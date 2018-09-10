День томича 2018 (ФОТО)

10 сентября 2018 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

В минувшую субботу, 8 сентября, состоялось празднование Дня томича. Оно началось с театрализованной программы на Воскресенской горе.

«Это место дышит историей, отсюда начинался наш славный город Томск! Отсюда уже в 4-й раз мы начинаем уникальный для России праздник – День томича и День маленького томича! Главное богатство Томска – это его жители, это все томичи – от мала до велика! И завтрашний день мы целиком и полностью посвящаем нашим юным горожанам», - сказал Иван Кляйн и символично дал старт празднику выстрелом из пушки.

Гости праздника увидели театрализованное представление, посвященное 140-летию первого университета за Уралом, ТГУ, и становлению на томской земле высшего образования и студенчества.

После этого были подняты флаги, и прозвучала новая песня о Томске, которую специально к этому дню написали Степан Пономарев и Анастасия Артеменко.

В День Томича по центральному проспекту города прошло традиционное шествие студентов, и состоялся танцевальный флэш-моб. В нынешнем году традицию студенческого шествия продолжили все шесть крупнейших вузов Томска - ТГУ, ТПУ, ТУСУР, ТГАСУ, СибГМУ, ТГПУ. Около тысячи студентов прошли колоннами от площади Ленина до Новособорной. И по пути следования представили «визитные карточки» своих вузов.

«Изюминкой» этого года стало посвящение в томичи более 600 первокурсников, которое состоялось впервые в истории праздника. На площади Новособорной студентов поприветствовали мэр Томска Иван Кляйн и ректоры томских университетов.

«В песни «Томский вальс» есть такие строки: «Город, ставший моим навсегда…», а еще, говорят «бывших томичей не бывает», и это истинная правда! Томск – это город, в котором хочется жить – оставайтесь здесь, растите и развивайтесь профессионально. Вы – главное богатство города – молодые, талантливые, целеустремленные, и все здесь делается для вас!» - обратился к студентам мэр Томска Иван Кляйн.

В ответ на слова мэра студенты дружно скандировали: «Мы - томичи!». После этого на площади Новособорной стартовала основная праздничная программа. В этот день на Ново-Соборной площади и за её пределами для гостей праздника работали множество интерактивных площадок, а также проходили всевозможные фестивали.

Финалом праздника стал концерт на Нижней террасе Лагерного сада с последующим фейерверком.

Фото: Вероника Белецкая

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