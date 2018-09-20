Фотофонд. Советские кафе, которые мало кто помнит

20 сентября 2018 / Томский Обзор / Фото: Кафе "Лакомка". Из фондов ТОКМ

Спецпроект Фотофонд

Сегодняшняя подборка «Фотофонда», в основном, состоит из набора фотографий середины 1980-х годов «Томск. Новые кафе».

При поиске информации об этих кафе мы столкнулись с совершенно парадоксальной ситуацией. Писать о магазинах столетней и более давности было легко: сведений из различных источников — огромное количество. С советскими кафе, мы думали, будет еще проще: прошло всего лишь около 30 лет; люди, которые посещали эти заведения, живы и еще молоды, и им точно будет что рассказать.

На практике вышло иначе. Все, кого бы мы ни спросили, знали максимум одно-два места из тех, что изображены на фотографиях. Не говоря о том, что в виде сколько-нибудь оформленных статей и исследований этой информации не существует, по видимому, вообще.

«Выжав» из сотрудников краеведческого музея и собственных знакомых все, что они смогли вспомнить об этих местах, обращаемся к вам, наши читатели. Если вы помните, где находилась «Сказка», чем кормили в кафе-автомате, чем отличались кафе в бывших водонапорных башнях — напишите, пожалуйста, нам и мы с удовольствием дополним материал вашими воспоминаниями.

Ольга Сиврюк (44 года):

«Кафе-мороженое «Лакомка» находилось на кольце 79-й Гвардейской дивизии, где потом был клуб «Засада», а сейчас торговый центр «Презент». Здание сильно перестроено, и его уже не узнать.

А в детстве мы любили поесть там мороженое с коктейлями. Помню, что мороженое без ничего не давали, поэтому мы просили полить его каким-то темным сиропом. А с тертыми грецкими орехами (типа крошки) было дорого, мы не брали. Еще было вкусное желе, порезанное квадратиками волнистым ножом. Его часто слоями заливали. И молочный заварной крем в маленьких пиалках, его видно на одном из фото.

Хорошее было кафе, мы в него даже после последнего звонка в школе пошли с одноклассниками».





Летние кафе были в трех бывших водонапорных башнях. Одна — большая — находится на Южной, в ней еще долгое время по наследству была чебуречная, пока в 2012 году томич Александр Лунев не взялся за обустройство башни.

Кафе в большой башне Фото из фондов ТОКМ

Похожие летники под зонтиками были и в двух башнях в районе центрального рынка, на переулках имени друзей-анархистов Сакко и Ванцетти.

Кафе-мороженое «Башня», пер. Сакко. Фото из фондов ТОКМ

Кафе-мороженое «Башня», пер. Ванцетти. Фото из фондов ТОКМ

Это летнее кафе в Горсаду сохранялось вплоть до конца 2000-х годов. Хотя столы и стулья были уже совсем другими, из красной пластмассы, и навесы тоже красными, с эмблемами «Кока-колы».

Кафе «Томичка» в Горсаду Фото из фондов ТОКМ

Кафе на речном вокзале работало недолго, но память о нем сохранилась у многих томичей. Все-таки, речной транспорт тогда ходил не только до Семейкина острова, место было оживленным.

Ян Коваленок (48 лет):

«В этом кафе была невидаль: автомат, который делал мягкое мороженое и через кран наливал его в креманки. Ну и классный вид на реку».

Кафе на речвокзале Фото из фондов ТОКМ

Кафе-мороженое «Морозко» находилось в бывшем детском клубе ТДСК и завода КПД «Мечтатель» по адресу: ул. Алтайская, д. 159. Сейчас там детский центр «Родник».

Кафе «Морозко» Фото из фондов ТОКМ

Где находилось кафе «Сказка», нам точно установить не удалось. Предположительно, оно было в Доме профсоюзов на пр. Ленина, 55.

Кафе «Сказка» Фото из фондов ТОКМ

Что бы нам хотелось узнать больше всего, так это где находилось в Томске кафе-автомат. Такие кафе начали появляться в СССР еще в 60-х годах, после того как Никита Сергеевич Хрущев побывал в США и впечатлился такой формой торговли продуктами питания.

В Томске были автоматы для продажи газировки и мороженого, но никаких воспоминаний о существовании кафе-автомата нам обнаружить не удалось. Предполагаем, что оно могло находиться в дореволюционном здании, судя по высоте и форме потолка.

Кафе-автомат Фото из фондов ТОКМ

А теперь переносимся на Южку. На остановке со стороны общежитий, там находилась пельменная.

Пельменная Фото из фондов ТОКМ

В одном из общежитий ТИАСУРа — кафе «Студенческое».

Общежитие ТИАСУРа. Кафе «Студенческое» Фото из фондов ТОКМ

Не исключено, что на фото выше запечатлен интерьер вот этого заведения, которое находилось в общежитии №5 ТИАСУРа на Южной.

Дмитрий Корнев (49 лет):

«Была какая-то забегаловка, типа пирожковая-пончиковая. Алкоголь там точно не продавали».

Пончиковая Фото из фондов ТОКМ

Естественно, рабочие столовые были на всех крупных предприятиях Томска. Вот интерьер одной из них, на Томском нефтехимическом комбинате.

Столовая ТНХК, 1986 год (из набора фото ТНХК) Фото из фондов ТОКМ

Бонусом публикуем фотографию 30-х годов столовой фабрики «Профинтерн, будущей кондитерской фабрики «Красная звезда».

На стене — портрет Ленина и лозунг: «Ни одного прогула в дни кулацко-поповского праздника» — так в 30-е годы называли Пасху, и многие по старой привычке старались пропустить работу во время церковного праздника.

Столовая фабрики Профинтерн 1930-е гг. Фото из фондов ТОКМ

Иллюстративный ряд проекта — фотографии из фондов Томского областного краеведческого музея. Это ценное и информативное собрание, формирование которого началось с первых лет существования музея. Сегодня оно насчитывает порядка 40 000 музейных предметов. Разноплановые и разноформатные изображения позволяют увидеть, почувствовать, стать частью повседневной жизни и значимых событий из истории Томска, Томской губернии, Томской области, Сибири, начиная с конца XIX столетия по настоящее время.

Тэги/темы: