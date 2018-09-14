Вкусно и интересно: томичи попробовали чевапчичи со звездой и пельмени с маслицем от МК «Томский»

14 сентября 2018 / Партнерский материал / Фото: Вероника Белецкая

Как и из чего сделать настоящие чевапчичи, занять детей интересным делом и сколько времени нужно, чтобы съесть 100 кг пельменей?

Чем угощал и как развлекал горожан мясокомбинат «Томский» на гастрономическом фестивале «Вкусное местное», рассказываем в нашем обзоре.

Мясная тема с Федей

Главным сюрпризом, который мясокомбинат приготовил для томичей, стал кулинарный мастер-класс со звездой сериала «Кухня» Михаилом Тарабукиным, сыгравшим в нем веселого повара Федю Юрченко, и томским мастером из «Хорошей кухни» Романом Резяповым.

Героем мастер-класса стал фарш из новой линейки мясных полуфабрикатов томского мясокомбината «Мясная тема».

— «Мясная тема» — это мясные полуфабрикаты. Фарш, стейки, гуляши, поджарки — самые популярные домашние мясные продукты. Мы производим качественную свинину, а рынок полуфабрикатов из нее все более востребован. У покупателей растут требования к разнообразию и качеству, мы отвечаем на этот запрос, — рассказал заместитель директора по маркетингу АО «Аграрная группа МП» Андрей Дядюра.

Именно из этого фарша повар «Хорошей кухни» и повар телевизионной «Кухни» и готовили свой шедевр — чевапчичи.

Чевапчичи — блюдо народов Балканского полуострова. Это жареные колбаски из перемолотого мяса с луком и приправами. В классическом варианте мясо для этого блюда нужно нарубать ножом, а не измельчать через мясорубку. Чевапчичи подают с большим количеством нарезанного кольцами лука и свежей питой.

Практически все собравшиеся на площадке «Вкусного местного» томичи с огромным интересом наблюдали за тем, как фарш проходил свой путь от упаковки до готового блюда.

Профессиональный повар ловко рубил овощи, его коллеги по мастер-классу пытались не отставать. Михаил даже устроил небольшое огненное шоу, налив коньяк в сковороду с жарящимся фаршем. Получившиеся чевапчичи уложили на овощную «подушку», разложенную на небольших лепешках.

В отличие от пельменей, приготовить 100 кг чевапчичи за один мастер-класс не успели, поэтому попробовать получившийся шедевр удалось далеко не всем. Зато счастливчики, получившие свой кусочек, выглядели особенно довольными. Фото: Вероника Белецкая

800 деревянных свинок

В МК «Томский» не забыли и о маленьких томичах, приготовив для них во второй день «Вкусного местного» специальное развлечение — мастер-класс по разрисовыванию деревянных свинок.

— Мы решили добавить на нашу площадку интерактива: детям нравится делать что-то своими руками, поэтому сейчас у нас проходит мастер-класс, где можно не просто посмотреть на происходящее, но и поучаствовать. Одно дело какие-то веселые картинки показывать или сфотографироваться с куклами, другое — весело перепачкаться краской и сделать самому! — заключил Андрей Дядюра.

И действительно, 800 привезенных деревянных свинок разлетались, как горячие пирожки. Желающих проявить свои креативные навыки было хоть отбавляй. Поэтому, несмотря на пасмурную погоду, у «Мясной темы» было полно народу. Девушки, помогающие с раскрашиванием деревянных животных, едва успевали следить за происходящим и вовремя убирать излишки краски или ловить падающие стаканы с водой для очистки кисточек. А перепачканные краской дети и родители были полностью погружены в процесс.

«Мы стараемся не пропускать подобные мероприятия и делать на них что-то своими руками. Эту свинку мы принесем домой и сохраним, может быть, повесим на холодильник», — участница мастер-класса Фото: Вероника Белецкая

Надо отметить, что из-под кисти томичей, маленьких и не очень, выходили не только натуралистичные однотонные свинки. Чем дальше, тем больше разыгрывалась фантазия участников мастер-класса и вскоре свет увидели яркие разноцветные деревянные животные. А горожане забрали с собой яркую частичку праздника.

Пельменная под открытым небом

Импровизированная пельменная от МК «Томский» на Дне томича начала работать практически с самого начала дня. Когда кастрюли были готовы и вода закипела, к запахам еды, распространяющимся по переулку Спортивному, добавился аромат варящихся пельмешек. В течение всего дня он привлекал посетителей «Вкусного местного» к стенду с надписью «Мясная тема».

Горожане пробовали новинку — пельмени по домашнему рецепту, для начинки которых используются отборная свинина, говядина и курица. Внутри каждого пельменя есть еще и немного сливочного масла:

— Пельмени «С маслицем» — это наша новинка. Мы запустили ее несколько месяцев назад, и она хорошо показала себя в местах продаж — сетях «Быстроном» и «Мясной ряд». Такого оригинального продукта нет у других сибирских производителей. Мы на него делаем большие ставки, поэтому и решили познакомить с ним на открытой дегустации максимальное количество томичей, — отметил Андрей Дядюра.

«Пельмени вкусные, очень. Чувствуется маслице и настоящее мясо. Я бы себе такое точно покупала. И порции для пробы вполне хватило», — Валентина Ивановна, участница дегустации. Фото: Вероника Белецкая

«Удачный рецепт, удобная подача!»: участники дегустации Фото: Вероника Белецкая

«Сливочный вкус, не маргарин! И настоящее вкусное мясо. Всем, кто пробует, пельмени нравятся. Подходят, берут охотно. Не видел, чтобы кто-то падал и говорил, что ему плохо. В общем, вкусные пельмени, рекомендую», — участник дегустации в костюме «коня». Фото: Вероника Белецкая

Пельмени горожанам понравились — к 19.30 доели все 100 дегустационных килограммов «С маслицем».

Поддержало их и жюри выставки «ПродЭкспо-2018», недавно вручив МК «Томский» золотую медаль на конкурсе «Лучший продукт-2018» именно за эти пельмени.

Фото: Вероника Белецкая

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