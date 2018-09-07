Еда. Рецензии.

Ужин в ресторане Е’Italy

7 сентября 2018 / Томский Обзор / Фото: Мария Симонова

АВТОР Мария Симонова

«Перчини» на Карла Маркса менялся, менялся… и превратился в новое итальянское заведение — ресторан Е’Italy!

Мы узнали, что теперь изменилось не только название, но и меню, и отправились знакомиться с обновленным островком солнечной Италии в нашем осеннем городе. Не разочаровались, но и желания стать завсегдатаями ресторана не почувствовали.

Где: Карла Маркса, 23 А.

Интерьер: изменился по сравнению с «Перчини» не кардинально. Мы узнали многочисленные декоративные банки с макаронами и другие итальянскими (и не только) продуктами. Часть диванов осталась клетчатыми, другие заменили на зеленые. Есть детская игровая комната.

Меню: новое, появилось совсем недавно. Отдельный лист посвящен алкогольным напиткам, еда в меню побольше, но тоже лаконичном. На первой странице раскрывается тайна названия — Е’Italy предлагают расшифровывать как «eat Italy» — ешь как итальянец и «Essere Italiano» — быть итальянцем, жить как итальянец.

Лист меню сверстан с обилием рамочек, точек, скобок и других элементов дизайна, и это усложняет выбор. Некоторые разделы меню среди всего этого великолепия мы обнаружили только после заказа. Все названия написаны по-русски и по-итальянски.

Но вернемся к содержанию. Варианты еды открывают напитки — предложения по популярным в Италии аперитивам вроде Беллини (349 рублей за порцию неизвестного размера). Рядом брускетты, они в итальянском стиле, обойдутся в 175 рублей. В порции одна миниатюрная брускетта. Закуски (от 130 рублей) тоже подтверждают итальянский стиль ресторана. Здесь сыр во фритюре (оказывается, это классика города Абруццо), ассорти из итальянских сыров, капрезе и другое.

Салаты (от 249 рублей) любопытные — большинство с морепродуктами или рыбой, также пара вариантов с цыпленком.

Супов (от 199 рублей) не очень много, но почти все экзотичны — то сырный крем-суп с семгой-гриль, то паста и запеченный цыпленок. Сухарики и другие добавки вроде сметаны надо заказывать отдельно (от 15 рублей). Также на первой странице меню рассказывается о большом количестве универсальных добавок (от 39 рублей), вроде оливок, кальмаров, сыров, каперсов. Ими можно дополнить любое блюдо.

Дальше идут популярные итальянские кушанья. Пара видов лазаньи (за 365 рублей), равиоли (от 299), паста (от 249 рублей). Неординарный вариант мы заметили у равиолей — это начинка из сыра, шпината и кедровых орехов.

Пиццы, конечно, тоже есть (от 199 рублей за маленькую). В основном, традиционные, но найдется и «Цезарь», и фирменная «четыре сезона», и со слабосоленой семгой и сливочным сыром.

Ризотто (за 475 рублей) в ресторане три варианта. Либо с рыбой, либо с белыми грибами.

Не столь откровенно итальянские блюда в меню тоже найдутся. Стейки (от 365 рублей за 100 граммов) есть необычные — например, из утки. Гарниры (от 119 рублей) представляют собою не только предсказуемые картошку, рис и овощную смесь, но и отдельно спаржу и кукурузу, приготовленную на гриле. Из блюд на гриле (от 129 рублей за 100 граммов) — кроме цыплят, шашлыка, морепродуктов, можно заказать заячью ногу. Соусы к мясу идут отдельно (от 39 рублей).

Десерты (от 99 рублей) в итальянском стиле. Но найдется и традиционные для большинства томских заведений чизкейк, наполеон, медовый торт.

Из напитков есть соки, минеральная вода, газировка от 79 рублей. Авторские лимонады в Е’Italy тоже есть и стоят от 199 рублей (еще несколько видов лимонада, продающегося по бокалам, можно найти в спецпредложении на столе). Молочный коктейль обойдется в 189 рублей, а смузи — в 229 (состав лаконичен, вроде банана с овсянкой или вишни с ананасом). Кофе поделено на виды с молоком и без. Первый выйдет от 95 рублей, второй от 129. Фантазийных вариантов нет, но пара рафов и грин-ти-латте найдутся. Отдельно в меню представлен «идейный кофе» (за 199 рублей). К нему относится «Итальянский поцелуй», кофе с различным шоколадом и другое. Пол-литра классического чая стоят 159 рублей, более выразительные варианты — за 199 рублей. Можно попробовать апельсину с чабрецом, смородину с базиликом и другие любопытные вещи.

Что касается алкогольного меню, то вина в нем итальянские, бокал обойдется от 250 рублей, бутылка — от 1250. Выбор итальянских коктейлей не огромен, но больше, чем в основном меню (все по 349 рублей). Из того, что покрепче, есть ликер (разный, 225 рублей за 40 мл), вермут (145 рублей за 40 мл) и домашний лимончелло (165 рублей за 40 мл, сейчас действует акция, при заказе одной стопки вторая в подарок). Бутыль яблочного сидра обойдется в 750 рублей, а разливное чешское пиво (о котором говорят, что оно немецкое) стоит от 185 за 0,3 литра.

Еда: мы заказали экзотический (на наш взгляд) салат «Изолле Белле» — с копченым цыпленком и манго на гриле, римскую пиццу кальцоне с курицей и грибами, пиво «Клаштер» темное.

Пиво (185 рублей за 0,3) принесли быстро (это было в последний раз — когда мои спутники просили еще по бокалу, ждать напитка приходилось долго, неоднократно напоминая о заказе). Не самый известный у нас сорт. Показалось средним по мягкости, без каких-то ярких нот карамели.

Потом нам принесли салат. Он оказался не тем, что мы заказывали. Когда мы об этом сообщили, его унесли обратно.

Когда некоторые наши спутники успели съесть уже два блюда, подали кальцоне с курицей и грибами (259 рублей за маленькую порцию). Она, особенно после долгого ожидания, показалась очень вкусной. В ней, кроме слоеного теста, курицы и шампиньонов, оказался соус песто и сыр. Соуса много, вообще начинки тоже много, получается очень сытно.

Когда половина кальцоне была неспешно съедена, появился и нужный салат «Изолле Белле» (279 рублей). Кроме обещанных копченого цыпленка, манго и листьев салата (мы специально уточняли состав), были еще помидоры и ненавязчивый по вкусу соус. Что именно из этого приготовлено на гриле, мы не догадались. Манго было очень спелым. Сами по себе все компоненты вкусные, но ощущения гармоничного цельного блюда не возникло.

Счет: 723 рубля. Безналичный расчет есть.

Итого: убедились, что сменилось не только название, но и меню. И что оно в итальянском стиле. Цены выше средних по Томску, но вкусно, и можно попробовать неординарные блюда.

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