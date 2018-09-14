Иван Кляйн во второй раз вступил в должность мэра Томска (ФОТО)

14 сентября 2018 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Сегодня, 14 сентября, в международном культурном центре ТПУ прошла инаугурация мэра Томска, сообщает пресс-служба горадминистрации.

В церемонии приняли участие губернатор Томской области Сергей Жвачкин, председатель Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская, главный Федеральный инспектор по Томской области Владимир Сирчук, депутаты Законодательной Думы Томской области и Думы Города Томска, Почетные граждане города, представители общественности, национальных и культурных объединений.

В торжественной обстановке председатель Томской городской муниципальной избирательной комиссии Виктор Тищенко огласил результаты выборов. Они состоялись в единый день голосования, 9 сентября. По их результатам убедительную победу одержал действующий мэр Иван Кляйн, набрав более 52% голосов. Виктор Тищенко вручил главе города удостоверение мэра. В свою очередь, председатель Думы Томска Сергей Панов вручил Ивану Кляйну коллар «Символ служения городу». В соответствии с Уставом города избранный мэр произнес присягу.

В заключительном слове Иван Кляйн рассказал о своем видении развития Томска, поблагодарил всех за оказанное доверие и подчеркнул, что Томск может быть лидером не только в науке и образовании, но и стать одним из лучших для жизни городом Сибири.

«Решение многих задач жизнеобеспечения может быть эффективным только при активном участии самих томичей. Мой главный приоритет – привлечь наших земляков к решению важнейших для города задач, заинтересовать, убедить в том, что жизнь можно и нужно менять. Только совместно мы можем дать новый импульс развитию Томска – бережно сохраняя его самобытность и, одновременно, создавая комфортные условия для жизни», – добавил мэр Томска Иван Кляйн.

Фото: Вероника Белецкая

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