл. Ново-Соборная (главная сцена)
Интерактивные площадки
- Дивная площадь (Центральная сцена)
- Сквер Тюбика — рисуем вместе
- Сказочный парк — спектакли для детей
- Перекресток Фиксиков — компьютерные игры, робототехника
- Набережная Маши и Медведя — показ мультфильмов
- Стадион Богатырский — спорт и здоровье
- Улица Поваренкина — учимся готовить вкусняшки
- Музыкальный переулок — детское караоке
- Диво-школа профессора Звездунова
- Аллея творцов — мастер-классы по прикладному искусству
- Проспект Турбо — выставка спецтехники МЧС, Росгвардии, полиции
- Роща Робин Гуда (лазертаг, луки и стрелы)
13.00 — 17.30, пл. Ново-Соборная
Гастрономический фестиваль «Вкусное местное» (детское меню)
Второй день фестиваля будет посвящен детям. Специализированные мастер-классы, специальная детская программа.
13.00 — 18.00, пер. Томский (возле СФТИ)
Детская дискотека
17.30-18.00, пл. Ново-Соборная