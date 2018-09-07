Street Vision - 2018. Гид по фестивалю

7 сентября 2018 / Томский Обзор / Фото: Сергей Степин

С 7 по 9 сентября территория Дворца спорта превратится в развлекательно-образовательную площадку фестиваля уличного искусства Street Vision. Как, что, где и почем — читайте в нашем гиде.

Все три дня будут проходить выставки работ граффитистов, инсталляций, фотографий. Помимо созерцания уличного искусства, гости смогут развлечь себя настольными и видеоиграми. Также на фестивале будет детская игровая зона.

Три музыкальных сцены из четырех будут расположены на улице. Сцена «Воздух» станет местом для диджейских сетов, здесь можно будет послушать электронную музыку. Сцена «Гараж» — это сцена с живыми выступлениями. И, наконец, на сцене «Теория звука» молодые композиторы исполнят свои произведения.

Сцена «Дворец» будет задействована только вечером в субботу: на ней выступят музыкальные хедлайнеры фестиваля. Вход на концерт будет происходить отдельно.

Площадки Street Vision

Образовательная часть

Лекторий неформально образовательного проекта «Лекции на траве. Томск» Фото: https://vk.com/streetvision2018

В течение трех дней гостей ждет огромное количество лекций о современной культуре на разных площадках фестиваля. Хэдлайнер образовательной части — технический директор петербургского Музея стрит-арта (первого и единственного в России) Александр Мущенко. Он прочитает на Street Vision лекцию «Стрит-арт за забором: как работает Музей уличного искусства в Петербурге» — о том, как частная инициатива в сфере культуры может оживить индустриальный район Петербурга и стать точкой притяжения для десятков тысяч горожан и туристов.

Когда и где: 8 сентября в 17.00 в лектории «Автомойка»

Для медиа-специалистов пройдет серия лекций и мастер-классов, которые познакомят слушателей с актуальными технологиями и формами практической работы в медиа. На лекции Digital report & publishing преподаватели Высшей школы журналистики расскажут, как журналистика обретает новую силу в мире новых медиа и как создать технологичный и успешный кросс-платформенный проект.

Как живут и чем притягивают читателя городские медиа в России, а также как сделать городское медиа фабрикой супер-контента (проекты, образовательные практики, визуальная журналистика) расскажут на лекции «Сила медиа вашего города» декан факультета журналистики ТГУ Илья Мясников и главный редактор интернет-издания «Томский Обзор» Елена Фаткулина.

Про документальное кино будет сразу две лекции: «Как начать снимать кино уже на этих выходных?» и «Как снимают кино в Томске». Их прочитает Николай Коновалов (Центр документального кино Высшей школы журналистики ТГУ) с коллегами.

Когда и где: 8 сентября с 12.00 в лектории «Автомойка»

Своим опытом в организации неформального образовательного проекта поделится Марина Кравченко, тренер дискуссионно-дебатного клуба в ТУСУРе и организатор образовательного проекта «Лекции на траве. Томск». Она прочитает лекцию «Публичные выступления и неформальные образовательные проекты».

Когда и где: 9 сентября в 20.00 в лектории «Тойота».

Один из хэдлайнеров фестиваля Дмитрий Оскес (в прошлом активный граффити-райтер, ныне соорганизатор интерактивного выставочного проекта Faces&Laces, куратор галерейного проекта «Синтез и интеграция», аналитик и исследователь субкультурной среды) выступит сразу в нескольких ипостасях.

В субботу, 8 сентября, в 20:00 в лектории «Автомойка» Оскес прочтёт лекцию для всех, кто связан со сферой ивент-менеджмента: «Как организовать масштабное субкультурное событие в России: практическая история Faces&Laces». В тот же вечер, в 01:00, Оскес отыграет диджей-сет на концерте хедлайнеров во Дворце Зрелищ и Спорта. А 9 сентября в 16.00 в лектории «Тойота» состоится творческая встреча и автограф-сессия. Дмитрий пообещал подписать постеры в своем авторском стиле каждому, кто придет.

Музыка

Группа «Смех Зелибобы» Фото: https://vk.com/streetvision2018

Электронная музыка будет звучать все дни фестиваля на трех открытых сценах: «Воздух», «Гараж» и «Теория звука». Кроме того, в субботу в 20.00 будет концерт во Дворце спорта, на котором выступят хедлайнеры фестиваля Mujuice, Kedr Livansky, IC3PEAK и другие музыканты.

