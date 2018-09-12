Олени и скамейки. Как проходил Первый томский фестиваль цветов

12 сентября 2018 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

В этом году одним из событий Дня томича стал Первый томский фестиваль цветов. Композиции из живых растений представили тринадцать томских организаций.

О том, как можно связать археологию и ландшафтный дизайн, и на что решили потратить призовые деньги победители фестиваля, читайте в нашем материале.

Работа над композициями началась с понедельника Фото: Ульяна Сидорова

Участники фестиваля начали работать на Ново-Соборной площади с 3 сентября. У каждой организации была своя концепция и свой подход. Например, музей истории Томска основой своей композиции сделал археологическую историю Томска с уклоном в экологию.

— В нашей композиции вы видите типичный, слегка покосившийся деревянный домик. Он расположен по улице Бакунина, 12 — это выдуманный адрес, такого дома в Томске нет, — объясняет Софья Назарова, заместитель директора музея. — Домик стоит на истории. Здесь показаны геологические разрезы, начиная с самого сотворения Земли: папоротник символизирует доисторические времена, дальше появляются люди, начинают делать керамическую посуду, выше — деревянные обломки, обозначающие острог на Воскресенской горе, заложенный в 17 веке. А потом то, что останется от нашего поколения: пластик, пакеты, сигареты... Хочется, чтобы глядя на нашу работу, люди задумались о будущем своей Родины.

Она также добавила, что сотрудники музея активно занимаются флористикой: ухаживают за фитозоной на Воскресенской горе, которая в этом году заняла 3-е место на XVI профессиональном конкурсе «Ландшафт Европа-Азия».

Композиция музея истории Томска Фото: Ульяна Сидорова

Сотрудники же Корпоративного института ООО «Газпром Трансгаз Томск» оставили понимание своей композиции на воображение горожан.

— Участвуя в конкурсе мы попытались оторваться от реальности. Закрыли глаза и представили, каким может быть Томск, его окрестности и лес в сказочном образе — так и появилось название композиции- «Сказки родного города», — рассказывает Оксана Аверкиева, ландшафтный дизайнер компании.

Работа над композицией «Сказки родного города» Фото: Ульяна Сидорова

Каждая из композиций фестиваля стала фотозоной для гостей Дня томича Фото: Вероника Белецкая

Подведение итогов фестиваля и награждение победителей прошло 8 сентября, на Дне томича. Обладателем третьего места стал цветочный салон «Ирис» с композицией «Томск — сердце Сибири».

Второе место получил музей истории Томска и их композиция «Мы оживляем историю». А победителем фестиваля по решению жюри была признана композиция «Аллея оригинальных скамеек» от сотрудников службы рощи ТГУ.

Сейчас скамейки с фестиваля можно увидеть возле Научной библиотеки ТГУ Фото: Ульяна Сидорова

-Наша служба рощи постоянно участвует в событиях, связанных с флористикой и ландшафтом, — рассказывает Альбина Бондаренко, начальник службы рощи Томского госуниверситета. — Фестиваль цветов стал для нас площадкой, на которой можно было выставить наши скамейки, а также украсить их цветами. У нас есть ещё много других памятных скамеек, сделанных к различным праздникам, еще несколько сейчас находятся в разработке.

За первое место сотрудники рощи были награждены сертификатом в 30 тысяч рублей. Эти деньги победители тоже планируют пустить на благоустройство Университетской рощи.

— Сейчас наша служба рощи создаёт аллею роз, на призовые деньги докупим туда саженцев. Эта аллея оставит в университете память о фестивале, — отметила Альбина Бондаренко.

Текст: Ульяна Сидорова

Фото: Ульяна Сидорова, Вероника Белецкая

Материал подготовлен в рамках студенческой практики учащихся факультета журналистики ТГУ

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