Фотофонд. Советские кафе, которые мало кто помнит
Сегодняшняя подборка «Фотофонда», в основном, состоит из набора фотографий середины 1980-х годов «Томск. Новые кафе».
При поиске информации об этих кафе мы столкнулись с совершенно парадоксальной ситуацией. Писать о магазинах столетней и более давности было легко: сведений из различных источников — огромное количество. С советскими кафе, мы думали, будет еще проще: прошло всего лишь около 30 лет; люди, которые посещали эти заведения, живы и еще молоды, и им точно будет что рассказать.
На практике вышло иначе. Все, кого бы мы ни спросили, знали максимум одно-два места из тех, что изображены на фотографиях. Не говоря о том, что в виде сколько-нибудь оформленных статей и исследований этой информации не существует, по видимому, вообще.
«Выжав» из сотрудников краеведческого музея и собственных знакомых все, что они смогли вспомнить об этих местах, обращаемся к вам, наши читатели. Если вы помните, где находилась «Сказка», чем кормили в кафе-автомате, чем отличались кафе в бывших водонапорных башнях — напишите, пожалуйста, нам и мы с удовольствием дополним материал вашими воспоминаниями.
Ольга Сиврюк (44 года):
«Кафе-мороженое «Лакомка» находилось на кольце 79-й Гвардейской дивизии, где потом был клуб «Засада», а сейчас торговый центр «Презент». Здание сильно перестроено, и его уже не узнать.
А в детстве мы любили поесть там мороженое с коктейлями. Помню, что мороженое без ничего не давали, поэтому мы просили полить его каким-то темным сиропом. А с тертыми грецкими орехами (типа крошки) было дорого, мы не брали. Еще было вкусное желе, порезанное квадратиками волнистым ножом. Его часто слоями заливали. И молочный заварной крем в маленьких пиалках, его видно на одном из фото.
Хорошее было кафе, мы в него даже после последнего звонка в школе пошли с одноклассниками».
Летние кафе были в трех бывших водонапорных башнях. Одна — большая — находится на Южной, в ней еще долгое время по наследству была чебуречная, пока в 2012 году томич Александр Лунев не взялся за обустройство башни.
Похожие летники под зонтиками были и в двух башнях в районе центрального рынка, на переулках имени друзей-анархистов Сакко и Ванцетти.
Это летнее кафе в Горсаду сохранялось вплоть до конца 2000-х годов. Хотя столы и стулья были уже совсем другими, из красной пластмассы, и навесы тоже красными, с эмблемами «Кока-колы».
Кафе на речном вокзале работало недолго, но память о нем сохранилась у многих томичей. Все-таки, речной транспорт тогда ходил не только до Семейкина острова, место было оживленным.
Ян Коваленок (48 лет):
«В этом кафе была невидаль: автомат, который делал мягкое мороженое и через кран наливал его в креманки. Ну и классный вид на реку».
Кафе-мороженое «Морозко» находилось в бывшем детском клубе ТДСК и завода КПД «Мечтатель» по адресу: ул. Алтайская, д. 159. Сейчас там детский центр «Родник».
Где находилось кафе «Сказка», нам точно установить не удалось. Предположительно, оно было в Доме профсоюзов на пр. Ленина, 55.
Что бы нам хотелось узнать больше всего, так это где находилось в Томске кафе-автомат. Такие кафе начали появляться в СССР еще в 60-х годах, после того как Никита Сергеевич Хрущев побывал в США и впечатлился такой формой торговли продуктами питания.
В Томске были автоматы для продажи газировки и мороженого, но никаких воспоминаний о существовании кафе-автомата нам обнаружить не удалось. Предполагаем, что оно могло находиться в дореволюционном здании, судя по высоте и форме потолка.
А теперь переносимся на Южку. На остановке со стороны общежитий, там находилась пельменная.
В одном из общежитий ТИАСУРа — кафе «Студенческое».
Не исключено, что на фото выше запечатлен интерьер вот этого заведения, которое находилось в общежитии №5 ТИАСУРа на Южной.
Дмитрий Корнев (49 лет):
«Была какая-то забегаловка, типа пирожковая-пончиковая. Алкоголь там точно не продавали».
Естественно, рабочие столовые были на всех крупных предприятиях Томска. Вот интерьер одной из них, на Томском нефтехимическом комбинате.
Бонусом публикуем фотографию 30-х годов столовой фабрики «Профинтерн, будущей кондитерской фабрики «Красная звезда».
На стене — портрет Ленина и лозунг: «Ни одного прогула в дни кулацко-поповского праздника» — так в 30-е годы называли Пасху, и многие по старой привычке старались пропустить работу во время церковного праздника.
Иллюстративный ряд проекта — фотографии из фондов Томского областного краеведческого музея. Это ценное и информативное собрание, формирование которого началось с первых лет существования музея. Сегодня оно насчитывает порядка 40 000 музейных предметов. Разноплановые и разноформатные изображения позволяют увидеть, почувствовать, стать частью повседневной жизни и значимых событий из истории Томска, Томской губернии, Томской области, Сибири, начиная с конца XIX столетия по настоящее время.