Несколько лекций и мастер-классов также будут посвящены музыке. Индастриэл-техно продюсер Corner, (Виктор Михетко), часть голландского лейбла Room23Music, в лекции «Фундаментальные основы сведения» расскажет о том, какие вопросы важно ставить перед началом сведения микса, а о каких даже не стоит думать.

Когда и где: 8 сентября в 15:00 на сцене «Теория звука»



Мастер-класс для гитаристов «Мама, я нажал и всё зажжужало» проведет Даниил Аршавский (группа «Смех Зелибобы»). Он покажет, как можно исказить свой сигнал или просто громко и модно жужжать. Все желающие могут прийти со своим инструментом, подцепиться к педалькам и поупражняться в получении эффектов.

Когда и где: 9 сентября в 17:00 на сцене «Гараж».

Граффити

Проект «Масштаб 1:100» Фото: https://vk.com/streetvision2018

Граффити как искусство улиц — одна из главных тем Street Vision. Кроме классической галереи, будет инсталляция и граффити-бойня — батл художников на выбывание. Участники будут рисовать работы на время, с закрытыми глазами, не отрывая руки.

Когда и где: 9 сентября в 16.00, локация «За гаражами»

Хэдлайнеры выставки граффити — команда из Омска «Крепкий палец». Рисуют на улице с 2015 года, создавая свою уличную мифологию, изображая духов мест, степных ниндзя и перекати-поля.

Весной 2017 года ребята запустили проект «Масштаб 1:100» (он же Micro_Mural). «Крепкий палец» создаёт гипсовые дома, на фасадах которых стрит-артисты, граффити-райтеры, иллюстраторы со всей России рисуют свои микро-муралы. На сегодняшний день создано более 70 «панелек». На Street Vision пройдет выставка проекта и творческая встреча с его создателями.

Когда и где: 8 сентября 14:00 в пространстве «Ангар»

Мода

Авдотья Александрова Фото: https://vk.com/streetvision2018

Хэдлайнер этого направления — Авдотья Александрова, основатель модельного агентства Lumpen, которое работает с людьми, отличающимися от принятых в модельном бизнесе стандартов. В дни фестиваля пройдет кастинг в агентство по результатам предварительного отбора. Также Авдотья прочитает лекцию «Как организовать толпу и превратить её в самое масштабное агентство страны».

Когда и где: 8 сентября в 21.30 в лектории «Автомойка»

На маркетплейсе разместятся мастерские, сибирские бренды и магазины уличной одежды. Такие как Dvor Store, Deep Siberia, Eliza Zag и другие.

Комиксы

Работа участника выставки Децибела Кампостера Фото: https://vk.com/streetvision2018

Выставка инди-комиксов — новое направление на Street Vision. В ней примут участие около 20 независимых комиксистов Сибири.

Кроме того, будет несколько образовательных мероприятий на тему комиксов и «зинов» — самиздатовских журналов. Так, сразу три лекции подряд будет в воскресенье: «Как комиксы меняют людей и среду в Тюмени» (Гоша Елаев), «Как зины влияют на российскую комикс-культуру» (Степан Шмытинский, издательство «КомФедерация»), «10 комиксов, которые должен прочесть каждый» (Саша Цайзер)

Когда и где: 9 сентября с 15:00 в пространстве «Ангар»

Еда и здоровье

Печенье от Mad Cookies Фото: https://vk.com/streetvision2018

На фудкорте будут широко представлены кофе («Кофе LIKE», Rосket Coffee, «Всем кофе!» и др.) и фастфуд (Ferma, Make Love Pizza, Додо пицца и др.); свои точки будут у многих заведений — от кафе «Мама, я дома!» до шашлычной «Гоар». Новый проект обещает представить на фестивале Burger Lab.

Рядом со сценой «Гараж» будет место, где, как сообщают организаторы, можно поправить психологическое, физическое и духовное здоровье. Консультации будет вести священник Александр (Печуркин), психолог Юлия Юдина, врач-терапевт Валентина Рыбка.

Стоимость билетов

Более подробно ознакомиться с программой фестиваля, просмотреть список всех участников, а также купить билет онлайн можно на сайте Street Vision.

Тэги/темы: