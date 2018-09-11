Экология и «4 сыра»: Чем «Деревенское молочко» удивляло томичей

11 сентября 2018 / Партнерский материал / Фото: Татьяна Ярославцева

В минувшие выходные в Томске прошел главный городской праздник — День томича. Традиционно большим интересом у взрослых и маленьких гостей пользовались площадки гастрономического фестиваля «Вкусное местное».

Размахом и концепцией выделялся стенд компании «Деревенское молочко»: здесь не только угощали вкусной молочной продукцией, но и рассказывали об утилизации пластика. А еще там лежала огромная пицца, которую потом можно было попробовать.

Подробнее о том, что происходило на самой экологичной площадке «Вкусного местного» – в нашем материале.

Клятва «зеленого» томича

У входа на площадку «Деревенского молочка» гостей встречала цветная шторка из пластиковых крышек и волонтеры, предлагающие каждому произнести клятву «зеленого» томича. Люди с интересом отнеслись к инсталляции и норовили заглянуть за шторку. Но тут их внимание привлекал йогурт, налитый в небольшие стаканы.

Волонтеры рассказывали о клятве, объясняя важность переработки мусора. Просвещенные граждане произносили слова обещания, выпивали йогурт и шагали через шторку, входя в неё обычными томичами, а выходя – «зелеными».

«Два месяца назад мы объявили сбор крышечек, чтобы привлечь внимание томичей к тому, что их можно сдавать на переработку. И таким образом не только поддерживать экологию, но и заниматься благотворительностью - собирать деньги на операции людям, на корма - животным. Своей акцией мы хотели показать, что это нужно делать», – рассказала замдиректора компании «Деревенское молочко» по информационной и социальной политике Оксана Туганова.

Организаторы надеются, что томичи, произнося клятву, хотя бы задумаются над тем, чтобы поставить у себя дома бак для раздельного сбора мусора. А вкусняшка позволит этой мысли закрепиться в их головах.

Бутылки – сдавайтесь!

Одним ярким и привлекающим внимание объектом «Деревенское молочко» не ограничилось. Неподалеку от шторки из пробок стояла огромная бутылка молока непонятного, на первый взгляд назначения. Привлеченные загадочным объектом горожане подходили и разглядывали его со всех сторон. Тут же им рассказывали, зачем на «Дне томича» нужна такая конструкция. Оказывается это ничто иное как первая в своем роде экспериментальная бутылка для сбора пластика. Стоящие рядом волонтеры рассказывали заинтересованным томичам о том, как правильно проводить раздельный сбор мусора — например, что пустые бутылки нужно мыть и мять.

Более продвинутые в экологическом плане горожане участвовали в акции «Бутылки, сдавайтесь», которую в течение двух недель перед праздником проводило «Деревенское молочко», и приходили на главную городскую площадь со своим, уже подготовленным к переработке, пластиковым мусором. Они-то знали, что в обмен на него могут получить вкусные подарки от «Деревенского молочка».

Про это мероприятие я узнала через соцсети, где была инфографика — сколько килограммов пластика сдавать и что за них можно получить. Я собирала пластик у знакомых и дома. В итоге, несмотря на то, что пакет был большой, он весил всего 400 граммов. За него мне дали йогурт, – рассказала Дарья, еще одна участница акции. – Вообще, я приходила за информацией про сбор и переработку мусора. У нас в семье принято собирать пластик и относить в специальные контейнеры во дворе. А сейчас во дворе поставили корзину, куда можно собирать стеклянные бутылки, металлические вещи. У меня есть знакомые, которые собирают пластик по правилам, сортируют по видам и отвозят на переработку. Среда у нас такая».

«Мы постоянно собираем пластик и бумагу отдельно. Мы начали это делать, когда еще сеток по городу не стояло. Собранное мы отвозили в «Чистый мир». Пластик ведь не разлагается. Очень страшно смотреть на картины заваленных им берегов, – рассказала участница акции Елена, сдавшая около 1,8 кг пластикового мусора. – Этот мусор мы собрали очень быстро, и за него нам дали три йогурта и два кружка сыра. Подобные акции очень нужны. Может быть, кто-то тоже начнет собирать пластик».

Особый упор организаторы делали именно на образовательную составляющую своей площадки. Партнеры организации — компания по переработке вторсырья «Чистый мир» и детский технопарк «Кванториум» – в течение всего дня рассказывали юным томичам о пользе раздельного сбора мусора. В это деле применялись как наглядные материалы, так и технологии дополненной реальности, с помощью которых дети знакомились с героями, сделанными из переработанного мусора. А помогали детям радушные клоуны и милые «коровки», которые плясали рядом и готовы были обнять всех и каждого.

Мы хотим обучить людей, даже, скорее, детей, потому что дети могут передать эту ценную информацию своим родителям. И здесь как раз работает обратная связь — не родители детям, а дети родителям. Мы на нее надеемся, – рассказала Оксана Туганова.

«Мы провели эксперимент с ребенком — сколько семья из трех взрослых и ребенка соберет за год. Вот и собрали семь больших пакетов разного пластика. После эксперимента хотели сдать. А потом увидели информацию об акции в соцсетях и решили поучаствовать. Если получится, оставшийся мусор еще завтра привезем. Собирать мусор было несложно. В принципе мы и так раздельно его собираем — у нас бумага и пластик отдельно. Мы делаем это для ребенка — чтобы он смотрел и так же делал», – рассказала Марина, которая в течение двух дней приносила пластиковый мусор в бутылку «Деревенского молочка».

Всего же за два дня томичи сдали 154 кг пластикового мусора. На счету рекордсмена — 26 кг. Такую ношу юный «зеленый» томич привозил вместе с мамой в течение двух дней. А с понедельника контейнер отправится на Белое озеро, где будет ждать, когда томичи вновь наполнят его правильно подготовленным пластиковым мусором. Однако эта бутылка будет не единственной. В планах компании разместить еще несколько таких контейнеров в Томске.

«4 сыра» на 9 метрах

Немаловажным элементом площадки «Деревенского молочка» стала огромная пицца «4 сыра» - одна из главных «звезд» всего фестиваля «Вкусное местное». Ее внушительные габариты сразу обращали на себя взгляды гостей праздника. Еще бы, ведь для приготовления этой пиццы понадобилось 15 кг сулугуни, 10 кг брынзы, 15 кг моцареллы, 15 кг рикотты, а также 15 кг соуса. Все эти ингредиенты уложили на 30-килограммовый кусок теста, раскатанный на площади 9 квадратных метров. А чтобы быть уверенными в качестве, в приготовлении использовались сыры, которая производит компания.

Естественно, рецепт пиццы-гиганта взялся не с пустого места — в «Деревенском молочке» провели предварительную дегустацию и, удовлетворившись результатом, решили повторить его в куда большем размере. В назначенный час пришло время фиксировать рекорды. И к 16.00 гигантская пицца «Деревенского молочка» навсегда осталась в истории города. Достижение было официально признано и занесено в «Книгу рекордов томичей».

После официальной части все желающие смогли попробовать пиццу. Разрезанный на 3 000 кусочков пласт начал плавиться под газовыми горелками и горячим исчезать со стола. Для удобства кусочки собирали с помощью специальной лопаты для пиццы. К слову о гигиене — волонтеры, раздававшие еду, были в перчатках и каждый кусочек томичи получали на салфетках. Особенно по вкусу пицца пришлась детям. Многие, распробовав её, подходили за кусочком по нескольку раз и съедали их тут же, несмотря на рекомендации организаторов донести еду до дома и разогреть.

В итоге от огромной пиццы, одной из звезд фестиваля «Вкусное местное», ничего не осталось всего за 25 минут.

«В одного я бы такую пиццу ел очень долго, наверное, неделю, не меньше», – поделился своими ощущениями Кирилл.

«Такие акции достаточно интересные и привлекают внимание томичей. Люди с удовольствием дегустируют. Сама пицца сделана на 4+ и я вижу этому прекрасное объяснение — она не теплая, – считает Татьяна, которой так же достался кусочек пиццы. – Но учитывая те условия, в которых мы находимся — «Деревенское молочко» работает на улице — это вполне объяснимо. Это очень хороший пиар-ход. Люди, которые попробовали пиццу, будут знать, что это пицца от «Деревенского молочка». А «Деревенское молочко» — это сыр, молоко, качественные продукты и, соответственно, они будут покупать именно эту продукцию».

Фото: Татьяна Ярославцева

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