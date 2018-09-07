Афиша Томска. Выходные: 8 и 9 сентября 2018 года

7 сентября 2018 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

В эти выходные в Томске есть чем заняться. День томича, большой фестиваль Street Vision, а также театральные гастроли, кинопремьеры, новые выставки...

Успеть везде, кажется, невозможно. Но мы постарались помочь в выборе, собрав все самое интересное в традиционном гиде на выходные.

Фестиваль Street Vision

Большое событие для всех, кто интересуется стрит-артом и молодежными субкультурамию Все три дня будут проходить лекции, концерты, выставки работ граффитистов, инсталляций, фотографий. Также на фестивале будет детская игровая зона.

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Когда и где: с 7 по 9 сентября во Дворце зрелищ и спорта

Время и стоимость билетов: 16.00 — 04.00, 400 — 1600 рублей

Аудитория: 6+, 18+

День томича-2018

Главный праздник Томска — День томича — в этом году приходится на 8 сентября. А в воскресенье, уже по традиции, отмечается детский праздник — День маленького томича. Основная локация праздника — площадь Ново-Соборная, но вечерний концерт и фейерверк состоятся в Лагерном саду. В честь праздника будут открыты для всех желающих томские музеи (включая Ботанический сад, который обычно по субботам не работает), а в общественном транспорте будут звучать аудиоэкскурсии и живая музыка.

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Когда и где: 8 и 9 сентября на разных площадках города

Аудитория: 0+

Международная выставка кошек всех пород

На выставке будут представлены многочисленные пород кошек: мейн-куны и сибирские кошки, персы и экзоты, канадские, донские и петербургские сфинксы и многие другие.

Будет костюмированное шоу кошек и шоу редких пород, продажа породистых котят, конкурсы и лотереи. Также среди присутствующих разыграют породистого котенка.

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Когда и где: 8 сентября в Fакеле

Время и стоимость билетов: 10.00 — 18.00, 120 — 150 рублей

Аудитория: 0+

Выставка «Потерянные русские. „Семейские“ Забайкалья»

Забайкальские старообрядцы или, как обычно их называют, «семейские» — большая группа русского населения, проживающая на территории Бурятии и Забайкальского края. Расселялись они семьями, поэтому и получили такое название. До сегодняшнего дня у них сохраняется традиционный быт, обряды и песни, одежда. Духовная культура «семейских» Забайкалья, их песенное творчество, признаны объектом мирового культурного наследия ЮНЕСКО.

На выставке представлены предметы быта, этнографическая коллекция, а также фотографии потомков «семейских» староверов, снятые в местах их проживания.

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Когда и где: с 7 сентября по 7 ноября в Первом музее славянской мифологии

Время и стоимость билетов: 10.00 — 19.00, 150 — 200 рублей

Аудитория: 0+

Фантастика «Кин»

Обнаружив инопланетное оружие, об истинной мощи которого можно только догадываться, обычный школьник оказывается в эпицентре крупных проблем: охоту на него и его брата открывает армия пришельцев, спецслужбы и гангстеры. Он не выбирал эту судьбу, но теперь только от него зависит — спасет загадочный артефакт наш мир или погубит…

В главных ролях: Кэрри Кун, Джеймс Франко, Зои Кравиц, Деннис Куэйд, Джек Рейнор, Гэвин Фокс, Bree Wasylenko, Джонатан Черри, Myles Truitt, Романо Орцари.

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Когда и где: с 6 сентября в «Киномаксе», Kinopolis и Goodwin Cinema

Аудитория: 16+

Приключенческий фильм «Белль и Себастьян: Друзья навек»

Себастьян стал почти совсем взрослым и даже почти не прогуливает школу. У Белль появилось очаровательное потомство. У Пьера и Анжелины тоже все неплохо, и даже старый Сезар ворчит меньше обычного. Всеобщую идиллию прерывает появление загадочного и злобного незнакомца. Он называет себя настоящим хозяином Белль и крадет ее вместе с щенятами. До сих пор Белль помогала Себастьяну выпутываться из любых авантюр, но теперь ему в одиночку предстоит побороться за своего лучшего друга. Получится у Себастьяна восстановить справедливость и вернуть Белль домой?

В главных ролях: Феликс Боссюэ, Чеки Карио, Кловис Корнийяк, Тьерри Нёвик, Марго Шателье, Андре Пенверн, Анн Бенуа, Лилу Фогли, Naëlle Thomas, Октав Боссюэ

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Когда и где: с 6 сентября в «Киномаксе»

Аудитория: 6+

Премьера спектакля «Небо в кармане»

«Небо в кармане» — сказки, которые совсем не сказки. Мысли вслух о том, о чем страшно думать в детстве. Хотя, не только в детстве.

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Когда и где: 8 сентября в ТЮЗе

Время и стоимость билетов: 14.00, 270 рублей

Аудитория: 6+

Гастроли красноярского театра «Вспышка»

9 сентября зрители увидят забавный и ироничный моноспектакль «Несколько необычных историй из жизни обычного мужчины» по рассказам Вуди Аллена.

А в нашем театральном обзоре можно подробнее прочитать о гастролях «Вспышки» и сентябрьской театральной жизни города в целом.

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Когда и где: 9 сентября в пабе Harat`s

Время и стоимость билетов: 17.00, 500 рублей

Аудитория: 18+

Первый томский кинофорум

В рамках празднования Дня томича пройдет творческая встреча с томскими кинематографистами. Обещают показ фрагментов кинокартин снятых в Томске, конкурс сценариев, мастер-классы и лекции от ведущих специалистов киноиндустрии.

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Когда и где: 9 сентября в «Точке кипения»

Время и стоимость билетов: 12.00, вход свободный по предварительной регистрации

Аудитория: 18+

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