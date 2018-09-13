Томичка примет участие в новом сезоне шоу «Танцы» на ТНТ

13 сентября 2018 / Партнерский материал / Фото: ТНТ

На ТНТ стартовал новый сезон шоу «Танцы». В этом году в кастинге приняли участие сразу шесть томичей, среди которых — Мария Курочкина, которая сегодня живет и работает в Москве, но родилась и училась в Томске.

Публикуем интервью с Марией о том, чем она пыталась удивить наставников шоу «Танцы», легко ли танцору пробиться в Москве и что для нее означает родной город.

— Маша, ты родилась в Томске. Почему решила сменить провинциальный город на столицу?

— После окончания школы и колледжа искусств поняла, что маленький город не для меня. Всегда знала, что карьера для меня очень важна, и строить ее я хочу в столице. Но переехала в Москву я не сразу. Сначала был Питер и еще несколько городов, где я нарабатывала танцевальный опыт. А затем случился спонтанный переезд в Москву, ведь решение пришлось принимать всего за два дня. Так я и оказалась в столице!

— Многие говорят, что Москва — суровый город, некоторых она не принимает. Как тебя приняла столица? Сколько лет живешь в Москве?

— Скажу честно: Москва и вправду суровый город. Полгода я практически не спала. Знакомилась с Москвой, ее достопримечательностями, ходила на разные танцевальные мастер-классы, постепенно вливалась в танцевальную тусовку, развивалась в профессиональной сфере.

Я не привыкла работать в режиме пятидневки, сидеть в офисе. После рабочих тренировок я иду на свои тренировки, танцую со своей командой. Именно из-за нехватки времени в сутках Москва сурова. Но, несмотря на все трудности, мне нравится столица, она привлекает своей ритмичностью!

— Часто бываешь в Томске?

— Стараюсь приезжать хотя бы раз в год, но если бываю, то обязательно выключаюсь из рабочего процесса полностью, наслаждаюсь обществом родителей, домашней пищей и родной обстановкой.

— Какие воспоминания оставил у тебя родной город? Есть ли какие-то места, по которым особенно скучаешь?

— Томск — один из моих любимых городов, он вызывает теплые воспоминания и занимает очень много места в моем сердце. Здесь произошло все то, что должно было произойти в родном городе. Томск — очень маленький, уютный, романтичный город, с добрыми, хорошими людьми. Вместе с тем, здесь всегда происходит какой-то движняк, ведь это город студентов. Томск для меня всегда будет моим уголком Рая, самым любимым городом. Здесь живут мои родные, друзья детства и юности.

— Как ты решила пойти на шоу «Танцы»?

— На кастинг я отправилась впервые в этом году. Хотела попасть в «Танцы» с самого первого сезона, но была недостаточно подготовлена, а в этом году решила попробовать.

— В каком стиле танцуешь? Давно занимаешься танцами?

— Танцами занимаюсь с 18 лет (прим. ред. — сейчас Марии 26 лет). Когда-то хотела быть ведущей, журналистом, но поступила в колледж искусств на специальность «хореография», окончила его с красным дипломом, начала преподавать. А после переезда в Москву мы с девчонками организовали танцевальную команду, я начала заниматься strip dance и поняла, что это мое! Именно с этим направлением я пошла на кастинг шоу «Танцы».

— В команду какого наставника тебе хочется попасть? В этом сезоне шансы увеличились, вместо двух наставников — три, ведь в проект вернулся Егор Дружинин.

— Для меня «Танцы» на ТНТ — самый крутой проект на российском ТВ. Я бы очень хотела попасть к Мигелю. Наблюдала за проектом и видела, какая атмосфера царит в его команде, именно это близко мне по духу. Думаю, я могла бы найти там свое место. Несмотря на то, что уважаю всех наставников, душа лежит к команде Мигеля.

— Видела ли ты выступления других ребят? Удалось с кем-то познакомиться? Насколько оцениваешь свои шансы на прохождение в следующий этап?

