Инстафотоохота. 10 мест в Томске, где еще можно сделать классные фото

13 сентября 2018 / Томский Обзор / Фото: Алина Малютена

В очередной раз листая ленту Инстаграма, можно наткнуться на самые разные фотографии, сделанные на фоне всех возможных томских достопримечательностей.

Иногда они узнаваемы, а иногда задаешься вопросом: где же это? Мы составили гид по 10 местам Томска, где еще можно сделать красивые фото.

Граффити с синицами

Где: Иркутский тракт 39/1, на фасаде здания красуется отличный пример уличного искусства. Подойдет для тех, кому хочется разнообразить свой профиль Инстаграма яркими красками.

Каменный мостик в Университетской роще

Где: выйдя из парадных дверей главного корпуса, поверните налево, идите вглубь рощи, все время прямо. Мост находится прямо за калиткой. Здесь все располагает к неспешной фотосессии в спокойных тонах.

Граффити на переулке Красном

Где: пер. Красный 10а. Напротив тату-студии «Paradox» находится свежее граффити, эскиз которого рисовал один из мастеров тату-студии. Место, где можно и похулиганить на фото. Только без вандализма!

Воскресенская гора, панорама города

Где: напротив музея истории Томска (ул. Бакунина 3), находится самая знаменитая смотровая площадка, где открывается замечательный вид на наш город.

Граффити «Старый Томск»

Где: Ленина 100/1. Довольно необычное по своему исполнению граффити, хоть и изрядно пострадавшее со временем, на фотографиях выглядит очень даже эффектно.

Деревянное зодчество

Где: ул. Белинского 17а. Почти вся улица Белинского и параллельная ей улица Кузнецова представляют собой целый музей памятников деревянного зодчества под открытым небом. Если вы любитель старины или хотите пропитать свои фото атмосферой Томска — то вам точно сюда.

Кафе «Счастье есть»

Где: Белинского 28/1. Уютный фасад этого кафе оформлен в лучших традициях деревянной архитектуры, а расположившаяся по соседству лавочка не оставит никого равнодушным: так и хочется на ней посидеть и поулыбаться прохожим.

Лестница к Музею Славянской мифологии

Где: Бакунина 3, за музеем истории Томска. Здесь вы найдете симпатичную лестницу, которая от всех подобных отличается своей витиеватостью и разнообразием форм пролетов.

Граффити на Пионерском

Где: переулок Пионерский, 3а. Большое граффити, выполненное в сочных цветах. Оно расположено на фасаде кирпичного здания и может послужить еще одним интересным фоном для ваших фотографий.

Фасад 2-го корпуса ТГАСУ

Где: площадь Соляная 2, корпус №2. Если вы любитель фотографий в индустриальном стиле и ищете какие-то новые локации для таких фото — то этот фасад из темного кирпича точно вам приглянется.

Текст, фото: Алина Малютена

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