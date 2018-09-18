Еда. Рецензии. Ужин в кафе «Птичка»

18 сентября 2018 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Заведения в сквере возле памятника Пушкину меняются с незавидным постоянством: «Якудза суши», «Пельмени Project», «Пушкин»... А недавно здесь открылось новое кафе — «Птичка».

Еще до старта проект привлек внимание томских любителей интересно поесть — ведь открывала его Ира Руппель, чьи завтраки в «Территории кофе» и «Make love pizza» стали событием этой весны. Мы познакомились с «Птичкой» поближе и выяснили, что своя атмосфера в новом заведении определенно есть.

Где: проспект Ленина, 81/1.

Интерьер: Над дизайном здесь работали не зря — «Птичка» получилась одним из самых современных и модных мест в городе, если не самым. «Птичья» тема в кафе везде. На стене у входа в зал на нарисованных ветках — нарядные нарисованные птички, на подушках — узоры-перья, вешалки-ветвистые деревья, светильники-чайки. Мебель разнообразна: столы, стулья и кресла разной формы, разной высоты и из разных материалов. Самый колоритный объект — центральный стол для большой компании, с огромной столешницей, сделанной из слэба дерева с полимерной смолой.

Меню: Мы позвонили забронировать столик и узнали, что кафе пока работает до 20:00 часов (кроме пятницы и субботы, когда вечер в «Птичке» продолжается до 22:00). По будням весь день подают завтраки (опять же, кроме пятницы и субботы, когда предлагают еще и закуски) и небольшое меню дня. В нем мы обнаружили супы (от 200 рублей) и один вариант салата (250 рублей), а также несколько видов авторских горячих напитков (от 200 рублей) вроде «имбирной птички».

В основном меню представлены напитки и немного еды. Больше всего повезло кофеманам. Здесь и классический кофе (от 130 рублей), и фирменный (от 180 рублей), среди которого нас особенно заинтересовал черный с ягодами можжевельника и медом, холодный кофе (за 180 рублей) и даже — отдельно — веган кофе (от 240 рублей). Веганам предлагались симпатичные варианты — кофе на фундучном, кокосовом и соевом молоке.

Предпочитающим другие напитки предлагаются любопытные лимонады (от 160 рублей за 350 мл). Ананас с лимоном, имбирем и розмарином, красная смородина с базиликом, манго с персиком, ванилью и лимоном… Все звучит очень привлекательно!

Вода стоит от 100 рублей за стакан, так что пить ее в «Птичке» странно, чай только травяной с мелиссой (за 150 рублей). Алкоголь есть — пиво (от 250 рублей) разных сортов, найдутся и ипа, и стаут, и фруктовые варианты. И даже три вида сидра (по 300 рублей).

Что до еды, то выбор пока лаконичен. Сетов, прекрасно подходящих для завтрака, семь. Цены от 200 рублей. Съесть можно овсянку (в том числе и на кокосовом молоке), брускетты (дополненные яйцами), вафли и панкейки. Вновь подумали о веганах — им предлагаются банановые панкейки без яиц. Десерты - в витрине на входе.

Еда: Стремясь к разнообразию и относительно невысокой стоимости нашего вечернего завтрака, мы заказали тыквенный суп с кокосовыми сливками, панкейки с лососем и холодный кофе «Шмель» (то был один из последних теплых дней этого года). Вскоре нам сообщили, что тыквенный суп съели. Тогда мы выбрали брускетту с лососем, а панкейки для разнообразия заменили на сезонную вафлю с лисичками. Через некоторое время нам сказали, что панкейки уже начали готовить, но потом все-таки согласились на изменение заказа.

Первым принесли «Шмель» (180 рублей). Это двойной эспрессо с апельсиновым фрешем и сиропом из тростникового сахара. Нам понравилось — сочно, освежающе, апельсин и кофе сочетались удивительно гармонично. Сироп не сделал кофе приторным.

Затем подали брускетту со свекольным хумусом (250 рублей). Также к ней были обещаны и прилагались малосольный лосось и яйцо «в мешочек». А еще неожиданно обнаружились редис, свежий огурец и кунжут. Брускетта порадовала размером (мы ожидали более мелкого варианта). Все составляющие — редис, свекольный хумус и лосось с кунжутом были хороши сами по себе, но вот все вместе, как новый вкус, впечатлило меньше.

После настало время сезонной вафли с лисичками (350 рублей). Кроме лисичек, были еще сметана и глазунья. Вафля понравилась, нехрустящая, тесто вкусное. От лисичек ждали большего — они оказались пресноватыми, пришлось щедро добавить к ним перца.

Счет: 780 рублей

Итого: Пока не хватило выбора блюд, цены выше средних по городу. Но впечатление приятное — и дизайн интерьера, и внешний вид блюд, и посуда радуют глаз. Эстетично и оригинально. Есть неординарные напитки, которые хочется попробовать. А еще друзья очень хвалили финский рыбный суп. Так что, наверное, еще заглянем.

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