— Да, я видела выступления других ребят, от некоторых по телу бегали огромные мурашки. Думаю, 5-й сезон будет очень крутым, с сильными, талантливыми танцорами. На площадке царила очень дружеская и семейная обстановка. Даже просто от присутствия на площадке я понимала, как же здорово быть в «Танцах», находиться на одной площадке с крутыми танцорами.

— Как твои родные отнеслись к тому, что ты хочешь стать участницей проекта «Танцы»?

— Мои родные всегда поддерживали и продолжают поддерживать меня во всех начинаниях. Мама обрадовалась, когда узнала, что я буду принимать участие в проекте. Конечно, мне очень долго приходилось доказывать ей, что творческая профессия — тоже работа, и если все правильно делать, то эта деятельность может приносить деньги.

— На твоей страничке в «ВК» есть фото со сцены проекта «Песни». Расскажи, что это? Ты принимала участие вместе со своей танцевальной командой в подтанцовке одного из номеров участников?

— Нас пригласили поработать на подтанцовке проекта «Песни» на ТНТ. Это отличный опыт. Удалось познакомиться с хореографом шоу «Танцы» Игорем Рудником. Это было очень круто! Нас окружали творческие люди, которые делают все на высшем уровне.

— Чем, кроме танцев, ты занимаешься? Где работаешь?

— Когда я приехала в Москву, некоторое время пришлось работать секретарем, но я поняла, что это абсолютно не мое, и творческий человек может заниматься только творчеством. Сейчас работаю в фитнес-клубах, преподаю танцы детям, взрослым, принимаю участие в различных подтанцовках.

— В Томске тебя вспоминают как активную девчонку, которая может и спеть, и сплясать, и рассмешить любого. А чем пыталась удивить наставников шоу «Танцы» в своем номере?

— У меня всегда было отличное чувство юмора, я всегда была активной и позитивной. Именно этим и пыталась удивить!

Танцевать умеют все, а вот чувством юмора и яркой харизмой обладает не каждый. Ни для кого не секрет, что «Танцы» — это шоу, поэтому нужно быть не только крутым танцовщиком, но и личностью, уметь поддержать разговор.

Также пыталась удивить спортивной формой и красотой линий, что очень важно в стрипе. Хочу заметить, что из одежды на мне было только нижнее белье, поэтому не заметить фигуру было невозможно. А вообще, я была сама собой — шутила, смеялась, общалась.

— Какие качества считаешь своими достоинствами, а какие — недостатками?

— Я достаточно самокритично к себе отношусь, но своим главным достоинством считаю человечность. Иногда могу быть грубой, прямолинейной, могу жестко ответить. Но чувство справедливости у меня на первом месте.

Также считаю себя слишком общительной — это одновременно достоинство и недостаток, из-за того, что много распыляюсь зря. В общем, Маша — широкая сибирская душа!

— Что для тебя съемочный процесс? Был ли опыт съемок раньше?

— Обожаю съемочный процесс! Это то, чем я люблю заниматься. Меня хлебом не корми, дай покривляться перед камерой, пообщаться. Съемочный процесс всегда для меня проходит достаточно спокойно. Практически всегда чувствую себя комфортно.

Когда-то я вела детскую передачу на одном из томских каналов. Это первый телевизионный опыт, поэтому знаю все свои рабочие и нерабочие стороны.

— О чем мечтаешь?

— У меня очень много амбиций! Я хочу реализовать себя как женщина и как личность. Мечтаю сниматься в кино, работать на телевидении. Возможно, это от того, что я с ранних лет выступаю на сцене и давно привыкла к тому, что на меня все смотрят, наблюдают за мной.

Хочу одновременно быть развитой личностью, заниматься любимым делом, строить карьеру и иметь обычное женское счастье — мужчину, который будет во всем поддерживать, и детей. Кстати, это еще одна цель моего прихода на проект — поиск мужа! Да, да! «Не возьмете на „Танцы“, так может, найду свою любовь», — так и сказала наставникам.

Ну, и чего уж обманывать, мне хочется популярности, денег и славы, как и многим!

Текст и фото: ТНТ

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